Intel Z890 anakartlar için Intel 200S Boost teknolojisi tanıtıldı

200S Boost neler sunacak?
Aktarıldığı kadarıyla Z890 anakartlar için sunulacak Intel 200S Boost, BIOS profilinde birkaç hız aşırtma özelliğini etkinleştirerek Arrow Lake K serisi işlemcilerin performansını artırıyor. Ancak gelişmeler bununla sınırlı değil. Intel, 200S Boost profili ile CPU çekirdekleri, bellek denetleyicileri ve diğer bileşenler gibi çeşitli çip elemanları arasında iletişimi sağlayan Yeni Nesil Uncore'un (NGU/SA Fabric) hızını da artırıyor.
Bu arayüz, standart 2,6 GHz hızından 3,2 GHz'e yükselirken, Hesaplama ve SOC döşemeleri veya kalıpları arasında köprü görevi gören Die-to-Die (D2D) iletişim yapısı da, stok 2,1 GHz'den 3,2 GHz'e yükseltildi. Ayrıca bu profil, yukarıda da belirttiğimiz gibi, 3 yıl garanti kapsamı altında sunuluyor olacak.
Sınırlamalara gelirsek, yeni profil "en fazla" DDR5-8000 bellek hızını kapsıyor; ancak, tüm çipler bu hıza ulaşamayacak ve yaklaşım hala hız aşırtma olarak kabul edildiğinden Intel, XMP profilleriyle sistem kararlılığını garanti etmiyor.
Şu an için yeni özelliğin resmi performans tablosu veya çıkış tarihi paylaşılmadı. Ancak Gigabyte başta olmak üzere bazı anakart üreticileri halihazırda yeni "200S Boost" özelliğini içeren BIOS güncellemelerini yayınlamaya başladı. Dolayısıyla kullanıcıların çok fazla beklemesi gerekmeyecek.Kaynakça https://videocardz.com/newz/gigabyte-introduces-intel-200s-boost-technology-for-z890-motherboards https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/we-tested-intels-unreleased-200s-boost-feature-7-percent-higher-gaming-performance-thanks-to-memory-overclocking-now-covered-by-the-warranty Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK
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