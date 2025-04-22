Intel Z890 anakartlar için Intel 200S Boost teknolojisi tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Intel, Arrow Lake K serisi işlemciler için "200S Boost" adını verdiği yeni bir performans profili sunmaya hazırlanıyor. Z890 anakartlar üzerinden tek tıklamayla aktif hale gelen bu özellik, işlemcinin ve bellek bileşenlerinin hızlarını artırmayı hedefliyor. Üstelik bunu garanti sınırları içinde yapıyor.

200S Boost neler sunacak?

Aktarıldığı kadarıyla Z890 anakartlar için sunulacak Intel 200S Boost, BIOS profilinde birkaç hız aşırtma özelliğini etkinleştirerek Arrow Lake K serisi işlemcilerin performansını artırıyor. Ancak gelişmeler bununla sınırlı değil. Intel, 200S Boost profili ile CPU çekirdekleri, bellek denetleyicileri ve diğer bileşenler gibi çeşitli çip elemanları arasında iletişimi sağlayan Yeni Nesil Uncore'un (NGU/SA Fabric) hızını da artırıyor.

Bu arayüz, standart 2,6 GHz hızından 3,2 GHz'e yükselirken, Hesaplama ve SOC döşemeleri veya kalıpları arasında köprü görevi gören Die-to-Die (D2D) iletişim yapısı da, stok 2,1 GHz'den 3,2 GHz'e yükseltildi. Ayrıca bu profil, yukarıda da belirttiğimiz gibi, 3 yıl garanti kapsamı altında sunuluyor olacak.

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Sınırlamalara gelirsek, yeni profil "en fazla" DDR5-8000 bellek hızını kapsıyor; ancak, tüm çipler bu hıza ulaşamayacak ve yaklaşım hala hız aşırtma olarak kabul edildiğinden Intel, XMP profilleriyle sistem kararlılığını garanti etmiyor.

Şu an için yeni özelliğin resmi performans tablosu veya çıkış tarihi paylaşılmadı. Ancak Gigabyte başta olmak üzere bazı anakart üreticileri halihazırda yeni "200S Boost" özelliğini içeren BIOS güncellemelerini yayınlamaya başladı. Dolayısıyla kullanıcıların çok fazla beklemesi gerekmeyecek.

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