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    Asus, ekran kartı zarar gören kullanıcıların zararını karşılayacak

    Asus 800 serisi anakartlarda bulunan Q-Release mekanizmasının hasar oluşturduğu ekran kartı sahiplerine belirli ölçüye kadar zararı karşılama sözü verildi.       
    Asus Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Intel ve AMD 800 serisi anakartlarda bulunan Asus Q-Release Slim mekanizmasının, ekran kartını slottan çıkarırken kalıcı hasarlar oluşturduğuna dair şikâyetler gündemi meşgul etmişti. Asus şikâyetler sonrası harekete geçti. 

    Asus kullanıcıların zararını karşılayacak

    Asus yaptığı ilk açıklamada Q-Release mekanizmasının bahsedildiği kadar büyük hasarlara yol açamayacağını, sadece ufak tefek soyulma ve çizilmeler olabileceğini, kullanıcıların zorlaması sonrasında hasarlar oluşabileceğini belirtmişti. Son açıklamada ise marka fark etmeksizin zararın karşılanacağı duyuruldu. 

    Diğer markalar ile temas halinde olduğunu belirten Asus, sıkıntı yaşayan kullanıcılara ellerinden geldiğince yardım edeceklerini, hasarın boyutuna göre de belirli bir ölçeğe kadar tazminat planı yapılacağını da vurguladı. Asus incelemelerine devam ediyor ve Q-Release mekanizmasını barındıran ana kartların listesini de yayınlamış durumda. 

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 1 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 1 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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