Asus, ekran kartı zarar gören kullanıcıların zararını karşılayacak

Asus kullanıcıların zararını karşılayacak
Asus yaptığı ilk açıklamada Q-Release mekanizmasının bahsedildiği kadar büyük hasarlara yol açamayacağını, sadece ufak tefek soyulma ve çizilmeler olabileceğini, kullanıcıların zorlaması sonrasında hasarlar oluşabileceğini belirtmişti. Son açıklamada ise marka fark etmeksizin zararın karşılanacağı duyuruldu.
Diğer markalar ile temas halinde olduğunu belirten Asus, sıkıntı yaşayan kullanıcılara ellerinden geldiğince yardım edeceklerini, hasarın boyutuna göre de belirli bir ölçeğe kadar tazminat planı yapılacağını da vurguladı. Asus incelemelerine devam ediyor ve Q-Release mekanizmasını barındıran ana kartların listesini de yayınlamış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.