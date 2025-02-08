Asus, ekran kartı zarar gören kullanıcıların zararını karşılayacak

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Intel ve AMD 800 serisi anakartlarda bulunan Asus Q-Release Slim mekanizmasının, ekran kartını slottan çıkarırken kalıcı hasarlar oluşturduğuna dair şikâyetler gündemi meşgul etmişti. Asus şikâyetler sonrası harekete geçti.

Asus kullanıcıların zararını karşılayacak

Asus yaptığı ilk açıklamada Q-Release mekanizmasının bahsedildiği kadar büyük hasarlara yol açamayacağını, sadece ufak tefek soyulma ve çizilmeler olabileceğini, kullanıcıların zorlaması sonrasında hasarlar oluşabileceğini belirtmişti. Son açıklamada ise marka fark etmeksizin zararın karşılanacağı duyuruldu.

Asus anakartlarında problem 1 hf. önce eklendi

Diğer markalar ile temas halinde olduğunu belirten Asus, sıkıntı yaşayan kullanıcılara ellerinden geldiğince yardım edeceklerini, hasarın boyutuna göre de belirli bir ölçeğe kadar tazminat planı yapılacağını da vurguladı. Asus incelemelerine devam ediyor ve Q-Release mekanizmasını barındıran ana kartların listesini de yayınlamış durumda.

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