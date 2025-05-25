MSI, anakartlardaki sivri lehim uçlarını tarihe gömdü: Artık parmaklara batmayacak

Geleneksel anakartlarda, bileşenlerin lehimlendiği noktalardan çıkan sivri uçlar, özellikle acemi kullanıcılar için ciddi bir risk oluşturuyordu. MSI, bu soruna çözüm olarak geliştirdiği PinSafe Design ile sivri lehim uçları yerine düz lehim noktaları kullanıyor. Böylelikle montaj süreci çok daha güvenli hale geliyor. Bu teknoloji, ilk olarak AMD işlemciler için tasarlanmış, hız aşırtma meraklılarına hitap eden MPOWER serisinin B850MPOWER anakart modelinde uygulanacak.
Sistemin genel kararlılığını da iyileştiriyor
MSI, bu yeni tasarımın yalnızca kullanıcı güvenliğini artırmakla kalmadığını, aynı zamanda sistemin genel kararlılığını da iyileştirdiğini belirtiyor. Düz lehim yüzeyleri, vida gibi küçük cisimlerin sebep olabileceği kısa devre riskini azaltırken, statik elektriğin sistem üzerindeki etkisini de en aza indiriyor. PinSafe Design, devrim niteliğinde bir yenilik olarak görülmese de, uygulanması üretim sürecinde ciddi bir yeniden yapılandırma gerektirmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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