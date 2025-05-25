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    MSI, anakartlardaki sivri lehim uçlarını tarihe gömdü: Artık parmaklara batmayacak

    MSI, anakartlardaki sivri lehim uçlarını PinSafe Design adı verilen özel bir tasarımla ortadan kaldırdı. Şirketin yeni lehim yöntemi, hem parmakları koruyor hem de kısa devre risklerini azaltıyor.

    MSI, anakartlardaki sivri lehim uçlarını tarihe gömdü Tam Boyutta Gör
    MSI, Computex 2025 fuarında, anakartların arka yüzeyindeki keskin ve sivri lehim çıkıntılarını ortadan kaldıran yenilikçi bir tasarımla karşımıza çıktı. PinSafe Design adı verilen bu özel çözüm, PC toplama sırasında yaşanabilecek yaralanmaların önüne geçmeyi amaçlıyor. Zira yıllardır PC toplayan kullanıcılar, ya hareket kabiliyetini kısıtlayan eldivenlerle çalışmak ya da parmak uçlarına batan sivri lehimlerle uğraşmak zorunda kalıyordu.

    Geleneksel anakartlarda, bileşenlerin lehimlendiği noktalardan çıkan sivri uçlar, özellikle acemi kullanıcılar için ciddi bir risk oluşturuyordu. MSI, bu soruna çözüm olarak geliştirdiği PinSafe Design ile sivri lehim uçları yerine düz lehim noktaları kullanıyor. Böylelikle montaj süreci çok daha güvenli hale geliyor. Bu teknoloji, ilk olarak AMD işlemciler için tasarlanmış, hız aşırtma meraklılarına hitap eden MPOWER serisinin B850MPOWER anakart modelinde uygulanacak.

    MSI, anakartlardaki sivri lehim uçlarını tarihe gömdü Tam Boyutta Gör

    Sistemin genel kararlılığını da iyileştiriyor

    MSI, bu yeni tasarımın yalnızca kullanıcı güvenliğini artırmakla kalmadığını, aynı zamanda sistemin genel kararlılığını da iyileştirdiğini belirtiyor. Düz lehim yüzeyleri, vida gibi küçük cisimlerin sebep olabileceği kısa devre riskini azaltırken, statik elektriğin sistem üzerindeki etkisini de en aza indiriyor. PinSafe Design, devrim niteliğinde bir yenilik olarak görülmese de, uygulanması üretim sürecinde ciddi bir yeniden yapılandırma gerektirmiş.

    MSI, anakartlardaki sivri lehim uçlarını tarihe gömdü Tam Boyutta Gör
    Daha önce sivri lehim uçları, bileşenlerin güvenli bir şekilde yerinde durmasını sağladığı için vazgeçilmez kabul ediliyordu. Ancak MSI, bu yeni yöntemde bağlantıların sağlamlığını koruduğunu ve güvenliği artırdığını vurguluyor. B850MPOWER, yeni lehim teknolojisinin yanı sıra MPOWER serisinin bilinen tüm avantajlarını da sunmaya devam edecek.
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