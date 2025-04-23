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    Anlık Bildirim

    Anakart fiyatlarında artış yolda

    Anakart sektöründe bir süredir yaşanan fiyat iyileşmesi sona eriyor. Uzmanlar yeni bir bilgisayar toplamak veya hazır sistem satın isteyen tüketicileri uyarıyor.  

    Anakart Tam Boyutta Gör
    Son dönemde tüketici elektroniği fiyatlarında yaşanan artışa bir yenisi daha ekleniyor. Pandemi döneminin sona ermesi ile birlikte fiyatlarda bir miktar toparlanma yaşayan anakart pazarı kullanıcıları üzecek. 

    Anakart fiyatları artacak

    Pandeminin başlaması ile yaşanan stok sıkıntısı sonrasında Intel anakart fiyatlarında yüzde 40, AMD anakart fiyatlarında yüzde 35 civarında yükselişler görülmüştü. Son yıllarda stoklar toparlandı ve fiyatlarda iyileşmeler görüldü. 

    Ne var ki bu iyileşme geçici olacak. Sektör kaynakları AMD, MSI ve Gigabyte başta olmak üzere anakart üreticilerinin fiyatları arttırmaya hazırlandığını belirtiyor. Henüz tarih belli değil ancak mevcut anakart modellerine yansıması muhtemel. 

    Fiyat artışının son dönemdeki Trump vergilerinden kaynaklandığı tahmin edilse de uzmanlar yüksek kaliteli bakır kablolar, PCIe 5.0 ve USB4 gibi yeni teknolojilerin maliyeti arttırdığını söylüyor. 

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    simyacı35 8 saat önce

    TOGG varken heee

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    gladiator08 1 gün önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 1 gün önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 1 gün önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 2 gün önce

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