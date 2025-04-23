Anakart fiyatlarında artış yolda

Anakart fiyatları artacak
Pandeminin başlaması ile yaşanan stok sıkıntısı sonrasında Intel anakart fiyatlarında yüzde 40, AMD anakart fiyatlarında yüzde 35 civarında yükselişler görülmüştü. Son yıllarda stoklar toparlandı ve fiyatlarda iyileşmeler görüldü.
Ne var ki bu iyileşme geçici olacak. Sektör kaynakları AMD, MSI ve Gigabyte başta olmak üzere anakart üreticilerinin fiyatları arttırmaya hazırlandığını belirtiyor. Henüz tarih belli değil ancak mevcut anakart modellerine yansıması muhtemel.
Fiyat artışının son dönemdeki Trump vergilerinden kaynaklandığı tahmin edilse de uzmanlar yüksek kaliteli bakır kablolar, PCIe 5.0 ve USB4 gibi yeni teknolojilerin maliyeti arttırdığını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TOGG varken heee
ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
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