Gigabyte Aivia M8600 Fare "Oyunculara özel hybrid çözüm" video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|Arkadaşlar mouse satışa sunuldu mu? Satın alabileceğimiz bir yer var mı, bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim.
|Güzel mouse tasarımını beğendim
tanreall
Gigabyte mail attım segmentle anlaştık temmuzda gelir demişlerdi temmuz geçti eylül de yine mail attım o iş yalan oldu askıya alındı dediler yani anlayacağın bizim memlekete getirecek distribütör firma yok şuan.
| Gigabyte oldukça güzel bir iş çıkarmış. Mouse'un tasarımı ve özellikleri ile hoşuma gitti
EDİT: İmla
|Türkiyede satılmayan ürünlerin inceleme mantığı nedir anlayamadım.
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valek
Satılmıyor ama satılacak.
|Razer'ı tercih ederim ama Gigabyte güzel iş çıkarmış.çok yönlü bir fare.kendi bataryası olması güzel, yedek batarya ile 5-6 sene kullansak yeter bu tip farelerde tek kötü yanı çok aparatı olması daha iyi bir taşıma çantası olabilirdi.
|yurtdışında 99$ yahut 89sterlin olarak duyurulduğuna göre, bu da tadına bakamayacağımız ürünlerden biri sınıfına giriyor sanırım...
|bunun fiyatı ne kadardır acaba ve nerelerde bulabiliriz bilgisi olan varmı ?
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AlpTraum
Gigabyte Türkiye'den aldığım bilgiye göre klave ve mouse ürünleri için segment bilgisayarla anlaşılmış.Haziran ayından itibaren ithalatına başlanacakmış.(zaten bende öyle tahmin etmiştim )Sonuç olarak temmuz gibi bu ürünleri satın alabileceğiz.
|köşeli yapı eli rahatsız etmiyormu?
|Ben çok benğendim ama 250tl'de fazladır sanırım...
|vay beee. Ben hala dandik bir mouse kullanıyorum.
|Gerçekten güzel yapmışlar aleti inşallah güzel bi fiyat ile satılır.
|pil değiştirme olayı baya güzel olmuş :)
|Türkiye'de satan yer yok mu ya? Baktım bulamadım...
|Mesut bey inceleme güzel olmuş. Farklı ürün türlerine daha fazla ağırlık vermeniz siteyi oldukça zenginleştiriyor.
Fareye gelirsek sizinde dediğniz gibi rakiplerine karşı fiyatı agresif olursa satış şansı olabilir yoksa kendi segmentinde aynı paraya herkes logitech, razer gibi sektörün köklü firmalarını tercih edecektir.
Ne iş? isterseniz bir firmanın ürününe ya da röportajına yer verdiğimizde diğer video inceleme için 3 ay ara verelim...
Arkadaşlar, video hakkında iyi kötü bir düşünceniz var ise yazın. Yok video ile ilgili değil de başka başka hayal ve düşüncelere sahipseniz mesutcevik@donanimhaber.com adresine e-posta gönderin böylece konuyu dağıtmamış oluruz.
Sevgiler,
Mesut Çevik
BIOS yoktu derken bios un ne olduğunu biliyosundur umarım.