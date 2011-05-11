Gigabyte Aivia M8600 Fare "Oyunculara özel hybrid çözüm" video inceleme

Daha çok anakartlarıyla tanıyor olsak da neredeyse PC ile alakalı her alanda üretim yapan Gigabyte yakın bir zamanda oyun aksesuarlarını da Türk kullanıcıların beğenisine sunacak. Bu videomuzda firmanın en üst düzey oyuncu faresi olan Aivia M8600'ü mercek altına alıyoruz.

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