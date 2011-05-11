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Gigabyte Aivia M8600 Fare "Oyunculara özel hybrid çözüm" video inceleme

8 yıl
58b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Daha çok anakartlarıyla tanıyor olsak da neredeyse PC ile alakalı her alanda üretim yapan Gigabyte yakın bir zamanda oyun aksesuarlarını da Türk kullanıcıların beğenisine sunacak. Bu videomuzda firmanın en üst düzey oyuncu faresi olan Aivia M8600'ü mercek altına alıyoruz.


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Speed-Step 8 yıl en beğenilen
@ emre37s

Ne iş? isterseniz bir firmanın ürününe ya da röportajına yer verdiğimizde diğer video inceleme için 3 ay ara verelim...

Arkadaşlar, video hakkında iyi kötü bir düşünceniz var ise yazın. Yok video ile ilgili değil de başka başka hayal ve düşüncelere sahipseniz mesutcevik@donanimhaber.com adresine e-posta gönderin böylece konuyu dağıtmamış oluruz.

Sevgiler,
Mesut Çevik
@ emre37sNe iş? isterseniz bir firmanın ürününe ya da röportajına yer verdiğimizde diğer video inceleme için 3 ay ara verelim...Arkadaşl...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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MaTaDoR 8 yıl
Logitech ve Razer'dan sonra bu seviyedeki ürünlerle mücadele edebilecek bir marka çıktı sonunda. Ne kadar emek verilerek dizayn edildi ve yazılımı dahil neredeyse eksiksiz hazırlandığı belli oluyor. İşte firmalar piyasaya böyle ürünler sürsün yeter ki, emeklerinin karşılığını er ya da geç mutlaka alacaklar. Şahsen verdiğim parayı düşünmem böyle bir sunumda, çalışmada...
Logitech ve Razer'dan sonra bu seviyedeki ürünlerle mücadele edebilecek bir marka çıktı sonunda. Ne kadar emek verilerek dizayn edildi ve yazılımı dahil nerede...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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CodeMachine 8 yıl
knnkpln
2000 yılında aldığım bilgisayarın anakartı gigabyte üzerinde jumperlar falan vardı bios yoktu o zaman

BIOS yoktu derken bios un ne olduğunu biliyosundur umarım.
knnkpln2000 yılında aldığım bilgisayarın anakartı gigabyte üzerinde jumperlar falan vardı bios yoktu o zamanBIOS yoktu de...
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tanreall 7 yıl
Arkadaşlar mouse satışa sunuldu mu? Satın alabileceğimiz bir yer var mı, bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim.
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BatlleStar_TR 7 yıl
Güzel mouse tasarımını beğendim
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knnkpln 7 yıl tanreall
tanreall

Arkadaşlar mouse satışa sunuldu mu? Satın alabileceğimiz bir yer var mı, bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim.

Gigabyte mail attım segmentle anlaştık temmuzda gelir demişlerdi temmuz geçti eylül de yine mail attım o iş yalan oldu askıya alındı dediler yani anlayacağın bizim memlekete getirecek distribütör firma yok şuan.
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Furkán 8 yıl
Gigabyte oldukça güzel bir iş çıkarmış. Mouse'un tasarımı ve özellikleri ile hoşuma gitti
EDİT: İmla
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valek 8 yıl
Türkiyede satılmayan ürünlerin inceleme mantığı nedir anlayamadım.
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knnkpln 8 yıl

valek

Türkiyede satılmayan ürünlerin inceleme mantığı nedir anlayamadım.


Satılmıyor ama satılacak.
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MxFxOx 8 yıl
Razer'ı tercih ederim ama Gigabyte güzel iş çıkarmış.çok yönlü bir fare.kendi bataryası olması güzel, yedek batarya ile 5-6 sene kullansak yeter bu tip farelerde tek kötü yanı çok aparatı olması daha iyi bir taşıma çantası olabilirdi.
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Dt.Görkem 8 yıl
yurtdışında 99$ yahut 89sterlin olarak duyurulduğuna göre, bu da tadına bakamayacağımız ürünlerden biri sınıfına giriyor sanırım...
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AlpTraum 8 yıl
bunun fiyatı ne kadardır acaba ve nerelerde bulabiliriz bilgisi olan varmı ?
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knnkpln 8 yıl

AlpTraum

bunun fiyatı ne kadardır acaba ve nerelerde bulabiliriz bilgisi olan varmı ?



Gigabyte Türkiye'den aldığım bilgiye göre klave ve mouse ürünleri için segment bilgisayarla anlaşılmış.Haziran ayından itibaren ithalatına başlanacakmış.(zaten bende öyle tahmin etmiştim
)Sonuç olarak temmuz gibi bu ürünleri satın alabileceğiz.
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Lordinarius 8 yıl
köşeli yapı eli rahatsız etmiyormu?
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Karayell 8 yıl
Ben çok benğendim ama 250tl'de fazladır sanırım...
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FrioVentus 8 yıl
vay beee. Ben hala dandik bir mouse kullanıyorum.
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ayanozer 8 yıl
Gerçekten güzel yapmışlar aleti inşallah güzel bi fiyat ile satılır.
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servetportakal 8 yıl
pil değiştirme olayı baya güzel olmuş :)
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V1CT0RY 8 yıl
Türkiye'de satan yer yok mu ya? Baktım bulamadım...
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Nevfel 8 yıl
Mesut bey inceleme güzel olmuş. Farklı ürün türlerine daha fazla ağırlık vermeniz siteyi oldukça zenginleştiriyor.
Fareye gelirsek sizinde dediğniz gibi rakiplerine karşı fiyatı agresif olursa satış şansı olabilir yoksa kendi segmentinde aynı paraya herkes logitech, razer gibi sektörün köklü firmalarını tercih edecektir.
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