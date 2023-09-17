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    Oyuncu ekipmanı önerisi: Yerli cam mousepad, VGN X68 klavye ve Dragonfly F1 Pro mouse

    Bu videomuzda Wraith Esports'un satmış olduğu VGN X68 klavye, Dragonfly F1 Pro mouse ve yerli cam mousepad'lere kısa bir bakış atıyoruz. Bu ürünlerin tamamı açık bir şekilde sizlere önerimizdir.

    Oyuncu ekipmanı artık düz ekipmanlardan daha popüler durumda. Bu yüzden farklı fiyatlarda birçok ekipman bulunuyor. Biz de bu videosunda kullanıp deneyimlediğimiz ve memnun kaldığımız ürünleri sizlere tanıtmak istedik. Özellikle mouse ve klavye zaten popüler ürünler olduğunu söylemek lazım. Mousepad'ler ise daha öncesinde de videosunu çektiğimiz yerli mousepad'ler. Onlar da gerçekten fiyatı yüksek olsa da performansı ciddi anlamda yüksek olan ürünler diyebiliriz. Ürünleri incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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