Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Gigabyte Z170X Gaming 7 EK incelemesi "Sıvı soğutmasıyla Z170 yaşıyor dedirten anakart"

2 yıl
12,9b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videoda Gigabyte'ın EKWB işbirliğiyle sunduğu Z170X Gaming 7 EK anakartının tasarımını ele alıyor, sıvı soğutmasına göz atıyor, hızaşırtmayla komponentlerini sınayıp detaylarına iniyoruz.
Evet, Z270 yongasetli anakartlar piyasaya çıktı bile ama bu Z170 yongasetinin bir kenara atıldığı veya Skylake mimarisinin artık kullanılmaz olduğu anlamına gelmiyor, mesela i7 6700K’lı bir sistemi, oyun performansı anlamında minimal getiriye sahip i7 7700K’lı bir sistemden daha ucuza getirebilecek bir fırsat da yakaladıysanız eğer Z170 hâlâ buradayım diyor.
Gigabyte Z170X Gaming 7 EK albenisi yüksek, büyük bir kutuyla geliyor, sol tarafında EK işbirliğiyle anakart için özel üretilmiş sıvı soğutma bloğu, sağ tarafında ise anakartın kendisi var. İçerisinden 4 sata kablosu, SLI köprüsü, One G konnektörü ve alışılageldik dökümantasyonlar çıkıyor.
Anakart temel bir bileşen belki ama sistemin tek üyesi değil, üst seviye bir anakartı üst seviye donanımlarla desteklemek gerek. Test platformumuza Corsair'ın RM750 80 Plus Gold sertifikalı PSU'su güç verdi, sisteme stabil güç sağlayabilmek ve voltaj dalgalanmasını minimuma indirgemek hayli önemli. Bellek tarafını da Corsair Vengeance LED 3000MHz'lik kit ile destekledik, anakartın bellek hızaşırtma potansiyelini karşılayacak cinsten RAM'ler bunlar. Sistemin hızlı ve duraksamadan tepki verebilmesi için de Corsair'ın Force LE 120GB'lık SSD'sini kullandık. Tüm donanım ve sıvı soğutma ekipmanlarını yine Corsair'ın Obsidian serisi 750D Full Tower kasasına emanet ettik. 

Z170X Gaming 7 EK sıvı soğutma bloğu olmadan tek başına da temin edebileceğiniz, beyaz kırmızı, tematik bir anakart. Giriş çıkış portlarının üzerinde ve aşağı doğru uzanan kaplama keskin çizgilere sahip, RGB aydınlatmalı G1 Gaming ve AMP UP logoları var burada, farklı renkler ve efektler atayabiliyorsunuz. Köprü soğutucusu da aynı temayla soğutma altında, tematik bir oyuncu kasası için anakartın genel kozmetiği güçlü.

Sıvı soğutucu ekipmanı üreticisi EKWB ile işbirliğinden ortaya çıkan G1 bloğu sayesinde işlemciyle beraber mosfetler de soğutma altına alınmış. LGA1151 soketinde 6. nesil Skylake ve 7. nesil Kaby Lake işlemcilere ev sahipliği yapıyor. Soğutmanın altında 8+3 kurulumunda fazlar var, Hybrid dijital bir kontrolcünün yönetimindeler, çıkışı filtreleyen, uzun ömürlü siyah polimer kapasitörlerle desteklenmişler.

Pek de şatafatlı olmayan arayüzde bir hızaşırtmacının işine yarayan her şey elinizin altında, i7 6700K ile tek hamlede 4.7GHz’i yakalayabildim, otomatik işlemci voltajı da gayet ılımlı. Hızaşırtmaya yabancıysanız O.C butonunuyla zahmetsiz çarpan kilidi ve Base Clock ayarı yaptırabiliyorsunuz, ECO ile de enerji verimliliği odaklı profili uygulayabiliyorsunuz ama bence bu ayarları elle yapmak yine en iyisi. Hızaşırtma sonrasında işlemci, 240mm radyatör, statik basınç fanlar, özel tasarım hatlar ve pompa ile birkaç saatlik oyun maratonu ardından en fazla 50 dereceyi görüyor, hayli iyi. Anakart üzerinde pompa ve fanlar için çıkış alabileceğiniz ve kontrolünü yapileceğiniz güç çıkışları var. Kullandığınız işlemcinin potansiyeli değişir ama komponent altyapısı ve EK sıvı soğutma bloğuyla veya olmadan Z170X Gaming 7 bu potansiyelden mümkün olduğunca yararlanabilecek bir anakart.
Sağında 4 DDR4 ram slotu var, toplam 64GB’a kadar kapasite ve hızaşırtma ile 3866MHz’e destek veriyorlar, XMP destekliler. Bazı diğer Gigabyte anakartlar gibi RAM slotları da metal gövdeyle güçlendirilebilirmiş aslında.

Hemen sağlarında açma kapama, reset butonu, debug göstergesi ve Cmos temizleme butonu var, anakartın alt kısımlarındaki yedek BIOS anahtarını da unutmayalım. Uzay kurulum veya bir hızaşırtma projesi için elzem şeyler sunulmuş açıkçası.
Giriş çıkışlara bakalım biraz, baştan söyleyeyim RGB LED’lerle aydınlatılmış plaka gönlümü aldı, standart kasa kurulumda pek göz önünde olmaz belki ama uzay kurulum için gayet hoş bir eklenti.

Bir combo PS2 portunun yanında Gigabyte’ın diğer hatlardan yalıtımlı, USB girişli kulaklık ve mikrofon gibi ekipmanlara özel USB 3.0 DAC-UP portları var. Hemen altında HDMI 2.0 ve Display Port 1.2 portunu görüyoruz, ikisinden de 4K 60Hz çıkış alabiliyorsunuz. Altında birinci jenerasyon diyebileceğimiz iki USB 3.0, ardından USB 3.1 standardında, Intel kontrolcüsüyle teorik olarak 32GB/saniyeye kadar destekli Type-C portu var, yüksek güç çıkışıyla hızlı şarj destekli.
Anakart üzerinden 4 USB 2.0, 4 USB 3.0 portu daha alabildiğinizi ekleyeyim.

RJ45 portlarının birinin ardında Intel Gigabit, diğerinin ardında ise Killer E2400 çözümü var. Yazılımsal olarak oyunların veri paketleri önceliğe alınarak gecikme süresi düşürülebiliyor ama tabii burada ana faktör hat ve ham internet hızınız.

Bu sefer Tip A formunda bir USB 3.1 portu ve yanında USB 3.0 portu ardından altın kaplama ses çıkışlarını görüyoruz. Creative Sound Core 3D ve OPA2134 amfi, ardından Nichicon kapasitörlerle güçlendirilen bu çıkışlardan aldığım dinamik aralık performansı ne ALC1150 ne de 1220’yi tanır, hem ses sistemiyle hem de kulaklıklarla yaptığım testler beni fazlasıyla memnun etti, çıkış gücü anlamında orta-üst seviye kulaklıkları rahatlıkla besler.

3 PCi Express x16 slotuyla gelen anakart SLI ve Crossfire destekli, çoklu ekran kartı kurulumlarında 8-8-4 modunda çalışıyorlar. Ağır kartların sarkıp slotlara zarar vermemesi için metal gövdeyle güçlendirilmişler.

Biri üstte, diğeri PCi Express slotlarının arasında olmak üzere iki M2 sata slotu var, 32GB/saniyeye kadar aktarım hızı destekliler. 3 sata Express ve 6 6GB/saniye destekli sata portunu da unutmayalım.

Gigabyte Z170X Gaming 7 EK, bir sıvı soğutma sever için tasarımı da performansı da güçlü bir anakart, EK ile işbirliğinin burada da kalmayacağının göstergesi niteliği taşıyor aslında. İki RJ45 portu yerine daha fazla USB portu makbule geçerdi açıkçası, aydınlatılmış plaka ve DAC UP USB portları özellikle beğenimi kazandı.
Bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla sıvı soğutmasız Z170X Gaming 7’yi 1000-1100TL’ye temin edebiliyorsunuz, tasarımı, RGB aydınlatmaları, hızaşırtma performansı, uzay kurulum için debug göstergesi ve entegre butonları, amfisiyle hayli başarılı Creative ses yongası, çift M2 sata slotuyla açıkçası fiyat performans anlamında hayli başarılı bir çözüm, yeni nesile göre fiyat/performansı yüksek olduğundan niye “Z270’li bir anakart almadım” dedirtmez diye düşünüyorum.
Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
-dehşet- 2 yıl en beğenilen badsmokin
Ne hikmetse sözde firma yetkilisi @Gigabyte_Türkiye ile sen aynı süreler içinde foruma girip çıkıyorsun.
Firma yetkilisi sahte hesap açar mı yahu? Bu kadar küçük düşürmeyin kendinizi. Gerçek hesabınla yazsana. Yazık gerçekten. Koskoca Gigabyte size kaldıysa vah size.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Ne hikmetse sözde firma yetkilisi @Gigabyte_Türkiye ile sen aynı süreler içinde foruma girip çıkıyorsun.Firma yetkilisi sahte hesap açar mı yahu? Bu kadar...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
Gigabyte mı?
No tenks :|
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BARKU 2 yıl
Firma yetkilisi etiketiyle forumda dolaşmak bu kadar kolay olmamalı. Adam bir de utanmadan 2.hesap açmış oradan msi kullanıcılarına saydırmış gigabyte ı göklere çıkarmış.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BARKU 2 yıl
Önce anakartla çalışan appcenter yazılımını yapsınlar sonra reklam versinler. Sattım kurtuldum çok şükür.Forumda gigabyte türkiye firma yetkilisi ayrı bir macera zaten
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ankaland 2 yıl BARKU
BARKU

Önce anakartla çalışan appcenter yazılımını yapsınlar sonra reklam versinler. Sattım kurtuldum çok şükür.Forumda gigabyte türkiye firma yetkilisi ayrı bir macera zaten

hocam gigabyte anakartı yıllarca kullandım.. ama beni bile çileden çıkarttı.. hiç bozulan olmadı ama kağnı gibi kartlar.. tank gibi kartlar.. hıza gelmez, o.c işi zor ve güç.. en güzel tarafı çift bios olması onun dışında ekstrasını görmedim. gigabyte karttan msi geçerken o.c ne kadar kolaymış dedim.. güncelleme ne kadar rahatmış.. gigabyte yazılımları tam bir fiyasko.. gigabyte uefi bios karmaşa.. yada bana gıcıklık yaptılar.. bu arada 8 ay önce gönderdiğim e postaya halen cevap gelmedi.. bir ara e postaya cevap vermişlerdi.. cevap olarak link atmışlardı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AntonChigurh 2 yıl
Ben halen P35 kullanırken Z170 yaşıyor demek için erken değil mi? Yokluğun gözü kör olsun
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Abraham Thunder 2 yıl
bu teknik destek nefret videosu mu yaw:) videoyla ilgili hiçbir düzgün yorum yok, mutlu değilseniz kullanmazsınız,yorumlar çok düşmanca, herkez aynı ağızla konuşuyor, kalite olarak asus ile kafa kafaya, msi dan 2 tık üsttedir giga. ben daha önce 2 kere giga kullandım, 1 i arızalandı, problemim çözüldü teknik serviste geçen sene, 2. aramamda ulaştım açıkcası, şimdi sistemimde asus kullanıyorum, bi sorun yok şimdilik Allaha şükür (kesin nazar değer yarına:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
Gigabyte mı?
No tenks :|
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Abraham Thunder 2 yıl
Çok güzel video, elinize sağlık, anakart sıvı soğutma ile çok güzel görünüyor performansı yanında, bios yazılımının biraz daha görselliği iyileştirilebilir diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
badsmokin 2 yıl
Güzel bir inceleme olmuş hocam. Gigabyte kalitesini tartışılmaz boyutlara çıkardı zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-dehşet- 2 yıl
Gigabyte Türkiye'ye ulaşamadıktan sonra bu ürünlerin bir kıymeti yok.
Başınız ağrısın istemiyorsanız tüm Gigabyte marka ürünlerden uzak durun.
Gigabyte Türkiye'de telefona bakan yok diye Gigabyte Global'e mail attım onlardan da cevap yok. Balık baştan kokar misali.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yilmaz976 2 yıl -dehşet-
Gigabyte Türkiye'ye ulaşamadıktan sonra bu ürünlerin bir kıymeti yok.
Başınız ağrısın istemiyorsanız tüm Gigabyte marka ürünlerden uzak durun.
Gigabyte Türkiye'de telefona bakan yok diye Gigabyte Global'e mail attım onlardan da cevap yok. Balık baştan kokar misali.
+1
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 2 yıl
mis gibi mobo yapmışlar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ResulMert 2 yıl
5:32 de neden heyecanlandınız hocam :D:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:03
48A / 540W destekli MSI MPG Z390 Edge Gaming AC'nin kutusunu açtık!
11b izlenme · 7 ay
10:54
Bu ekran kartı çok özel! "Asus ROG Poseidon GTX1080Ti Platinum Edition" inceleme videosu
19,1b izlenme · 1 yıl
07:02
MSI X299 SLI Plus incelemesi "Odağı belli, segmentinde hesaplı anakart"
58,9b izlenme · 1 yıl
08:30
Asus Maximus IX Extreme incelemesi "Maximus serisi sıvı soğutmayla buluştu"
9b izlenme · 1 yıl
12:30
Sınıfının En Dolu Anakartı ''GIGABYTE B450 AORUS PRO İncelemesi''
17,3b izlenme · 9 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
10:48
AMD'nin yeni canavarları için heybetli anakart: Gigabyte X399 Aorus
8,8b izlenme · 1 yıl
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,2b izlenme · 2 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,7b izlenme · 1 gün
06:38
Nihayet! AMD Ryzen için Mini-ITX anakart
14,1b izlenme · 1 yıl
09:53
ASUS ROG Strix X299-E Gaming anakart incelemesi "8 çekirdek i7 7820X 4.8GHz O.C!"
32b izlenme · 1 yıl
06:23
Gigabyte'ın tam donanımlı anakartı: 28 çekirdekli Intel için
9,6b izlenme · 7 ay
08:17
Gigabyte'ın yeni anakartı görsel şov yapıyor
25,6b izlenme · 1 yıl
10:01
Asus Prime Z370-A incelemesi "Fiyat segmentinde performans anakartı"
35,2b izlenme · 1 yıl
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
34:47
Kısa Devre | PC Donanımları ve teknolojileri programı
14,4b izlenme · 7 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim