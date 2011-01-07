Gigabyte, İlk AMD Fusion™ Mini-ITX Anakartını CES 2011’de Tanıtacak

Düşük Güç Tüketimli, Mini-ITX Faktörlü Hi-Def Ev Eğlence Platformundan Üstün Entegre Grafikler Sağlar





Dünyanın önde gelen anakart, ekran kartı ve bilgisayar donanımı çözümleri üreticilerinden GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, AMD platformunda ilk Mini-ITX biçim faktörlü anakart olan GA-E350N-USB3’ü duyurdu. GIGABYTE’ın küçük biçim faktörlü HPTC anakart serisine dahil olan anakart DirectX® 11 ile AMD Fusion™ Teknolojisini, SuperSpeed USB (USB 3.0), SATA 6Gbps, bir HDMI arabirimi ve ayrıca Ultra Durable™ 3 Classic, 3x USB Power ve iPad, iPhone ve iPod Touch cihazlarının hızlı şarj edilmesini sağlayan On/Off Charge gibi benzersiz ve eşsiz GIGABYTE özelliklerini barındırmaktadır.



GIGABYTE Technology Co. Ltd. Anakart Pazarlama Yönetici Yardımcısı Tim Handley, "DX11 özellikleri ile ilk hepsi bir arada Mini-ITX devre kartı olması nedeniyle GA-E350N-USB3 anakartı bizi heyecanlandırıyor ve ayrı ve entegre grafik performansı arasındaki farkı kapatma konusunda bizi ileriye doğru götürmesini bekliyoruz. Özel olarak tasarlanmış düşük profilli fan alıcısı ve yüksek sayıdaki hi-def, yüksek hızlı bağlantıları ile bu küçük güç merkezinin HTPC sistem entegratörleri, DIY meraklıları ve kasa modlayıcıları arasında popüler olmasını bekliyoruz.” dedi.



AMD Radeon™ HD 6310 grafik kartı ile birlikte AMD E-350 Çift Çekirdekli İşlemci ile desteklenen GIGABYTE GA-E350N-USB3 anakart, önceki entegre grafik çözümleri ile karşılaştırılamayacak kadar olağanüstü bir Blu-ray high-definition içerik oynatma özelliği sağlamaktadır. Hi-def görüntüye ek olarak, bir başka salon bilgisayarı özelliği olarak, S/PDIF çıkış desteğiyle hi-def 7.1 surround sesi desteklemektedir. Taşınabilir cihazların bağlanması ve şarj edilmesi içinse, GA-E350N-USB3 hızlı ve rahat bir şekilde iPad, iPhone ve iPod Touch cihazlarının şarj edilmesi için GIGABYTE On/Off Charge teknolojisini ve kullanıcıların yeni nesil SuperSpeed USB depolama cihazlarından faydalanmasını sağlamak üzere bir onboard Renasas (NEC®) denetleyici üzerinden GIGABYTE 3x USB Power Boost ve USB 3.0 barındırmaktadır.



Kalite anlamında ise GA-E350N-USB3 anakart, hem enerji verimliliği hem de sıcaklık açısından cihaz üzerinde her an mevcut olabilecek en zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır: GIGABYTE Ultra Durable™ 3 Classic tasarımı, geleneksel anakart PCB’lerinde bakır miktarına oranla 2 katı daha fazla bakır kullanmaktadır ve GA-E350N-USB3’ün diğer tasarımlara oranla daha iyi bir güç verimliliği ve düşük işletim sıcaklıkları sağlamasına katkıda bulunmaktadır. Bunlara ek olarak GA-E350N-USB3, son derece dayanıklı tamamen katı Japon kapasitörleri ve ana BIOS’un çökmesi veya hasar görmesi durumunda yedek BIOS yongası sağlayan GIGABYTE DualBIOS™teknolojisi ile donatılmıştır.



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GIGABYTE GA-E350N-USB3 anakart, onboard Renasas (NEC®) uPD720200 ana kontrol birimi aracılığıyla mümkün kılınan en yeni nesil SuperSpeed USB 3.0 teknolojisini desteklemektedir. 5 Gbps’ye kadar oldukça yüksek transfer hızları ile kullanıcılar, USB 2.0 ile karşılaştırıldığında neredeyse 10 katı daha yüksek bir hıza sahip olmaktadır. Buna ek olarak, USB 2.0 ile geriye dönük uyumluluk sayesinde, kullanıcıların önceki USB 2.0 cihazları uzun bir süre daha kullanması sağlanmaktadır. Onboard Renasas (NEC®) SuperSpeed USB 3.0 teknolojisi ayrıca, güce aç cihazların daha iyi barındırılabilmesi için arttırılmış maksimum veri yolu gücü ve cihaz akım çekimi içeren yeni güç yönetim özellikleri de sağlamaktadır.



3x USB Güç Artışı



GIGABYTE GA-E350N-USB3 anakart, USB cihazları için daha yüksek uyumluluk ve ekstra güç sağlayan 3 katı USB güç artışı sağlamaktadır. GIGABYTE’ın benzersiz USB güç tasarımı ayrıca tam voltaj aralığı üzerinde çıkış gücünü etkin bir şekilde düzenleyebilir ve böylece USB cihaz uyumluluğu harika bir şekilde arttırılır. Buna ek olarak, daha düşük rezistansa sahip olan sigortalar, voltaj düşüşlerinin azalmasını ve böylece daha dengeli ve bol bir güce sahip olunmasını sağlar.



On/Off Charge Desteği



GIGABYTE On/Off Charge teknolojisi, iPhone, iPad ve iPod Touch şarjlarının daha hızlı olmasını sağlar. GIGABYTE’ın son derece beğeni toplayan 3X USB Power özelliğinin bir türevi olan On/Off Charge teknolojisi, bilgisayar açıkken, bekleme modundayken veya kapalı durumdayken bile bu özelliğin kullanılabilmesini sağlayarak iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlarının GIGABYTE anakartı USB portlarından daha fazla akım çekmesini sağlar.

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