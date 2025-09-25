250W’a kadar güç kablosuz geliyor: Asus yeni PCIe konseptini tanıttı

PCIe yuvasında 250W güç dönemi
Yeni konsept sayesinde sadece giriş seviyesi değil, birçok orta seviye ekran kartı da ekstra güç kablosuna ihtiyaç duymadan çalışabilecek. Asus, PCIe 5.0 x16 yuvası yeniden tasarlanarak 75W yerine 250W’a kadar güç aktarımı sağlanabiliyor. Bu sınır, RTX 5060 Ti ve RX 9060 XT gibi orta segment kartlar için fazlasıyla yeterli görünüyor.
Yeni tasarımda, ek gücün büyük kısmı anakart üzerindeki ekstra bir 8-pin PCIe konnektöründen besleniyor. Bu sayede kablo ekran kartına değil anakarta taşınıyor ve sistemin görünümü çok daha temiz hale geliyor.
Asus’un daha önce kablosuz BTF ürünleri için geliştirdiği GC-HPWR adında özel bir güç bağlantısı bulunuyordu. Ancak bu yöntem maliyetliydi. PCIe yuvasını doğrudan modifiye etmek ise daha ucuz ve özellikle ana akım pazar için daha erişilebilir bir çözüm olarak öne çıkıyor. Buna rağmen tasarım halen sadece bir konsept. PCIe standardını değiştiren bu yaklaşımın benimsenip benimsenmeyeceği, üreticilerin yeni anakart ve ekran kartı tasarımlarına yatırım yapıp yapmayacağına bağlı olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: