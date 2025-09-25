Giriş
    250W’a kadar güç kablosuz geliyor: Asus yeni PCIe konseptini tanıttı

    Asus, PCIe yuvasını yeniden tasarlayarak 250W’a kadar güç aktarımı sağlayan bir konsept geliştirdi. Bu teknolojiyle orta seviye ekran kartları ek kabloya gerek duymadan çalışabilecek.

    250W güç kablosuz geliyor: Asus yeni PCIe konseptini tanıttı Tam Boyutta Gör
    2000’lerin başından bu yana kullanılan PCIe standardı, fiziksel yuva üzerinden en fazla 75W güç sağlayabiliyordu. Bu değer giriş seviyesindeki bazı ekran kartları için yeterli olsa da, orta ve üst segment modellerin neredeyse tamamı ek güç bağlantılarına ihtiyaç duyuyordu. Ancak Asus’un yeni geliştirdiği konsept tam olarak bu sorunu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Şirketin duyurduğu yeni prototip, ekran kartlarının gücünü doğrudan PCIe yuvası üzerinden almasına olanak tanıyor.

    PCIe yuvasında 250W güç dönemi

    Yeni konsept sayesinde sadece giriş seviyesi değil, birçok orta seviye ekran kartı da ekstra güç kablosuna ihtiyaç duymadan çalışabilecek. Asus, PCIe 5.0 x16 yuvası yeniden tasarlanarak 75W yerine 250W’a kadar güç aktarımı sağlanabiliyor. Bu sınır, RTX 5060 Ti ve RX 9060 XT gibi orta segment kartlar için fazlasıyla yeterli görünüyor.

    250W güç kablosuz geliyor: Asus yeni PCIe konseptini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Ancak daha güçlü kartlarda ve haliyle daha fazla enerji isteyen kartlarda ek bağlantılar kullanılmaya devam edecek. Teknik açıdan bakıldığında Asus mühendisleri, PCIe bağlantı noktalarındaki temas yüzeylerini genişletip kalınlaştırdı, bakır iletkenleri büyüttü ve birden fazla 12V hattını daha düşük dirençli tek bir iletkenle birleştirdi.

    Yeni tasarımda, ek gücün büyük kısmı anakart üzerindeki ekstra bir 8-pin PCIe konnektöründen besleniyor. Bu sayede kablo ekran kartına değil anakarta taşınıyor ve sistemin görünümü çok daha temiz hale geliyor.

    Asus’un daha önce kablosuz BTF ürünleri için geliştirdiği GC-HPWR adında özel bir güç bağlantısı bulunuyordu. Ancak bu yöntem maliyetliydi. PCIe yuvasını doğrudan modifiye etmek ise daha ucuz ve özellikle ana akım pazar için daha erişilebilir bir çözüm olarak öne çıkıyor. Buna rağmen tasarım halen sadece bir konsept. PCIe standardını değiştiren bu yaklaşımın benimsenip benimsenmeyeceği, üreticilerin yeni anakart ve ekran kartı tasarımlarına yatırım yapıp yapmayacağına bağlı olacak.

