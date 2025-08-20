AMD'den sürpriz karar: B650 üretimi resmen sonlandı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD, AM5 platformundaki B650 ve B650E yonga setlerinin üretimini resmi olarak sonlandırdı. Ekim 2022'de tanıtılan yonga seti, uygun fiyatlı AM5 seçenekleri olarak tasarlanmıştı. Şimdi ise yerini yeni B850 serisine bırakacak ve mevcut stokların Ekim ayına kadar tükenmesi bekleniyor.

B650 üretimi sona erdi

Channel Gate tarafından aktarılan rapora göre AMD, B650 yonga seti üretimini bitirdiğini duyurdu. Anakart üreticileri artık B650 çiplerini satın alamayacak ve üretim hatlarını B850 serisine çevirmek zorunda kalacak. Halihazırdaki stokların ise Ekim 2025'e kadar temizlenmesi planlanıyor. Ancak perakende tarafında bu sürecin biraz daha uzun sürebilir.

Günümüzde B650 serisi anakartların fiyatları düşse de, AMD artık bu seriyi daha güncel özelliklerle değiştirmeyi planlıyor. Kaçıranlar için yeni B850 anakartlar, daha yüksek bellek frekanslarını destekliyor ve PCIe 5.0 için daha geniş destek sunuyor. Özellikle B650E modelinde sunulan 24 PCIe 5.0 hattı, B850 tarafında da standart hale geliyor.

Ayrıca herhangi bir BIOS güncellemesine gerek kalmadan Ryzen 9000 ve 9000X3D ile uyumlu olduğunu hatırlatalım. Öte yandan, eski 600 serisi anakartlar da hâlâ Ryzen 9000 serisini çalıştırabiliyor. Bu da ikinci el pazarında B650 modellerini hâlâ cazip kılabilir.

