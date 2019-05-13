Giriş seviyesi Ryzen oyun oynatır mı? "HP 15 DB0023NT dizüstü incelemesi"

HP'nin giriş segmenti 15 DB0023NT, AMD'nin CPU ve GPU'yu bir pakette topladığı Ryzen 3 2200U yongasına sahip dizüstüsünü inceliyoruz. Tasarımı, ekranı, performansı, bataryası, tüm detaylar incelemede.

Kutusundan dizüstünün kendisi ve küçük bir adaptör çıkıyor, mütevazı donanıma mütevazı ve hafif bir adaptör.

Kapağı hayli parlak, gövdesi plastik bir yapı. Az biraz esniyor ama çatır çutur ses gelmiyor kasadan, bilek bölgesinde de aynı şekilde. Genel malzeme kalitesi için maliyet odaklı diyebilirim. Kalınlığı, boyutu, ağırlığı itibarıyla el çantasında da taşınabilir.



Solunda güç girişi ki kablosu açılı, bir RJ-45, HDMI 1.4b, 2 tane 1. jenerasyon USB 3.1 portu ve combo 3.5mm jack var.

Sağında ise DVD okuyucu ki bunun yerine caddy ile HDD ve SSD takılabilir, USB 2.0 portu ve kart okuyucusu var.



Kapağın menteşeleri ideale yakın bir dengede, tek elle çok az yalpalıyor ama açılıyor, benim dikkat ettiğim şeylerden biri bu.

Çiklet klavyede tuşlar hafif kumlu, tutucu ama yine maliyet odaklı olduklarını hissettiriyorlar. Oldukları yerdeki salınımları az, gürültülü değiller, basmaları da kolay, bol bol yazı yazanların hoşuna gidecektir yalnız Türkçe karakterlerdeki font küçük, başlarda gözü rahatsız edebilir. Multimedya tuşları direkt multimedya görevlerini yerine getiriyorlar, F olarak kullanmak isterseniz FN’e ihtiyaç duyuyorsunuz.



Synaptics sürücülü Touchpad’e ihtiyaç duyarsanız üzebilir, küçük hareketlerde nispeten tepkisiz kalıyor, keskin hareketler yapamıyorsunuz, kliklerin de alt kısımları çok sert, köşelere doğru daha basılabilir haldeler. Özetle bir fare bu dizüstüde makbule geçer.



15.6 inç 1366x768 çözünürlüğünde SVA LED ekran. Renkler soluk ve derinlikleri zayıf, bir şeyler izlenmesine izlenir ama keyif vermeyebilir, medya tüketmek için değil de günlük kullanım için işinizi görür. Maksimum parlaklığı da kapalı ortamlar için iş görür lakin ekranın potansiyeli en yüksek parlaklık için adaptörünü takmanız gerek. Bakış açısı anlamında renklerde sapma olmaması için açıyı düzgün ayarlamanız gerek. Tepki süresi yüksek, zaten oyun odaklı, oyunlarda akıcı bir görüntü sunma odaklı bir ekran değil.



Gel gelelim bu dizüstüyü inceleme sebebim Ryzen 3 2200U’ya. 14nm mimarili 2.5GHz’de çalışan ve 3.4GHz’e kadar çıkabilen çift çekirdekli bir CPU. İçinde bir de 1.1GHz’de çalışan 3 grafik çekirdeğine sahip Vega 3 GPU’su var. GPU bellek ihtiyacını RAM’den karşılıyor.

İkisi aynı yonga içerisinde ve toplamda 15W TDP değerine sahip. CPU gücü anlamında Intel i5 7200U ile kafa kafaya, GPU tarafında ise Intel HD620’ye göre %30-%40’a kadar daha güçlü, daha yüksek performans gösterdiği oyunlar var. Elimizdeki cihazın fiyatı 2600TL civarında, i5 7200U’lu cihazlar ise 3300TL civarında, yani Fiyat/Performansı çok daha iyi.



4GB DDR4 2400MHz RAM ve 1TB HDD ile geliyor, istenirse RAM de arttırılabilir ki arttırmanızı tavsiye ederim. DVD sürücüsünün yerine de dediğim gibi caddy ile SSD takılabilir. HDD’nin performansı düşük, 4K testlerinde aldığım skorları gördünüz, onu geçtim sistem yavaş işliyor, bir şeylerin açılması, bitmesi için hep bekliyorsunuz, ufak bir maliyetle ekleyebileceğiniz 128GB’lık bir SSD bile bu dizüstüye nefes aldırır.



Stereo hoparlör kurulumumuz var, klavyenin üstündeler. Maksimum sesi ortalama düzeyde, detay gücü de öyle, tok seslere değinmeden geçiyor. Dizi film izlerken işinizi görecektir ama müziksever biriyseniz doyurmayacaktır. 3.5mm jack’ı kulakiçi kulaklıklarla, giriş seviyesi kulaküstü kulaklıklarla denedim, maksimum ses ve dinamik aralık anlamında yeterince doyuracaktır.



41Wh’lik bir bataryası var. Düşük görünebilir ama mütevazı bir donanım altyapısı var zaten. Dolayısıyla %60 civarı ekran parlaklığı ve kablosuz bir ağa bağlı şekilde internette sörf, mail takibi, bol bol yazı yazan biri olarak yazı, eşlik edecek şekilde YouTube ve Spotify üzerinden video ve müzik tükettim derken 5 saat civarı bir ekran süresi elde edebildim.

Wi-Fi çekim gücü, stabilitesi, bir sorun gözlemlemedim, Bluetooth 4.2 ile geldiğini de ekleyeyim.



HP 15 DB0023NT. Model numarası karışık ama net olan bir şey var, en uygun fiyatın hedeflendiği bir dizüstü bu, niye şurası şöyle niye burası böyle derken diyeceğiniz vakit hemen fiyatı akla geliyor, AMD Ryzen 3 2200U ile aslında Intel i5 7200U’lu rakiplerinden daha uygun fiyatlı ve daha performanslı. Aradaki fiyat farkını sisteme ekstra RAM ve SSD eklemek için kullanabilirsiniz ki bence kullanın, bu şekilde günlük performansı yine kendi gibi SSD’siz rakiplerinde de olduğu gibi üzebilir. Özetle, bu dizüstü minimum bütçeyle günlük işler yapabileceğiniz, rakiplerine kıyasla da hafif rekabetçi oyunlarda daha iyi performans alabileceğiniz, segmentinde fiyat/performansı yüksek bir dizüstü olmuş, Ryzen 3 2200U amacına ulaşmış kesinlikle.