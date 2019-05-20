Güney Kore, devlet bilgisayarlarında Linux kullanacak

Tam Boyutta Gör

Güney Kore Hükümeti, bilgisayarlarında hâlihazırda kullanmakta olduğu Windows işletim sistemini Linux ile değiştirmeye hazırlanıyor.

Açıklamaya yapan İçişleri ve Güvenlik bakanı, Linux yüklü bilgisayarların ilk aşamada test edileceği ve güvenlik hususunda herhangi bir sorunla karşılaşılmazsa, işletim sisteminin hükümet bilgisayarları içinde hızla yaygınlaştırılacağını söylemiş.

Kore Hükümetinin bahsi geçen kararı, Windows yüklü bilgisayarların idamesinin maliyet etkin olmamaya başlamasından ötürü aldığı ifade ediliyor. Bu karara gerekçe olarak ise Windows 7’ye verilen ücretsiz teknik desteğin Ocak 2020 itibariyle sonlanacak olması gösterilmiş.

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre Linux işletim sistemine geçiş ve bu kapsamda satın alınacak bilgisayarların maliyeti yaklaşık 655 milyon dolar olacak.

Tek bir işletim sistemine bağlı kalmak istenmiyor

Sistemin geniş çaplı entegrasyonundan önce, sitemin özel ağa bilgisayarlarda çalışıp çalışmayacağı ve Windows üzerinde çalışmak üzere yazılmış programların uyum sorunu çıkartıp çıkartmayacağına da bakılacağı belirtiliyor.

Bakanlığın Dijital Hizmetler Bürosu Şefi Choi Jang-hyuk söz konusu geçişle ilgili olarak, "Bakanlık, açık kaynaklı bir işletim sistemine geçerek maliyetleri düşürmeye çalışıyor. Bu ayna zamanda tek bir işletim sistemine olan bağımlılığa son vermek için atılmış bir adım." ifadelerini kullanmış.

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20190517000378