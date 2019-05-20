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Güney Kore, devlet bilgisayarlarında Linux kullanacak

Güney Kore Hükümeti aldığı bir kararla, devlet bilgisayarlarında Windows kullanımına son verecek. Maliyetleri düşürmek adına alınan bu kararla ilgili detaylar haberimizde.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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İşletim Sistemleri
Gökhan G.
Editör
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Güney Kore, devlet bilgisayarlarında Linux kullanacak
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Güney Kore Hükümeti, bilgisayarlarında hâlihazırda kullanmakta olduğu Windows işletim sistemini Linux ile değiştirmeye hazırlanıyor.

Açıklamaya yapan İçişleri ve Güvenlik bakanı, Linux yüklü bilgisayarların ilk aşamada test edileceği ve güvenlik hususunda herhangi bir sorunla karşılaşılmazsa, işletim sisteminin hükümet bilgisayarları içinde hızla yaygınlaştırılacağını söylemiş.

Kore Hükümetinin bahsi geçen kararı, Windows yüklü bilgisayarların idamesinin maliyet etkin olmamaya başlamasından ötürü aldığı ifade ediliyor. Bu karara gerekçe olarak ise Windows 7’ye verilen ücretsiz teknik desteğin Ocak 2020 itibariyle sonlanacak olması gösterilmiş.

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre Linux işletim sistemine geçiş ve bu kapsamda satın alınacak bilgisayarların maliyeti yaklaşık 655 milyon dolar olacak.

Tek bir işletim sistemine bağlı kalmak istenmiyor 

Sistemin geniş çaplı entegrasyonundan önce, sitemin özel ağa bilgisayarlarda çalışıp çalışmayacağı ve Windows üzerinde çalışmak üzere yazılmış programların uyum sorunu çıkartıp çıkartmayacağına da bakılacağı belirtiliyor.

Bakanlığın Dijital Hizmetler Bürosu Şefi Choi Jang-hyuk söz konusu geçişle ilgili olarak, "Bakanlık, açık kaynaklı bir işletim sistemine geçerek maliyetleri düşürmeye çalışıyor. Bu ayna zamanda tek bir işletim sistemine olan bağımlılığa son vermek için atılmış bir adım." ifadelerini kullanmış.



http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20190517000378 Yorum Yaz
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qoqoCAN 2 hf. en beğenilen
Adamların aldığı kararlara bak, bizimkilerin aldığı kararlara bak :D .. Tarihte bizim yardım edip ayağa kaldırdığımız ülke değil mi bunlar yahu? Ne oldu da onlar dünyaya teknoloji satar duruma gelirken biz ise bugün daha tarım-hayvancılık bile yapamaz duruma geldik? "Press F to pay respects"
Adamların aldığı kararlara bak, bizimkilerin aldığı kararlara bak :D .. Tarihte bizim yardım edip ayağa kaldırdığımız ülke değil mi bunlar yahu? Ne oldu da onla...
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2 Yanıt Yanıtla +33
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ymhaslaman 2 hf.
Ama güney korede linux projesinin başına hayvanat bahçesi müdürü atanmaz dostum. O yüzden sonunun hüsranla biteceğini zannetmiyorum.
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hanahmet 2 hf.
Bildiğim kadarıyla askeri sistemler ve askeri birimler pardusa geçti. Maliye bakanlığı ve merkez bankası da yakın zamanda pardusa geçti diye hatırlıyorum. İçişleri bakanlığı pardusa geçiş için alt yapı hazırlıkları yapıyordu. mhrs sistemin alt yapısı pardus üzerinde. Ayrıca En son iç işleri bakanlığından belediyelere "pardusa geçin" diye talimat gönderilmişti.
Fatih projesi de pardus yüklü laptop dağıtıp sistemi entegre edecekti. Sonuçta ülkemizde de çalışmalar var.
turkiyegazetesi.com.tr/... (2017 haberi)
Bildiğim kadarıyla askeri sistemler ve askeri birimler pardusa geçti. Maliye bakanlığı ve merkez bankası da yakın zamanda pardusa geçti diye hatırlıyorum. İçişl...
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ipli jeton 2 hf.
Maliye Bakanlığı Gibux adında kendi işletim sistemini kullanıyor. Pardus'tan ayrı bir sistem.
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loradona 2 hf. cleancoder
Ubuntu nun Gnome arayüzü normal Fedora ile vs gelen arayüze ek olarak bir sürü farklı kod içerir. Arch kullanıcıları için aur da Gnome peformance patch olarak geçer. Gdm ekran kartı değişimi için configure dir vsvs. Bunu inanın bende tartışmak istemiyorum bende isterim yerli milli güzel bir Linux dağıtımımız olsun. Ama herşey istenilen gibi olamıyor malesef. İnsan gelişme görmek isterken (ki ücret alıyorlar bunun karşılığında enterprise distroları saymazsak hepsi ücretsiz bağışlarla yürüyor) her güncellemede sadece paketler güncellenmiş görmek insanı üzüyor. Son kullanıcı gözü ile bakarsak ha Debian kurmuş ha Pardus kurmuş oluyor. En azından Debian da daha iyi destek elde ediyor. Demin baktım bir allahım kulu nvidia+intel kartlarda (optimus) nasıl kurulduğunu açıklamamış. Tabiki Debian wiki sine vs bakabilir ama kimse gördüğüm üzere tam ve düzgün kuramamış.
Deepin i göz önüne alalım. Göze fantastik gelen masaüstünü katmadan konuşursak basit prime ve bumblebee için kurulum script leri içermekte gui ile. Aynı şekilde Debian based olan MxLinux da.
Tamam kamu dairelerinde kullanılır hiç bir lafım yok buna ama ev kullanıcısı için eksik bir durum bu. MxLinux kurup veya usb den bir göz atın lütfen. Debian based bir distro xfce masaüstü kullanıyor Pardus dan pek farkı yok. Ama araçları basitleştirmesi ile kullanıcı çekiyor farkını ortaya koyuyor.
Amacım burda tartışmak değil biraz sinir ile birlikte biraz beklentinin yüksek olması. Bu insanlar nihayetinde benim vergilerimden ücret alıyorlar bunu talep etme hakkım olduğunu düşünüyorum en azından
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loradona 2 hf. FatihAsl
Adına Pardus diyebilirsin. Ama bununla yerli milli diye övünemezsin demek istemiştim.
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FatihAsl 2 hf. loradona
Bu konuda haklı olabilirsin ama gereksiz yere nelerle övünmüyoruz ki bununla övünmeyelim. çok kafaya takmamak lazım. Kurulum, eğitim, barındırma hizmetleri yerli ve milli iş gücü ile yapılıyorsa varsın yerli ve milli densin. şahsen çok önemli görmüyorum.
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loradona 2 hf. cleancoder
Driver sorunu demişsin de bunu Pardus çözemez zaten Linux kernel eli update alaması lazım.
Şöyle ki archman biz asla şöyleyiz böyleyiz demiyor açık açık arch linux kurulumunu kolaytırmak için kullanılabileceğini söylüyor. Pardus ise yok hala biz Debiana aynı değiliz diye zıplıyor. Aynısınız abi işte grub teması koymakla xfce teması koymakla distro yapılmıyor
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FatihAsl 2 hf. loradona
Doğru söylüyorsun Pardus Debian tabanlı, Ama Pardus=Debian denemez. isterse Debian temasını kullansa bile. Depoları Türkiye'de olduğu için farklı bir isim vermek gerekir diye düşünüyorum. farklı bir isim verilmese belki buna Debian topluluğu karşı çıkar
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cleancoder 2 hf. loradona
Yaşının benden küçük olduğunu düşünüyorum. Eğer bu mantıkla gidersek işin içinden çıkılmaz. O zaman Ubuntu da Debian tabanlı, kendisine Ubuntu demesin, Mint'de Ubuntu temelli o ne diyecek kendine? Öyle değil mi? Değil işte :) Şuan ki pardus içinde özel araçlar geliştirilip entegre ediliyor sadece temadan ibaret değil(ör: Engerek, Ahtapot, Ulakbüs vs) Sunucular Türkiye'de, buradan resmi bir destek var ve gün geçtikçe gelişiyor. Tübitak Pardus eğitimleri veriyor, kurumların geçmesine yardımcı oluyor. Bunlara bakmak lazım, çok koyu olmaya, fanatik düşünmeye gerek yok. Milli olması için kernel yazmamıza gerek yok, her şey açık kaynak ve biz her şeye hakimsek tamam işte. Almanya'da Debian türevi bir Linux dağıtımı kullanıyor. Kullanın destek verin, yaygınlaşsın

Projeler kısmından neler yapıldığına bakabilirsin: https://www.pardus.org.tr
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arekamint 2 hf.
güzel adım
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interwap 2 hf.
Bizimde yıllardır yalan rüzgrına dönen Pardus'umuz var.
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Virtual Reality 2 hf.
Öldürülen Aselsan mühendisleri ile Pardus işletim sistemininde aynı dönemde ölmesinin bir bağlantısı var mı?
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740turbowagon 2 hf.
Keske bizde de oyle yapilsa.
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Nostromo- 2 hf.
Gerekli eğitimler verilip bizde de ''gerçekten'' uygulamaya geçilse keşke
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oktay454 2 hf.
Pardus kullanmayanlar, "Pardus'u öldürdüler" diyor. Sadece acı acı gülüyorum.
Sizleri buraya bekleriz. Hayvanat bahçesi müdürünün hazırladığı(!) sisteme bir bakın derim.
www.pardus.org.tr
forum.pardus.org.tr
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loradona 2 hf. oktay454
Çünkü ÖLDÜRDÜLER. Pardus debiandan ibaret değildi. Pardus gentoo temelliydi. Paket sistemi pisi idi. Bizimdi bizim herşeyiyle bizim. Tabi kime anlatıyorsam bunları.
Burda önceki pardusla, linux sistemlerle ilgili 1 byte fikri olmayan insanlar gelmiş pardusu savunuyor. Ya arkadaşım yok işte yok bizim değil pardus ya. Pardusla aynı sistemi yapmam 1 haftamı almaz. Al debianı yansıt debian paketlerini. Eeee yerli işletim sistemi. Bak yerli şuan geldi. Arch temelli türklerin dağıttığı archman binlerce kat daha yerli be.
Ne oldu biliyor musun? Bizim pisi vardı ya hani. İrlandalılar aldı onu solus adıında LFS dediğimiz kaynak kodlarından derledikleri kendilerine has sistemlerine paket yöneticisi yaptılar. Bu sistem distrowatchda ilk onda bu arada. Gözünüzü açın gözünüzü.
Solus distrowatch linki: distrowatch.com/...
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