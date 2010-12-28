HD 6950'leri HD 6970 yapıyoruz! Video inceleme

Basit bir BIOS değişikliği HD 6950'yi HD 6970 yapmaya yeter mi? Bu video rehberi izledikten sonra herkes gibi sizin de cevabınız Evet olacak! HD 6950'yi nasıl HD 6970 yapacağınızı anlattığımız bu video rehber ile hem tasarruf yapacak hem de performans sınırlarını zorlayacaksınız!

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