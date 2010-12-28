HD 6950'leri HD 6970 yapıyoruz! Video inceleme

Basit bir BIOS değişikliği HD 6950'yi HD 6970 yapmaya yeter mi? Bu video rehberi izledikten sonra herkes gibi sizin de cevabınız Evet olacak! HD 6950'yi nasıl HD 6970 yapacağınızı anlattığımız bu video rehber ile hem tasarruf yapacak hem de performans sınırlarını zorlayacaksınız!
Haydi 7950'yi 7970 yapalım
msi.com/...
Video ne gösteriliyorsa yaptım. Alttaki biosu yükledim ati_winflash_2.0.1.18 ile
techpowerup.com/...
Bios başarılı bir şekilde yüklendi dedi, yeniden başlattım görüntü yok :) 2. biosla açabildim bilgisayarı. Bunu eski haline göndürmek mümkün müdür?
aşağıdaki linkten atiflash ile rahatlıkla atabilirsiniz.
forum.donanimhaber.com/...
yukarıda da yazmıştım. switch olmayan kartlar biraz risk taşıyor ama elinde mevcut pci girişli ikinci bir ekran kartın ve anakartında da ikinci bir pci girişi bulunuyorsa ekran kartı takmak için kağıt üzerinde hiç bir problem yok olası bir hatada biosu kurtarmak için. gpu-z programı ile orjinal biosu alıcaksın, rbe programı ile kartın unlock shaders özelliğini açıp farklı kaydediceksin, en son olarakta atiwinflash programıyla yeni biosu yükleyeceksin. aman burası çok önemli rbe programını kullanman gerekmekte ve orjinal biosunun shaderlarını açman gerekiyor. riski göze alıp yapmaya karar verirsen aşağıdaki link sana yardımcı olacaktır..
forums.extremeoverclocking.com/...
1GB'lara olmuyor zaten.
ben yenilerde bir Sapphire Radeon HD 6950 2GB aldım, ve bu videoya dayanarak gerekli araçları temin ettim, programı yönetici olarak çalıştırdım, bios`u yedekledim 6970 biosunu seçtim yüklemeyi denedim. Fakat bios yüklemesi başarısız oldu. Tekrar tekrar denedim sonuç aynı acaba benim kartın tek bios`u var yani yedek bios`u yok. kartı inceledim anahtar yeri var ama anahtar ve ikinci bios yok. ben neden böyle bir sonuç aldım, donanım haber yetkilileri olarak beni bilgilendirir misiniz teşekkürler GAZİANTEP`ten
MURAT
6950 shader unlock, 6970 biosu yüklemedim ramler yanmasın diye
Kart günlük default voltaj(1.1v) ile 920 mhz çalışıyor, bugün 1000 mhz denemesi yaptım ve başardı 1.25V ile 1000MHZ , bugüne kadar kullandığım en iyi overclock olan kart bu referans çıktı.Çoğu 6970 bile 1000 mhz göremiyormuş.
işlemcim phenom x4 3000 mhz olduğu için fazla yüksek skorlar alamıyorum.
standart 800mhz 1536 shader skoru
1000/1350 1536 skoru
furmark benchmarkı
mafya2
dirt3 üstteki 1536/800 alttaki 1000 frame farkı bayağı yüksek
fps farkı olmuş ama gereksiz yere olmul 50fpsden 60 olsa neyeyarar