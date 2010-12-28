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HD 6950'leri HD 6970 yapıyoruz! Video inceleme

8 yıl
199,8b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Basit bir BIOS değişikliği HD 6950'yi HD 6970 yapmaya yeter mi? Bu video rehberi izledikten sonra herkes gibi sizin de cevabınız Evet olacak! HD 6950'yi nasıl HD 6970 yapacağınızı anlattığımız bu video rehber ile hem tasarruf yapacak hem de performans sınırlarını zorlayacaksınız!


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1 Avatar
marowak 2 yıl
merhaba , benimde bi hd6950 var fakat görüntü vermiyor.. ekran kartı takılı iken onboarddan görüntü alıyorum aida ile baktıgımda ekran kartı yok gibi gözüküyor ama ekran kartının fanları üzerindeki led normal bi şekilde çalışıyor hafif ısınma da var ama ne yaptımsa görüntü alamadım. bu bios dosyasını onboard üzerinde iken yüklesem ekran kartına etki eder mi?
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malicalik13 5 yıl Speed-Step
Speed-Step

Basit bir BIOS değişikliği HD 6950'yi HD 6970 yapmaya yeter mi? Bu video rehberi izledikten sonra herkes gibi sizin de cevabınız Evet olacak! HD 6950'yi nasıl HD 6970 yapacağınızı anlattığımız bu video rehber ile hem tasarruf yapacak hem de performans sınırlarını zorlayacaksınız!




Haydi 7950'yi 7970 yapalım
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SpawnOnur 6 yıl
stream.donanimhaber.com/... siteye giremyiorum hocam
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tahir40 7 yıl
MSI R6950 2GB ekran kartı aldım, Kart bu:
msi.com/...
Video ne gösteriliyorsa yaptım. Alttaki biosu yükledim ati_winflash_2.0.1.18 ile
techpowerup.com/...
Bios başarılı bir şekilde yüklendi dedi, yeniden başlattım görüntü yok :) 2. biosla açabildim bilgisayarı. Bunu eski haline göndürmek mümkün müdür?
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El Mukteda 7 yıl tahir40
tahir40

MSI R6950 2GB ekran kartı aldım, Kart bu:

msi.com/...

Video ne gösteriliyorsa yaptım. Alttaki biosu yükledim ati_winflash_2.0.1.18 ile

techpowerup.com/...

Bios başarılı bir şekilde yüklendi dedi, yeniden başlattım görüntü yok :) 2. biosla açabildim bilgisayarı. Bunu eski haline göndürmek mümkün müdür?

aşağıdaki linkten atiflash ile rahatlıkla atabilirsiniz.

forum.donanimhaber.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
MSI R6950 twin froz modelinde çift bıos düğmesi görmedim bende 6970 yapamaya çalışacam yukarda anlatılanlarla ama olurda bir sorun çıkarsa diğer bios varmı yokmu onu merak ettim:S
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onurbass 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

MSI R6950 twin froz modelinde çift bıos düğmesi görmedim bende 6970 yapamaya çalışacam yukarda anlatılanlarla ama olurda bir sorun çıkarsa diğer bios varmı yokmu onu merak ettim:S

yukarıda da yazmıştım. switch olmayan kartlar biraz risk taşıyor ama elinde mevcut pci girişli ikinci bir ekran kartın ve anakartında da ikinci bir pci girişi bulunuyorsa ekran kartı takmak için kağıt üzerinde hiç bir problem yok olası bir hatada biosu kurtarmak için. gpu-z programı ile orjinal biosu alıcaksın, rbe programı ile kartın unlock shaders özelliğini açıp farklı kaydediceksin, en son olarakta atiwinflash programıyla yeni biosu yükleyeceksin. aman burası çok önemli rbe programını kullanman gerekmekte ve orjinal biosunun shaderlarını açman gerekiyor. riski göze alıp yapmaya karar verirsen aşağıdaki link sana yardımcı olacaktır..

forums.extremeoverclocking.com/...
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akibeel 7 yıl
nerdeyse 1 senedir modlu kullanıyorum tık yok maşallah:)
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DH Misafiri 7 yıl
Benim XFX HD6950 1 GB 256 bit ekran kartım var.Ancak 6970 BIOS'u yükleyemiyorum.Lütfen yardım.
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El Mukteda 7 yıl
DH Misafiri

Benim XFX HD6950 1 GB 256 bit ekran kartım var.Ancak 6970 BIOS'u yükleyemiyorum.Lütfen yardım.

1GB'lara olmuyor zaten.
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TayfunGuN 7 yıl
6950 alıp 600 lirami riske atacagıma, 6970 alırım 100 tl daha verip.
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DH Misafiri 7 yıl
Merhaba benim bir sorum olacak.
ben yenilerde bir Sapphire Radeon HD 6950 2GB aldım, ve bu videoya dayanarak gerekli araçları temin ettim, programı yönetici olarak çalıştırdım, bios`u yedekledim 6970 biosunu seçtim yüklemeyi denedim. Fakat bios yüklemesi başarısız oldu. Tekrar tekrar denedim sonuç aynı acaba benim kartın tek bios`u var yani yedek bios`u yok. kartı inceledim anahtar yeri var ama anahtar ve ikinci bios yok. ben neden böyle bir sonuç aldım, donanım haber yetkilileri olarak beni bilgilendirir misiniz teşekkürler GAZİANTEP`ten
MURAT
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burc_oker 7 yıl
Guzel ve basit bir islem tek dusunucem sey suanlik garanti olayi onuda biosu yedekleyerek minimuma alabiliriz ama denemekte fayda var suanlik ihtiyacim yok hicbirsekilde zorlanmiyor ama cok faydali birsey olur benim gbi 6950 kullanicilari icin. Tesekkur ederim ayrica bu guzel video ve bilgilendirme icin.
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iorfa 7 yıl
His 6950 referans
6950 shader unlock, 6970 biosu yüklemedim ramler yanmasın diye
Kart günlük default voltaj(1.1v) ile 920 mhz çalışıyor, bugün 1000 mhz denemesi yaptım ve başardı 1.25V ile 1000MHZ
, bugüne kadar kullandığım en iyi overclock olan kart bu referans çıktı.Çoğu 6970 bile 1000 mhz göremiyormuş.
işlemcim phenom x4 3000 mhz olduğu için fazla yüksek skorlar alamıyorum.

standart 800mhz 1536 shader skoru

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


1000/1350 1536 skoru

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


furmark benchmarkı

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


mafya2
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


dirt3 üstteki 1536/800 alttaki 1000 frame farkı bayağı yüksek

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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veto1214 7 yıl burc_oker
burc_oker

Guzel ve basit bir islem tek dusunucem sey suanlik garanti olayi onuda biosu yedekleyerek minimuma alabiliriz ama denemekte fayda var suanlik ihtiyacim yok hicbirsekilde zorlanmiyor ama cok faydali birsey olur benim gbi 6950 kullanicilari icin. Tesekkur ederim ayrica bu guzel video ve bilgilendirme icin.


fps farkı olmuş ama gereksiz yere olmul 50fpsden 60 olsa neyeyarar
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