Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

HP 500B-MT giriş seviyesi masaüstü bilgisayar video inceleme

8 yıl
48,9b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık

TTNET'in bilgisayar kampanyasında yer alan HP modellerini incelemeye devam ediyoruz. HP'nin giriş seviyesi masaüstü bilgisayarı 500B-MT test konuğumuz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
yazıklar olsun donanımhaber... heryerden reklam alınır heryerden ve herşeyden ama ttnet :( yıllardır bütün kullanıcılarını 'resmen' soyan bir firmadan reklam almak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
bu bilgisayara uygun ekran kartı seçmek gerekirse tavsiyesniz nedir acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 8 yıl
ben olsam bu kadar tepki alan bir firmayla reklam anlaşması yapmazdım. bence ttnet ve telekom, teknoloji anlamında bu ülkede kanayan bir yaradır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 8 yıl
Casper bile daha güzel modeller yapıyor :-).
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
denizyz 8 yıl
Sevgili dh yetkilisi arkadaşlar. Son zamanlarda ana sayfadaki manşet haber başlıklarında artık turkcell ve ttnet gibi firmaların reklamlarını görmeye başladık. Eski çizginizi yıllardır takip eden biri olarak bu beni üzdü. Eğer bu böyle giderse sizin de sdn gibi sitelerden farkınız kalmayacak. lütfen çizginizi koruyun. sponsorlu tanıtım haberciliğe gölge düşürür. Onu başka bir kısımda yapın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hapocod 8 yıl
O bilgisayarı alana şimdiden hayırlı olsun. 3-5 gün sonra dh forumlarında ekran kartı güç kaynağı ram için tavsiyeler gelir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emregök 8 yıl
hala kullanırım şaka diyom sadece kasa kaldı yenilenmedik
höze hoş geldiği icin duruyor öyle
icinde 1080p ful detayda oynatıcak sistem var oyunları!
bir ara ark ile 5870 takas edicektik öyle kaldı o biraz uzun geldi disket okuyucu engelliyor.
kasa 25 cm e kadar ekran kartı destekliyor
480 amp zotac alıcam onun boyutu iyi
ama nede olsa m atax yya ses kartı tamama engel gibi onu takarsam ekran kartını silme kaplayacak
nedicem bilşmiyom böyle iyi şuan artık ilerde ne olur bilinmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 8 yıl
TT Yetkilisinin Olması Demek DH'de 3.Dünya Harbinin Başlaması Demek.Adamcağızın Hücüm Borusunun Çalmasıyla Linç Edilmesinin Saniyeleri Bulacağı Kesin..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cremiesto 8 yıl
Bu inceleme güzel tabi sponsor para için doğal yani fakat TT okadar kötü hizmet sağlıyor ki TTnet 1 casper 2 bu saatten sonra ne yapsa yaranamaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 8 yıl
Teşekkürler inceleme için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TiRaNTx 8 yıl
anlayan olsaydı sorunları çözerlerdi düzgün kampanya yapıp piyasayı toplarlardı ucuza verip sürümden çok fazla kazanırlar ve abonelerini artırırlardı
kısacası yok... forumda olsada çok küfür yiyeceğini düşünüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enja 8 yıl
Teknik özelik tablosounda mainboardı göremedim ben zatan pek keliteli bi boarda benzemiyor açıkçası görünüş olarak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,1b izlenme · 2 hf.
05:09
Sıfır sorun WiFi | ASUS AiMesh inceleme
24b izlenme · 10 ay
02:26
En iyi oyuncu monitörü(?) ASUS Rog Swift PG35VQ ön inceleme
47,6b izlenme · 1 yıl
08:31
Samsung X5 Harici SSD | 2300 Yazma - 2800 MB/sn okuma!
17,2b izlenme · 8 ay
00:14
ASUS X299 Rampage VI Extreme ön inceleme
7,9b izlenme · 1 yıl
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
737 izlenme · 15 sa. yeni video
15:01
4K Red Dead Redemption 2 Video İnceleme
10,6b izlenme · 6 ay
03:54
Web sitenize kimler giriyor, ne yapıyor? "Yandex Metrica mercek altında"
47b izlenme · 1 yıl
08:03
Marvel's Spider-Man Video İnceleme
10,9b izlenme · 8 ay
56:08
2si1 "Seferi" Teknoloji ve Oyun Programı
10,2b izlenme · 1 yıl
01:46
ASUS ZenBook Pro ön inceleme
6,6b izlenme · 1 yıl
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2,2b izlenme · 1 gün
54:44
2si1 "Oturduğu yerden 4000TL kazanan" Teknoloji ve Oyun Programı
26,2b izlenme · 1 yıl
07:57
Shadow of the Tomb Raider Video İnceleme
8,1b izlenme · 7 ay
32:48
AKN gerçekten kalkacak mı? | Millenicom ile özel söyleşi
16,8b izlenme · 6 ay
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
16,2b izlenme · 2 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim