HP 500B-MT giriş seviyesi masaüstü bilgisayar video inceleme

TTNET'in bilgisayar kampanyasında yer alan HP modellerini incelemeye devam ediyoruz. HP'nin giriş seviyesi masaüstü bilgisayarı 500B-MT test konuğumuz.
höze hoş geldiği icin duruyor öyle
icinde 1080p ful detayda oynatıcak sistem var oyunları!
bir ara ark ile 5870 takas edicektik öyle kaldı o biraz uzun geldi disket okuyucu engelliyor.
kasa 25 cm e kadar ekran kartı destekliyor
480 amp zotac alıcam onun boyutu iyi
ama nede olsa m atax yya ses kartı tamama engel gibi onu takarsam ekran kartını silme kaplayacak
nedicem bilşmiyom böyle iyi şuan artık ilerde ne olur bilinmez.
kısacası yok... forumda olsada çok küfür yiyeceğini düşünüyorum