Toyota GRMN Corolla tanıtıldı: Şimdiye kadarki en sert Corolla

Toyota, şimdiye kadarki en sert Corolla modelini tanıttı. GRMN rozeti taşıyan yeni versiyon, GR Corolla'ya göre her alanda önemli iyileştirmeler sunuyor. Buna GRMN Corolla'daki motorun daha yüksek tork sunması da dahil.
Güç değişmedi, tork yükseldi
G16E-GTS kodlu motordan elde edilen bu ek performans, Toyota’nın hidrojen yakıtlı yarış otomobili üzerinde yaptığı testlerden edinilen deneyimler sayesinde mümkün olmuş. Sadece maksimum tork artırılmakla kalmamış, orta devirlerde de daha fazla tork elde edilmiş. Ayrıca GRMN’ye eklenen yeni intercooler püskürtme sistemi, yüksek performans kullanımında sıcaklıkları ideal seviyede tutarak gücün daha uzun süre korunmasını sağlıyor.
Arka koltuklar devreden çıkarıldı
Hidrojen yarış otomobilinden aktarılan bir diğer unsur ise aerodinamik paket. Bu paket, beş farklı kademede ayarlanabilen arka kanadı içeriyor. Kaslı gövde kitinde ayrıca kaput havalandırmaları, ön çamurluk hava çıkışları ve ön yan spoylerler bulunuyor.
Standart GR Corolla, 235/40R18 ölçülerinde Michelin Pilot Sport 5 lastiklerle gelirken; GRMN Corolla daha geniş ve daha yapışkan 245/40 ZR18 Michelin Pilot Sport Cup 2 lastiklere sahip. Bu lastikler, mat bronz renkte 18 inçlik 10 kollu dövme jantlarla eşleştirilmiş. Yeni jantlarda Toyota logosu yerine GR logosu kullanılması da dikkat çekiyor. Bu değişiklik, Gazoo Racing’i bağımsız bir performans alt markası hâline getirme stratejisinin bir parçası.
GRMN Corolla öncelikli olarak Japonya, Kuzey Amerika ve Avustralya pazarlarında satışa sunulacak. Fiyat henüz açıklanmadı ancak başlangıç fiyatı 41.415 dolar olan standart GR Corolla’nın oldukça üzerinde bir etikete sahip olması bekleniyor.
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