Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Toyota GRMN Corolla tanıtıldı: Şimdiye kadarki en sert Corolla

    Toyota, pist odaklı GRMN Corolla'yı tanıttı. Daha fazla tork, Cup 2 lastikler, iki koltuklu yapı ve agresif aerodinamik paketiyle model, Corolla tarihinin en ekstrem versiyonu oldu.

    Toyota, şimdiye kadarki en sert Corolla modelini tanıttı. GRMN rozeti taşıyan yeni versiyon, GR Corolla'ya göre her alanda önemli iyileştirmeler sunuyor. Buna GRMN Corolla'daki motorun daha yüksek tork sunması da dahil.

    Güç değişmedi, tork yükseldi

    Toyota GRMN Corolla tanıtıldı: Şimdiye kadarki en sert Corolla Tam Boyutta Gör
    GRMN Corolla'da Toyota’nın turbo beslemeli 1.6 litrelik üç silindirli motoru hala 300 beygir güç üretiyor ancak tork değeri 410 Nm'ye yükseltildi. Japonya pazarında satılan GRMN Corolla versiyonları ise 415 Nm tork sunuyor.

    G16E-GTS kodlu motordan elde edilen bu ek performans, Toyota’nın hidrojen yakıtlı yarış otomobili üzerinde yaptığı testlerden edinilen deneyimler sayesinde mümkün olmuş. Sadece maksimum tork artırılmakla kalmamış, orta devirlerde de daha fazla tork elde edilmiş. Ayrıca GRMN’ye eklenen yeni intercooler püskürtme sistemi, yüksek performans kullanımında sıcaklıkları ideal seviyede tutarak gücün daha uzun süre korunmasını sağlıyor.

    Arka koltuklar devreden çıkarıldı

    Toyota GRMN Corolla tanıtıldı: Şimdiye kadarki en sert Corolla Tam Boyutta Gör
    Birkaç yıl önce tanıtılan sert karakterli Morizo Edition’a benzer şekilde, GRMN Corolla da pratiklikten ödün veriyor. Arka koltuklar tamamen kaldırılmış ve böylece standart GR Corolla’ya kıyasla 30 kg ağırlık tasarrufu sağlanmış.

    Hidrojen yarış otomobilinden aktarılan bir diğer unsur ise aerodinamik paket. Bu paket, beş farklı kademede ayarlanabilen arka kanadı içeriyor. Kaslı gövde kitinde ayrıca kaput havalandırmaları, ön çamurluk hava çıkışları ve ön yan spoylerler bulunuyor.

    Standart GR Corolla, 235/40R18 ölçülerinde Michelin Pilot Sport 5 lastiklerle gelirken; GRMN Corolla daha geniş ve daha yapışkan 245/40 ZR18 Michelin Pilot Sport Cup 2 lastiklere sahip. Bu lastikler, mat bronz renkte 18 inçlik 10 kollu dövme jantlarla eşleştirilmiş. Yeni jantlarda Toyota logosu yerine GR logosu kullanılması da dikkat çekiyor. Bu değişiklik, Gazoo Racing’i bağımsız bir performans alt markası hâline getirme stratejisinin bir parçası.

    Toyota GRMN Corolla tanıtıldı: Şimdiye kadarki en sert Corolla Tam Boyutta Gör
    Toyota ayrıca süspansiyon sistemini de güncellemiş. Ön ve arka tarafta yeni monotüp amortisörler kullanılırken, dört tekerlekten çekiş sistemi ve elektrik destekli direksiyon da yeniden ayarlanmış. Amaç; GRMN Corolla’yı pistte daha yetenekli hale getirmek ve Toyota’nın ifadesiyle “nihai” hot hatch modelini yaratmak.

    GRMN Corolla öncelikli olarak Japonya, Kuzey Amerika ve Avustralya pazarlarında satışa sunulacak. Fiyat henüz açıklanmadı ancak başlangıç fiyatı 41.415 dolar olan standart GR Corolla’nın oldukça üzerinde bir etikete sahip olması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    verem hastalarının yorumları megane 4 mü toyota corolla mı windows 11 home ve pro farkı tp link ex20v izmir plaka harf grubu sorgulama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14 Pro
    Redmi Note 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum