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HP TouchSmart tm2'de CPU ve GPU güncellemesi yapmaya hazırlanıyor

HP, TouchSmart tm2 adını verdiği tablet bilgisayarında işlemci ve ekran kartı güncellemeleri yapmaya hazırlanıyor.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bilgisayar dünyasının en büyük firmalarından HP, TouchSmart tm2 adlı tablet bilgisayarında çağa ayak uydurmak adına işlemci ve ekran kartı gibi bileşenlerini yenilemeye hazırlanıyor. Ocak ayının sonlarına doğru tanıtılan ve Intel Core 2 Duo SU7300 veya SU9600 işlemcileriyle konfigüre edilebilir olarak hazırlanan tablet bilgisayarlar, HP'nin verdiği karar ile artık Intel Core i3 ve Intel Core i5 işlemcilere sahip olacak. Bir önceki model olarak adlandırabileceğimiz Ocak ayında tanıtımı yapılan TouchSmart tm2'nin ekran kartı ATI Radeon HD 4550 olarak belirlenmişti. HP'nin işlemci güncellemesinin yanında ekran kartında da değişikliğe giderek ATI Radeon HD 4550 yerine ATI Mobility Radeon 5450 ekran kartını TouchSmart tm2 isimli tablet bilgisayarında kullanacağı belirtildi. İşlemci ve ekran kartının dışında kalan diğer bileşenlerde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı hakkında bir açıklama yapılmazken, bu bileşenlerin tanıtılan ilk modelle aynı kalması bekleniyor.

HP'nin Intel Core i3 ve Intel Core i5 işlemcilere yer vereceği yeni TouchSmart tm2'nin Haziran ayından itibaren satışa sunulması bekleniyor. HP TouchSmart tm2 hakkında yayınlanan diğer haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

 


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