2025'in ilk çeyreğinde küresel bilgisayar satışları arttı: Apple'dan büyük sıçrama

- Trump'ın gümrük vergileri tehdidi sevkiyatları arttırdı
- Lenovo zirvede, Apple'da büyük artış
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Trump'ın gümrük vergileri tehdidi sevkiyatları arttırdı
Dizüstü bilgisayar sevkiyatları bir yıl öncesine göre %10 artarak 49,4 milyon adede ulaşırken, masaüstü bilgisayar sevkiyatları %8 artarak 13,3 milyon adede yükseldi. Bu yükselişte, PC üreticilerin yeni gümrük vergilerinden kaçınmak için ABD’ye teslimatlarını hızlandırması etkili oldu.
Lenovo zirvede, Apple'da büyük artış
Marka bazında Lenovo, 15,2 milyon cihaz sevkiyatı ve %24,2 pazar payıyla zirvedeki yerini korurken, HP 12,7 milyon ve %20,3 payla ikinci sırada, Dell ise 9,5 milyon ve %15,2 pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı. Apple ise %22'lik etkileyici büyüme rakamıyla 6,5 milyon sevkiyat adedine ulaştı ve %10,4 paya ulaşarak dördüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
Önümüzdeki dönemde, ABD'nin gümrük vergilerinin devreye girmesi durumunda satışların azalması tehlikesi bulunurken, diğer yandan yapay zekalı PC'ler ve Windows 10 desteğinin sonlanması gibi faktörler PC satışlarını yukarı yönlü ivmelendirebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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