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    2025'in ilk çeyreğinde küresel bilgisayar satışları arttı: Apple'dan büyük sıçrama

    Pazar araştırma şiketi Canalys'in son verilerine göre, küresel bilgisayar sevkiyatları 2025'in ilk çeyreğinde %9,4 artarak 62,7 milyon adede ulaştı. İşte rakamlar...
    Küresel bilgisayar satışları arttı: İşte rakamlar Tam Boyutta Gör
    Pazar araştırma şiketi Canalys'in son verilerine göre, masaüstü, dizüstü bilgisayar ve iş istasyonlarından oluşan küresel bilgisayar sevkiyatları 2025'in ilk çeyreğinde %9,4 artarak 62,7 milyon adede ulaştı.

    Trump'ın gümrük vergileri tehdidi sevkiyatları arttırdı

    Dizüstü bilgisayar sevkiyatları bir yıl öncesine göre %10 artarak 49,4 milyon adede ulaşırken, masaüstü bilgisayar sevkiyatları %8 artarak 13,3 milyon adede yükseldi.  Bu yükselişte, PC üreticilerin yeni gümrük vergilerinden kaçınmak için ABD’ye teslimatlarını hızlandırması etkili oldu.

    Küresel bilgisayar satışları arttı: İşte rakamlar Tam Boyutta Gör

    Lenovo zirvede, Apple'da büyük artış

    Marka bazında Lenovo, 15,2 milyon cihaz sevkiyatı ve %24,2 pazar payıyla zirvedeki yerini korurken, HP 12,7 milyon ve %20,3 payla ikinci sırada, Dell ise 9,5 milyon ve %15,2 pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı. Apple ise %22'lik etkileyici büyüme rakamıyla 6,5 milyon sevkiyat adedine ulaştı ve %10,4 paya ulaşarak dördüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

    Önümüzdeki dönemde, ABD'nin gümrük vergilerinin devreye girmesi durumunda satışların azalması tehlikesi bulunurken, diğer yandan yapay zekalı PC'ler ve Windows 10 desteğinin sonlanması gibi faktörler PC satışlarını yukarı yönlü ivmelendirebilir.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 20 saat önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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