2025'in ilk çeyreğinde küresel bilgisayar satışları arttı: Apple'dan büyük sıçrama

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Tam Boyutta Gör Pazar araştırma şiketi Canalys'in son verilerine göre, masaüstü, dizüstü bilgisayar ve iş istasyonlarından oluşan küresel bilgisayar sevkiyatları 2025'in ilk çeyreğinde %9,4 artarak 62,7 milyon adede ulaştı.

Trump'ın gümrük vergileri tehdidi sevkiyatları arttırdı

Dizüstü bilgisayar sevkiyatları bir yıl öncesine göre %10 artarak 49,4 milyon adede ulaşırken, masaüstü bilgisayar sevkiyatları %8 artarak 13,3 milyon adede yükseldi. Bu yükselişte, PC üreticilerin yeni gümrük vergilerinden kaçınmak için ABD’ye teslimatlarını hızlandırması etkili oldu.

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Lenovo zirvede, Apple'da büyük artış

Marka bazında Lenovo, 15,2 milyon cihaz sevkiyatı ve %24,2 pazar payıyla zirvedeki yerini korurken, HP 12,7 milyon ve %20,3 payla ikinci sırada, Dell ise 9,5 milyon ve %15,2 pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı. Apple ise %22'lik etkileyici büyüme rakamıyla 6,5 milyon sevkiyat adedine ulaştı ve %10,4 paya ulaşarak dördüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

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Önümüzdeki dönemde, ABD'nin gümrük vergilerinin devreye girmesi durumunda satışların azalması tehlikesi bulunurken, diğer yandan yapay zekalı PC'ler ve Windows 10 desteğinin sonlanması gibi faktörler PC satışlarını yukarı yönlü ivmelendirebilir.

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