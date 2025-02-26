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    SSD sağlığı nasıl öğrenilir? En iyi SSD sağlık testi programları

    Harddisk, PC'nin en önemli bileşenlerinden biridir. SSD sağlık testi, sürücünün optimum şekilde çalışıp çalışmadığını anlamanın en iyi yoludur. İşte harddisk sağlığını öğrenme yöntemleri:

    Depolama sürücüsü ister SSD ister HDD olsun, bilgisayarın en önemli donanımlarından biridir. SSD harddisk sürekli kullanımda olduğundan ve PC’nin işletim sistemi ve tüm kritik verileriniz gibi şeyleri depoladığından CPU ve GPU kadar önemlidir. SSD’ler diğer önemli birkaç bileşenden daha az dikkat ve bakım gerektirir ancak sorunsuz performans sağladığından emin olmak ve veri kaybı yaşamamak için SSD sağlığına nasıl bakılır? bilmek gerekir. SSD sağlık testi programsız yöntemi ve harddisk sağlığını öğrenmek için en iyi programlar burada.

    Programsız SSD sağlık testi yapma ✅

    pc ssd sağlığı öğrenme programsız yolu Tam Boyutta Gör
    PC SSD sağlığını programsız öğrenmenin yolu; Windows 10/11’deki yerleşik analiz aracını kullanmaktır. Komut İstemi, SSD harddiskin sağlıklı çalışıp çalışmadığını belirleyen bir izleme sistemi olan SMART bilgilerine erişebilir. Yavaş performans, bozuk dosyalar veya başka bir sorun fark ettiyseniz, Windows Yönetim Araçları Komut Satırı’nı (WMIC) kullanabilirsiniz. O halde programsız SSD sağlığı nasıl öğrenilir? adım adım görelim:
    1. Görev çubuğunda aramaya tıklayın
    2. CMD yazın
    3. Komut İstemi penceresinde WMIC yazın
    4. diskdrive get status komutunu girin
    5. "OK" yazdıysa SSD’nin sağlığı iyidir
    6. "Pred Fail" yazıyorsa SSD arızalıdır

    CrystalDiskInfo ile SSD sağlığını öğrenme ⚙️

    program ile ssd sağlığını öğrenme Tam Boyutta Gör
    SMART (Kendini İzleme, Analiz ve Raporlama Teknolojisi), SSD’lere gömülü bir izleme sistemidir. Sürücülerin dahili bilgilerini izler ve işletim sistemi, takip yazılımı ve daha fazlası gibi diğer alanlardan bağımsız olarak çalışır. Bu, doğru programı kullandığınız sürece herhangi bir işletim sistemi aygıtındaki S.M.A.R.T. verilerini kontrol edebileceğiniz anlamına gelir. CrystalDiskMark, SSD sağlığını kontrol etmek için yaygın kullanılan bir programdır. CrystalDiskMark programı ile SSD sağlık testi nasıl yapılır? adım adım görelim:
    1. CrystalDiskMark programını indirin
    2. SSD sağlığını görmek için programı başlatın
    3. Health Status bölümüne bakın
    4. Good %100 yazıyorsa SSD sağlığı iyidir

    En iyi 5 SSD sağlık testi programı ⬇️

    ssd sağlığını gösteren programlar Tam Boyutta Gör
    SSD sağlık testi programları, SSD harddiskinizin ne kadar sağlıklı olduğunu öğrenmenizi kolaylaştırır. Çoğu SSD sağlığını kontrol etme aracı, SSD’nizi optimize etmenize veya ayarlamanıza olanak tanır. Ayrıca SSD aktarım hızını test ederek SSD performansınızı ölçebilen SSD/Disk kıyaslaması yaparlar. Üretici tarafından verilen yazma/okuma verilerinin doğru olup olmadığını görebilirsiniz. SSD hassas bilgiler içeriyorsa ve silinmesi gerekiyorsa, güvenli SSD silme işlemi için de bu programları kullanabilirsiniz.
    • Intel SSD Toolbox
    • Samsung Magician
    • Crystal Disk Info
    • Smartmonotools
    • Hard Disk Sentinel

    Piyasadaki en iyi SSD'ler bile bir noktada sorun yaşatır. Bu yüzden SSD sağlığını kontrol etmek önemlidir. Her gün SSD sağlığına bakmanız gerekmez ancak bilgisayarınızın performanslı çalışması için düzenli olarak kontrol etmenizde fayda var. SSD sağlığı %50 ve altındaysa, düşük performans gösterebilir. SSD sağlığını test etmek programsız olabildiği gibi SSD sağlık testi programlarıyla da harddiskin durumunu öğrenebilirsiniz. Her iki şekilde SSD sağlığı nasıl kontrol edilir bu yazıda anlatılmıştır.

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