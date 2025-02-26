SSD sağlığı nasıl öğrenilir? En iyi SSD sağlık testi programları

- Programsız SSD sağlık testi yapma ✅
- CrystalDiskInfo ile SSD sağlığını öğrenme ⚙️
- En iyi 5 SSD sağlık testi programı ⬇️
- Yorumlar
Depolama sürücüsü ister SSD ister HDD olsun, bilgisayarın en önemli donanımlarından biridir. SSD harddisk sürekli kullanımda olduğundan ve PC’nin işletim sistemi ve tüm kritik verileriniz gibi şeyleri depoladığından CPU ve GPU kadar önemlidir. SSD’ler diğer önemli birkaç bileşenden daha az dikkat ve bakım gerektirir ancak sorunsuz performans sağladığından emin olmak ve veri kaybı yaşamamak için SSD sağlığına nasıl bakılır? bilmek gerekir. SSD sağlık testi programsız yöntemi ve harddisk sağlığını öğrenmek için en iyi programlar burada.
Programsız SSD sağlık testi yapma ✅
- Görev çubuğunda aramaya tıklayın
- CMD yazın
- Komut İstemi penceresinde WMIC yazın
- diskdrive get status komutunu girin
- "OK" yazdıysa SSD’nin sağlığı iyidir
- "Pred Fail" yazıyorsa SSD arızalıdır
CrystalDiskInfo ile SSD sağlığını öğrenme ⚙️
- CrystalDiskMark programını indirin
- SSD sağlığını görmek için programı başlatın
- Health Status bölümüne bakın
- Good %100 yazıyorsa SSD sağlığı iyidir
En iyi 5 SSD sağlık testi programı ⬇️
- Intel SSD Toolbox
- Samsung Magician
- Crystal Disk Info
- Smartmonotools
- Hard Disk Sentinel
Piyasadaki en iyi SSD'ler bile bir noktada sorun yaşatır. Bu yüzden SSD sağlığını kontrol etmek önemlidir. Her gün SSD sağlığına bakmanız gerekmez ancak bilgisayarınızın performanslı çalışması için düzenli olarak kontrol etmenizde fayda var. SSD sağlığı %50 ve altındaysa, düşük performans gösterebilir. SSD sağlığını test etmek programsız olabildiği gibi SSD sağlık testi programlarıyla da harddiskin durumunu öğrenebilirsiniz. Her iki şekilde SSD sağlığı nasıl kontrol edilir bu yazıda anlatılmıştır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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