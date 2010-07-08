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HP'den AMD tabanlı ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar: Pavilion dm1z

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,8b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer ve Gateway'den sonra AMD tabanlı ultra-taşınabilir sistemini pazara süren bir diğer isim de HP oldu. Bilgisayar üretiminde endüstrinin zirvesinde yer alan HP, AMD Nile platformunu kullanan Pavilion dm1z modelini sessiz sedasız bir şekilde ürün gamına ekledi. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç ekrana sahip 1.47 Kg ağırlığındaki yeni sistem, tek çekirdekli Athlon II Neo K125 veya çift çekirdekli Athlon II Neo K325 işlemcileriyle donatılabiliyor. 5GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan ve 500GB'a kadar farklı sabit disk seçenekleriyle alınabilen Pavilion dm1z dilendiği takdirde 128GB SSD ile donatılabiliyor.

Ekran kartı olarak, yüksek tanımlı videoları oynatabilen ve 3D hızlandırma yeteneğine sahip olan ATi Mobility Radeon HD 4225'nin kullanıldığı sistemde, standart bir klavyenin %92'sini karşılık gelen tuş takımına, çok formatlı kart okuyucusuna, WiFi, tercihe bağlı olarak Bluetooth, Ethernet ve entegre kamera gibi detaylara yer veriliyor. 6 hücreli pil ile 7 saate kadar kullanım süresi sunan ultra taşınabilir bilgisayar, Windows 7 Home Premium 64-bit veya Professional 64-bit işletim sistemleriyle alınabiliyor.

HP Pavilion dm1z, yurt dışında 450$ seviyesindeki başlangıç fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


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hacı.basat 9 yıl
HP'nin VIA işlemcili modeli var mı?
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rutrut06 8 yıl
Şu an bu cihaz bulunabilir mi acaba?
Sitesinde dm1 et ve st modellerinin üretiminin durdurulduğunu okudum. dm1z modeli hala üretiliyor mu acaba? Üretiliyorsa Türkiye'de nereden bulabilirim?
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RockConn 9 yıl
berkerx
7/8/2010 Saat: 2:45 PM
sakın diyorum sakın. hp ve amd mi ayrı ayrı başa bela iken ikisi birden hayatınızın en büyük çilesi olamaya aday !!!

Aç şu konuyu bakalım. (cevabı çok merak ediyorum :') )
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Batuist 9 yıl
AndryTR
7/8/2010 Saat: 11:25 AM
Isınma mevzu tasarıma bağlıdır. 98 derecede çalışan Intel Core 2 Duo işlemci gördüm. Ee? Şimdi herkese "Dizüstünde Intel alınmaz" mı diyeyim ben de? Isınma olayı üreticinin tasarımına bağlıdır. Düzgün tasarım yapılmasıyla ilişkilidir.
Eski serilerinde ısınan işlemcileri de vardır. Bir şey diyemem. Ancak her gördüğünüz AMD işlemcili bilgisayarın altına "AMD çok ısınıyor, alınmaz" diyemezsiniz. Bilgisayarın kasa tasarımını siz yapmadıysanız tabii...

güzel bir cevaptı. çok doğru bir tespit.. tasarım çok önemli...
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berkerx 9 yıl
sakın diyorum sakın. hp ve amd mi ayrı ayrı başa bela iken ikisi birden hayatınızın en büyük çilesi olamaya aday !!!






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575m 9 yıl
Özelliklerine göre çok iyi fiyatı.
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e j d e r 9 yıl
atomun papucu dama
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VenomS 9 yıl
amd'nin çok ısınma günleri 0.130n üretim sürecinin 2 revizyonları (athlon XP) ile bitti şu siralar piyasada 0.065n ve bu haberde geçer yeni serilerde 0.045n üretim teknolojisi olarak üretilen cpularda ısınma sorunu çok kötü tasarımlı notebook'lar hariç ki aynı kasayı kullanan intel core 2 serileri bile yüksek sıcaklıklarda çalışıyorlar 60C derecelerde oda eski sistemler için bile %100 yükte çok iyi denilecek dereceler kolay gelsin iyi günler
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lj94 9 yıl
mobil platformda amd alınmaz.öyle cok ısınıyor ki dizüstünde deil masaüstünde kullanabilirsiniz anca.
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AndryTR 9 yıl
Isınma mevzu tasarıma bağlıdır. 98 derecede çalışan Intel Core 2 Duo işlemci gördüm. Ee? Şimdi herkese "Dizüstünde Intel alınmaz" mı diyeyim ben de? Isınma olayı üreticinin tasarımına bağlıdır. Düzgün tasarım yapılmasıyla ilişkilidir.

Eski serilerinde ısınan işlemcileri de vardır. Bir şey diyemem. Ancak her gördüğünüz AMD işlemcili bilgisayarın altına "AMD çok ısınıyor, alınmaz" diyemezsiniz. Bilgisayarın kasa tasarımını siz yapmadıysanız tabii...
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mehmetgirgin 9 yıl
bence ucuz yurt dışı fiyatı için.
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