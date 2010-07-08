HP'den AMD tabanlı ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar: Pavilion dm1z

Acer ve Gateway'den sonra AMD tabanlı ultra-taşınabilir sistemini pazara süren bir diğer isim de HP oldu. Bilgisayar üretiminde endüstrinin zirvesinde yer alan HP, AMD Nile platformunu kullanan Pavilion dm1z modelini sessiz sedasız bir şekilde ürün gamına ekledi. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç ekrana sahip 1.47 Kg ağırlığındaki yeni sistem, tek çekirdekli Athlon II Neo K125 veya çift çekirdekli Athlon II Neo K325 işlemcileriyle donatılabiliyor. 5GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan ve 500GB'a kadar farklı sabit disk seçenekleriyle alınabilen Pavilion dm1z dilendiği takdirde 128GB SSD ile donatılabiliyor.

Ekran kartı olarak, yüksek tanımlı videoları oynatabilen ve 3D hızlandırma yeteneğine sahip olan ATi Mobility Radeon HD 4225'nin kullanıldığı sistemde, standart bir klavyenin %92'sini karşılık gelen tuş takımına, çok formatlı kart okuyucusuna, WiFi, tercihe bağlı olarak Bluetooth, Ethernet ve entegre kamera gibi detaylara yer veriliyor. 6 hücreli pil ile 7 saate kadar kullanım süresi sunan ultra taşınabilir bilgisayar, Windows 7 Home Premium 64-bit veya Professional 64-bit işletim sistemleriyle alınabiliyor.

HP Pavilion dm1z, yurt dışında 450$ seviyesindeki başlangıç fiyatıyla kullanıma sunuluyor.