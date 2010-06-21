HP'den AMD tabanlı yeni dizüstü bilgisayar: Compaq Presario CQ62Z

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi HP, AMD platformunu kullanan maliyet odaklı yeni bir dizüstü bilgisayar hazırladı. Compaq Presario CQ62 serisi altında hazırlanan CQ62Z isimli yeni model, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 15.6-inç ekranla geliyor ve dört çekirdekli Phenom II N830'a kadar farklı işlemci modelleriyle donatılabiliyor.

Açıklanan bilgilere göre 4GB'a kadar bellek desteği sunan ve 500GB kapasiteli sabit diske sahip olan dizüstü bilgisayarda ekran kartı olarak Mobility Radeon HD 4250 entegre grafik çözümü ya da Mobility Radeon HD 545v tercih edilebiliyor. .Optik sürücü olarak DVD ya da Blu-ray ile alınabilen sistemin güç ihtiyacını ise 6 hücreli pil sağlıyor.

İşletim sistemi tarafında Windows 7 Homre Premium 64-bit'in eşlik ettiği Compaq Presario CQ62Z, yurt dışında 380$ seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıma sunuluyor.

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