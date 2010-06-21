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HP'den AMD tabanlı yeni dizüstü bilgisayar: Compaq Presario CQ62Z

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP'den AMD tabanlı yeni dizüstü bilgisayar: Compaq Presario CQ62Z
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi HP, AMD platformunu kullanan maliyet odaklı yeni bir dizüstü bilgisayar hazırladı. Compaq Presario CQ62 serisi altında hazırlanan CQ62Z isimli yeni model, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 15.6-inç ekranla geliyor ve dört çekirdekli Phenom II N830'a kadar farklı işlemci modelleriyle donatılabiliyor.

Açıklanan bilgilere göre 4GB'a kadar bellek desteği sunan ve 500GB kapasiteli sabit diske sahip olan dizüstü bilgisayarda ekran kartı olarak Mobility Radeon HD 4250 entegre grafik çözümü ya da Mobility Radeon HD 545v tercih edilebiliyor. .Optik sürücü olarak DVD ya da Blu-ray ile alınabilen sistemin güç ihtiyacını ise 6 hücreli pil sağlıyor.

İşletim sistemi tarafında Windows 7 Homre Premium 64-bit'in eşlik ettiği Compaq Presario CQ62Z, yurt dışında 380$ seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıma sunuluyor.

HP'den AMD tabanlı yeni dizüstü bilgisayar: Compaq Presario CQ62Z
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HP'den AMD tabanlı yeni dizüstü bilgisayar: Compaq Presario CQ62Z
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DH Misafiri 9 yıl
bu ürünün kamerası varmı varsa nasıl kullanıma açabilirim, siyah bir ekran geliyor.
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S R T 9 yıl
özelliklerine göre fiyatı çok iyi
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Batuist 9 yıl
fiyatı iyiymiş.. AMD platformlarının daha ucuz olmasını beklerdim ama buda hakkaten ucuzmuş...
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F.@.T.İ.H 9 yıl
bi yanlışlık olmasın bu fiyata böyle bir sistem dogru ise atom biter..
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Denubis 9 yıl
bu presario'lar odun gibi oluyo yaaa. tasarımları çok düz.
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KANUNI61 9 yıl
380$ cok iyi bir fiyat ama yukardaki knf icin deyildir sanırım
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VenomS 9 yıl
Mobility Radeon HD 545v nasıl bir ekran kartıdır onu anlayamadım yoksa fena özellikli değilmiş

Not: buldum hd4500 serisi mobil versiyonunun yeniden isimlendirilmiş hali imiş ilginç 80sp'li bir versiyon
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