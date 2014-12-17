HSBC Advance - Daha ileriye, hep birlikte

Hepimizin hayatında bir Fehmi Hoca yok mu? Gözümüzdeki ışığı fark eden birilerinin desteği… Siz hayallerinizi gerçekleştirirken sevdiklerinizle birlikte HSBC Advance de yanınızda.

Hepimizin hayatında bir Fehmi Hoca yok mu? Gözümüzdeki ışığı fark eden birilerinin desteği… Siz hayallerinizi gerçekleştirirken sevdiklerinizle birlikte HSBC Advance de yanınızda.