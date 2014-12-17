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HSBC Advance - Daha ileriye, hep birlikte

4 yıl
6,3b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
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Advertorial
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Hepimizin hayatında bir Fehmi Hoca yok mu? Gözümüzdeki ışığı fark eden birilerinin desteği… Siz hayallerinizi gerçekleştirirken sevdiklerinizle birlikte HSBC Advance de yanınızda.
Hepimizin hayatında bir Fehmi Hoca yok mu? Gözümüzdeki ışığı fark eden birilerinin desteği… Siz hayallerinizi gerçekleştirirken sevdiklerinizle birlikte HSBC Advance de yanınızda.
 

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THUGGER 3 yıl
Onunden gectim hep .
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fusem 4 yıl
ayrıca bu banka ingilteredeki müslümanların hesaplarını kapatmıştı


bbc.co.uk/...
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fusem 4 yıl
Batan geminin malları...

Şube kapatıp, eleman çıkaran bir banka.
Yakında citibank gibi müşterileri başka bir bankaya devredip çıkar piyasadan...

Kara para aklayanlara yardım eden, vergi kaçıranlarla iş birliği yapan HSBC ye müstehak...
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dguoguz 4 yıl
Gelişme var bu aralar, millete tablet dağıtıyor...
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Nevec 4 yıl
Alakasiz bi haber
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General. 4 yıl
Nefret ettiğim bir banka
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expertadvisor 4 yıl
Demirbank hayırlı günler diler......

Sabahları 08.oo de bu reklam geçerdi.......

Ne güzel bankaydı..........




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Bazzzingaaa 4 yıl
Şubesinin dahi önünden geçilmeyecek bir banka..
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selmand 4 yıl
Rezil bir banka kart bilgilerini çaldırmış milyonlarca kişinin. Her türlü müşteriyi soymaya çalışıyor. Bunlardan başka otomatik ödeme talimatına 3.5tl +%5 alan var mı merak ediyorum doğrusu.
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