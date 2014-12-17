HSBC Advance - Daha ileriye, hep birlikte

Advertorial
Hepimizin hayatında bir Fehmi Hoca yok mu? Gözümüzdeki ışığı fark eden birilerinin desteği… Siz hayallerinizi gerçekleştirirken sevdiklerinizle birlikte HSBC Advance de yanınızda.
Hepimizin hayatında bir Fehmi Hoca yok mu? Gözümüzdeki ışığı fark eden birilerinin desteği… Siz hayallerinizi gerçekleştirirken sevdiklerinizle birlikte HSBC Advance de yanınızda.
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bbc.co.uk/...
Şube kapatıp, eleman çıkaran bir banka.
Yakında citibank gibi müşterileri başka bir bankaya devredip çıkar piyasadan...
Kara para aklayanlara yardım eden, vergi kaçıranlarla iş birliği yapan HSBC ye müstehak...
Sabahları 08.oo de bu reklam geçerdi.......
Ne güzel bankaydı..........