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    Netflix, bugüne kadar Türkiye'de kaç kişiye istihdam sağladığını açıkladı

    Netflix Türkiye, 13 binden fazla sektör çalışanına istihdam sağladıklarını açıkladı. Netflix Türkiye Direktörü Pelin Mavili'nin açıklamaları haberimizde.         
    Netflix, bugüne kadar Türkiye'de kaç kişiye istihdam sağladığını Tam Boyutta Gör
    Netflix Türkiye, Kreatif Ekonomi Zirvesi’ne katıldı. Zirve kapsamında düzenlenen “Kreatif Endüstrilerin Ekonomik Kalkınmaya Etkisi” panelinde Netlix’in istihdam katkısı ve ekonomik değeri açıklandı.

    Netflix Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili, Netflix Türkiye’nin 13 binden fazla sektör çalışanına duyurdu. Mavili, şunları söyledi:

    "Netflix olarak amacımız, üyelerimizi çeşitli tür ve formatlardaki en iyi yapımlarla buluşturmak. Bu doğrultuda Türkiye'de 80'den fazla yapım ve dağıtım şirketiyle iş birliği yaparak zengin bir içerik kütüphanesi oluşturduk. Bu süreç, 13 binden fazla sektör çalışanı için istihdam yarattı. Bu önemli bir başarı ama daha fazlasını yapmaya kararlıyız.”

    Türkiye'nin güçlü kreatif sektörü sayesinde uzun yıllardır birçok ülkeye içerik ihraç edildiğini belirten Mavili, Netflix ile bu erişimin daha da genişlediğini vurguladı: "Dünya genelinde yaptırdığımız bir araştırmaya göre, Netflix üyeleri, üyemiz olmayan kişilere göre Türk yapımlarını yüzde 50 oranında daha fazla izliyor. ABD'de bu oran yüzde 100'e yaklaşıyor. Başka bir deyişle artık geçmişte Türk yapımlarına ilgi duymayan kitlelere de ulaşıyoruz" dedi. 

    Netflix, yabancıların Türkçe öğrenme isteğini artırdı

    Pelin Mavili, bu geniş erişimin Türkiye'ye kültürel ve ekonomik açıdan sağladığı katkıları şöyle açıkladı: "Bulundukları ülkelerde Netflix'teki Türk yapımlarını izleyen üyelerimizin Türkiye'yi ziyaret etme istekleri 2.6 kat artıyor. Türkçe öğrenme istekleri ise 4.6 katına çıkıyor. Benzer şekilde hem kreatif sektörümüze hem de Türkiye'de üretilen ürün ve hizmetlere olan ilgi ciddi şekilde artıyor."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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