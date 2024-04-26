Netflix, bugüne kadar Türkiye'de kaç kişiye istihdam sağladığını açıkladı

Tam Boyutta Gör Netflix Türkiye, Kreatif Ekonomi Zirvesi’ne katıldı. Zirve kapsamında düzenlenen “Kreatif Endüstrilerin Ekonomik Kalkınmaya Etkisi” panelinde Netlix’in istihdam katkısı ve ekonomik değeri açıklandı.

Netflix Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili, Netflix Türkiye’nin 13 binden fazla sektör çalışanına duyurdu. Mavili, şunları söyledi:

"Netflix olarak amacımız, üyelerimizi çeşitli tür ve formatlardaki en iyi yapımlarla buluşturmak. Bu doğrultuda Türkiye'de 80'den fazla yapım ve dağıtım şirketiyle iş birliği yaparak zengin bir içerik kütüphanesi oluşturduk. Bu süreç, 13 binden fazla sektör çalışanı için istihdam yarattı. Bu önemli bir başarı ama daha fazlasını yapmaya kararlıyız.”

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Türkiye'nin güçlü kreatif sektörü sayesinde uzun yıllardır birçok ülkeye içerik ihraç edildiğini belirten Mavili, Netflix ile bu erişimin daha da genişlediğini vurguladı: "Dünya genelinde yaptırdığımız bir araştırmaya göre, Netflix üyeleri, üyemiz olmayan kişilere göre Türk yapımlarını yüzde 50 oranında daha fazla izliyor. ABD'de bu oran yüzde 100'e yaklaşıyor. Başka bir deyişle artık geçmişte Türk yapımlarına ilgi duymayan kitlelere de ulaşıyoruz" dedi.

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Pelin Mavili, bu geniş erişimin Türkiye'ye kültürel ve ekonomik açıdan sağladığı katkıları şöyle açıkladı: "Bulundukları ülkelerde Netflix'teki Türk yapımlarını izleyen üyelerimizin Türkiye'yi ziyaret etme istekleri 2.6 kat artıyor. Türkçe öğrenme istekleri ise 4.6 katına çıkıyor. Benzer şekilde hem kreatif sektörümüze hem de Türkiye'de üretilen ürün ve hizmetlere olan ilgi ciddi şekilde artıyor."

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