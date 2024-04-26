Netflix, bugüne kadar Türkiye'de kaç kişiye istihdam sağladığını açıkladı

Netflix Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili, Netflix Türkiye’nin 13 binden fazla sektör çalışanına duyurdu. Mavili, şunları söyledi:
"Netflix olarak amacımız, üyelerimizi çeşitli tür ve formatlardaki en iyi yapımlarla buluşturmak. Bu doğrultuda Türkiye'de 80'den fazla yapım ve dağıtım şirketiyle iş birliği yaparak zengin bir içerik kütüphanesi oluşturduk. Bu süreç, 13 binden fazla sektör çalışanı için istihdam yarattı. Bu önemli bir başarı ama daha fazlasını yapmaya kararlıyız.”
Türkiye'nin güçlü kreatif sektörü sayesinde uzun yıllardır birçok ülkeye içerik ihraç edildiğini belirten Mavili, Netflix ile bu erişimin daha da genişlediğini vurguladı: "Dünya genelinde yaptırdığımız bir araştırmaya göre, Netflix üyeleri, üyemiz olmayan kişilere göre Türk yapımlarını yüzde 50 oranında daha fazla izliyor. ABD'de bu oran yüzde 100'e yaklaşıyor. Başka bir deyişle artık geçmişte Türk yapımlarına ilgi duymayan kitlelere de ulaşıyoruz" dedi.
Netflix, yabancıların Türkçe öğrenme isteğini artırdı
Pelin Mavili, bu geniş erişimin Türkiye'ye kültürel ve ekonomik açıdan sağladığı katkıları şöyle açıkladı: "Bulundukları ülkelerde Netflix'teki Türk yapımlarını izleyen üyelerimizin Türkiye'yi ziyaret etme istekleri 2.6 kat artıyor. Türkçe öğrenme istekleri ise 4.6 katına çıkıyor. Benzer şekilde hem kreatif sektörümüze hem de Türkiye'de üretilen ürün ve hizmetlere olan ilgi ciddi şekilde artıyor."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.