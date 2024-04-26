Samsung premium şarj adaptörünü duyurdu

Tam Boyutta Gör Çevre duyarlılığı adına akıllı telefonlarından şarj adaptörünü kaldıran Samsung, harici olarak satın almak isteyenler için adaptör modelleri piyasaya sürüyor ancak bazen fiyatlar tüketiciyi şaşırtıyor.

Samsung Charger Duo 50W özellikleri ve fiyatı

Samsung Charger Duo 50W şarj adaptörü çift port ile geliyor. Tek portta 50W, iki portta 25W çıkış verebilen adaptör Samsung ekosistemi için ideal. Zira hiç bir Samsung telefonu 45W üzerine çıkıyor ve geneli 25W seviyesinde.

Samsung’dan iki yeni şarj adaptörü 3 ay önce eklendi

USB PD ve USB PPS standartlarını destekleyen şarj adaptörü 69.90 Euro fiyat etiketine sahip. Ne var ki 65W hatta 100W çıkış veren pek çok adaptör modeli bu rakamın çok çok altında. Üstelik üçe kadar port da sunabiliyor.

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Samsung Charger Duo 50W tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı