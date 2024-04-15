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    Çinli Chery'den ikinci iCar geldi! İşte yeni Opel Frontera - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde şaşırtıcı tasarımıyla dikkat çeken yeni Alfa Romeo Milano, yeniden hayata dönen Opel Frontera ve Çinli iCar markasının ikinci seri üretim modeli V23'ü konuştuk.

    Programımızın bu haftaki bölümünde şaşırtıcı tasarımıyla dikkat çeken yeni Alfa Romeo Milano, yeniden hayata dönen Opel Frontera ve Çinli iCar markasının ikinci seri üretim modeli V23'ü konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:43 - Yeni Alfa Romeo Milano tanıtıldı

    12:47 - Yeni Opel Frontera ortaya çıktı

    22:17 - Chery'nin iCar markası ikinci modelini tanıttı

    29:50 - Rusya otomobil pazarını Çinliler ele geçirdi

    35:40 - Otopilot davasında Tesla ve ölen mühendisin ailesi anlaştı

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