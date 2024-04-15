Çinli Chery'den ikinci iCar geldi! İşte yeni Opel Frontera - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde şaşırtıcı tasarımıyla dikkat çeken yeni Alfa Romeo Milano, yeniden hayata dönen Opel Frontera ve Çinli iCar markasının ikinci seri üretim modeli V23'ü konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:43 - Yeni Alfa Romeo Milano tanıtıldı
12:47 - Yeni Opel Frontera ortaya çıktı
22:17 - Chery'nin iCar markası ikinci modelini tanıttı
29:50 - Rusya otomobil pazarını Çinliler ele geçirdi
35:40 - Otopilot davasında Tesla ve ölen mühendisin ailesi anlaştı