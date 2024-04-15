Çinli Chery'den ikinci iCar geldi! İşte yeni Opel Frontera - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde şaşırtıcı tasarımıyla dikkat çeken yeni Alfa Romeo Milano, yeniden hayata dönen Opel Frontera ve Çinli iCar markasının ikinci seri üretim modeli V23'ü konuştuk.

Programımızın bu haftaki bölümünde şaşırtıcı tasarımıyla dikkat çeken yeni Alfa Romeo Milano, yeniden hayata dönen Opel Frontera ve Çinli iCar markasının ikinci seri üretim modeli V23'ü konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

01:43 - Yeni Alfa Romeo Milano tanıtıldı

12:47 - Yeni Opel Frontera ortaya çıktı

22:17 - Chery'nin iCar markası ikinci modelini tanıttı

29:50 - Rusya otomobil pazarını Çinliler ele geçirdi

35:40 - Otopilot davasında Tesla ve ölen mühendisin ailesi anlaştı

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