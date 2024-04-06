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    Chery'nin yeni modeli Türkiye'ye geliyor: JAECOO 7 için geri sayım başladı - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde Chery'nin 2023'ye kurduğu JAECOO markasına ait yeni SUV modelinin Türkiye'ye gelişi, makyajlı Renault Captur ve yeni elektrikli metrobüs gibi konuları değerlendirdik

    Programımızın bu haftaki bölümünde Chery'nin 2023'ye kurduğu JAECOO markasına ait yeni SUV modelinin Türkiye'ye gelişi, makyajlı Renault Captur ve yeni elektrikli metrobüs gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    02:20 - Çinli Chery'nin yeni modeli JAECOO 7 Türkiye'ye geliyor

    10:39 - Agrotech, yerli elektrikli araç üretmek için düğmeye bastı

    16:27 - Makyajlı Renault Captur tanıtıldı

    24:49 - Togg T10X'e 1.4 güncellemesi geldi: Yenilikler neler?

    35:36 - İstanbul'da yeni elektrikli metrobüs test ediliyor

    47:20 - BYD'nin küçük elektrikli SUV'u Çin'de 13.600 dolara satışa çıktı

    53:30 - Vestel, mobilite ve enerji depolama çözümlerini "Vestel Mobilite" organizasyonu altında topluyor

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