Chery'nin yeni modeli Türkiye'ye geliyor: JAECOO 7 için geri sayım başladı - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Chery'nin 2023'ye kurduğu JAECOO markasına ait yeni SUV modelinin Türkiye'ye gelişi, makyajlı Renault Captur ve yeni elektrikli metrobüs gibi konuları değerlendirdik

Programımızın bu haftaki bölümünde Chery'nin 2023'ye kurduğu JAECOO markasına ait yeni SUV modelinin Türkiye'ye gelişi, makyajlı Renault Captur ve yeni elektrikli metrobüs gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

02:20 - Çinli Chery'nin yeni modeli JAECOO 7 Türkiye'ye geliyor

10:39 - Agrotech, yerli elektrikli araç üretmek için düğmeye bastı

16:27 - Makyajlı Renault Captur tanıtıldı

24:49 - Togg T10X'e 1.4 güncellemesi geldi: Yenilikler neler?

35:36 - İstanbul'da yeni elektrikli metrobüs test ediliyor

47:20 - BYD'nin küçük elektrikli SUV'u Çin'de 13.600 dolara satışa çıktı

53:30 - Vestel, mobilite ve enerji depolama çözümlerini "Vestel Mobilite" organizasyonu altında topluyor

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