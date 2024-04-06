Chery'nin yeni modeli Türkiye'ye geliyor: JAECOO 7 için geri sayım başladı - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Chery'nin 2023'ye kurduğu JAECOO markasına ait yeni SUV modelinin Türkiye'ye gelişi, makyajlı Renault Captur ve yeni elektrikli metrobüs gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
02:20 - Çinli Chery'nin yeni modeli JAECOO 7 Türkiye'ye geliyor
10:39 - Agrotech, yerli elektrikli araç üretmek için düğmeye bastı
16:27 - Makyajlı Renault Captur tanıtıldı
24:49 - Togg T10X'e 1.4 güncellemesi geldi: Yenilikler neler?
35:36 - İstanbul'da yeni elektrikli metrobüs test ediliyor
47:20 - BYD'nin küçük elektrikli SUV'u Çin'de 13.600 dolara satışa çıktı
53:30 - Vestel, mobilite ve enerji depolama çözümlerini "Vestel Mobilite" organizasyonu altında topluyor