DonanımHaber, yeni çalışma arkadaşları arıyor

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Her gün onlarca yeni içeriğin üretildiği DonanımHaber ailesine katılacak yeni yazarlar arıyoruz. Türkiye’nin en köklü ve büyük teknoloji portalı olan DonanımHaber’i her gün yüz binlerce kullanıcı ziyaret ediyor. Siz de yüz binlere ulaşmak ve dev platformun bir parçası olmak isterseniz aşağıda bağlantısını vereceğimiz formu doldurmanız yeterli.

Başvuruda bulunacakların iyi derecede İngilizce hakimiyetine sahip olmasını bekliyoruz. Ayrıca içerik üretme anlamında tecrübeli arkadaşların bu yöndeki tecrübelerini de belirtmeleri önemli. Hangi kategoride içerik üretmek istediğinizi belirtmenizi özellikle rica ediyoruz.

Başvurular incelendikten sonra her kullanıcıya ayrı ayrı ulaşılacak ve olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapılacaktır. Olumlu geri dönüşlerde yazılmak istenen alana uygun güncel bir araştırma yazısı istenecektir. Başvurunun ilk adımı olarak burada yer alan bağlantıdaki formu doldurmanız yeterli. Merak ettiğiniz tüm konular için ahmet@donanimhaber.com adresine mail gönderebilirsiniz.