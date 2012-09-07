HTC Desire X inceleme "Yeni Fiyat/Performans Telefonu" video

HTC'nin popüler telefonlarının yer aldığı Desire ailesinin yeni üyesi Desire X, sahip olduğu donanımsal özellikler ve fiyat aralığıyla firmanın en iddialı modellerinden biri olma özelliği taşıyor. Bu videomuzda yeni lansmanı yapılan Desire X'i bütün detaylarıyla değerlendiriyoruz.

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