HTC Desire X inceleme "Yeni Fiyat/Performans Telefonu" video

Genel Yayın Yönetmeni
|Kız arkadaşım kullaniyor bir senedir, artık çok yavaşladı.
|Artik Htc den f/p cihazlari gormek cok zor
-BraveHeart-
Artık kafayı yiyecem, 500-600 TL arasında, şarjı iyi giden, mekanik sorun çıkarmayacak (ısınma, soket, power tuşu vs.) orta düzeyde akıllı bir android telefon yokmu piyasada?
Hangi telefonu araştırsam mutlaka olumsuz yorumlar var.
Çok akıllı olmasına falan gerek yok, kendi aklımla idare edebilirim
|bana anacart bulunana htc sensantıon lazım tek anacart hepınıze slmlar kolay gele acıl durumdayım elımde patladı arkadslar herkezın basına gelebılır bılenler varsa yonlerdırsın benı
|arkadaşlar ram kapasitesi 768 mb olması bi sorun yaratırmı
|arkadaşlar ben çaylak olarak aranıza dahil oldum bu biraz zoruma gitti ama foruma nasıl msj bırakacağımı bile bulamadım hakkaten çaylak olduğumu anladım. benim sıkıntım şu hepsiburada dan desire x aldım cihaz dün geldi şarjı boşalsın diye bugüne kadar kullandım ama şarj bitmeye yakın ekranın etrafına 3 mm kadar bi kırmızılık beliri ve defalarca tekrar etti buda benim canımı sıktı acaba kafayımı yiyor diye eğer yanılıyorsam bana yardımcı olun lütfen eğer sizde böyle bir şey yoksa tlf. nu geri göndereceğim daha sorularım var sonra sorarım
|10 SAAT ÖNCE ALDIM GTC DESİRE X , ŞUNU SÖYLEYEYEİM EN AGIR OYUNLARI BİLE RAHATÇA AÇIYOR, MENÜ FONKSİYONLARI SÜPER, KULLANIM KOLAYLIGI SÜPER, ANDROİD SİSTEMİ ŞAHANE ŞARJ SÜRESİ SÜPER, HİÇ DÜŞÜNMEDEN ALIN ARKADAAŞLAR, YANLIZ SUNU SÖYLEYEYİM TELEFONUNUZU ALIR ALMAZ HEMEN ARKA KAPAK KORUYUCU ALIN DEFORME OLUYOR ELİNİZDE =) HAAA ŞUNUDA BELİRTEYİM BEN İPONE 4S DE KULLANDIM, AMA DESİRE KADAR SESİ İYİ DEĞİL, DESİREX İN SESİ FEFKALADE =)
| Bugün bende 800 tlden aldım vatandan.wilfire s ten sonra gayet hızlı geldi bana,enazindan msj falan yazmak oldukça keyifli.nebiliyim ilk akıllı telefonum htc olunca diğer telefonlarada bakmadım...
| EVET ARKADASLAR BENDE BU İKİ TELEFON ARASINDA KALDIM
800 CİVARI BUTCEM VAR.
HTC İCİN COK YORUM OKUDUM VE DAHA AGIR BASMIS GİBİ FAKAT SAMSUNG GALAYX ACE 2 İCİN COK YORUM BULAMADIM.
İKİ TELEFONUN İYİ TARAFLARI KÖTÜ TARAFLARI NELERDİR ...
SARJ SÜRESİ , TİTRESİM GUCU , MENU KOLAYLIGI , MESAJ YAZMA KOLAYLIGI GUNES ISIGINDAKİ EKRANIN DURUMU , FOTORAG KALİTESİ GİBİ KONULARI ÖZELİKLE MERAK EDİYORUM...
ACE 2 İLE HTC DESİRE X 5 MP FAKAT RESİM KALİTESİ AYNIMIDIR SİZCE.
ARADAKİ 100 TL FARKA NELER DEYER NELER DEYMEZ..
SAMSUMG GALAXY ACE 2 VE HTC DESİRE X KULLANLARIN YORUMLARINI BEKLİYORUM.....
|beyler şimdi piyasa fiyatı nekadar
|Teknosadan aldım 8 taksitle 850 tl ye.
|Hala cok cok pahali. Bu telin 750 lira olmasi lazim.
|Yaklaşık 1 haftadır kullandığım canım telefonum. Elimde beyazı mevcut. Şarjı ortalama kullanımda bir gün rahat gidiyor. Oyunlar konusunda bazı ufak takılmalar yaşatsada çok rahatsız edici bir durumla karşılaşmadım. Turkcell'den kontratlı aldım. Aylık ödeyeceğim tutar 76 lira. Normalde 50 lira ödeyen bir insan olarak ekonomik olarak beni pek zora sokmadı. Menü geçişlerinde herhangi bir takılmayla da karşılaşmadım. İlk android telefonum. Daha önce kullandığım samsung omnia 2 çilesinden sonra ilaç gibi geldi. Kulaklık çıkışı güzel. Herhangi bir kulaklık taktığınızda da köşede beats audio iconu beliriyor. Oldukça memnunum. Tavsiye ederim arkadaşlar.
|Telefon guzel olmasina guzelve f/p telefonu ama incelemenin biraz tarafli oldugunu dusunuyorum.
|merhaba arkadaşlar ben htc yi daha önce kullandımm desire s modelini hoşuma gitmeyen yanı pek yktu . şimdi onu sattım ve üç modelde kararsız kaldım one s mı desire x sıfır mı.. yada ikinci el htc sensatıon xe mı karar veremdim yardımcı olursanız sevinirimm tşkler
bugün mediamarkt a gittim orada beyazda var siyahta uzun zamandır tasarım ve ekran olarak one x den sonra en beğendiğim telefon oldu hkikaten tasarım,ekran çok hoşuma gitti ayrıca gayette hızlı geldi kamera falan neredeyse anında açılıp çekim yapıyor keşke biraz daha uygun olsa