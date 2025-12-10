Kim Nerede? 152 25 bin konteyner taşıyabilen dünyanın ilk nükleer kargo gemisi geliyor 134 PlayStation Plus'a Aralık sonunda iki büyük oyun geliyor 134 Çin, deniz suyundan hipersonik silah yakıtı bor elde etmeyi başardı
    Televizyon Tavsiyeleri - Aralık 2025

    Görüntü kalitesi, panel kalitesi, ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Aralık ayında satın alabileceğiniz en fiyat/performans televizyon modellerini önerdik.

    Görüntü kalitesi, panel kalitesi, ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Aralık ayında satın alabileceğiniz en fiyat/performans televizyon modellerini önerdik.

    00:00 - Giriş
    00:17 - TCL 55T8C/P8K
    01:02 - Samsung 55QN80F
    01:41 - TCL 65Q6C/C6K
    02:44 - LG 65QNED86A6A
    03:39 - LG OLED55C54LA
    05:03 - Notlar Köşesi
    06:05 - Kapanış

    TCL 55T8C/P8K 37.000TL
    - 55" UHD CSOT HVA 120Hz panel
    - DLED arka aydınlatma
    - 350nit parlaklık, 5000:1 kontrast
    - FRC 10bit, P3 %93, WCG
    - HDR10+, HLG, Dolby Vision
    - MEMC, HFR, VRR, ALLM, eARC, CEC
    - 2x10W hoparlör, 15W subwoofer, Onkyo
    - Wi-Fi N 5GHz, Bluetooth, Atmos/DTS
    - 2xHDMI 2.1, 2xHDMI 2.0, 1xUSB-A 3.0
    - AiPQ Pro (MT9653) işlemci 
    - 3GB RAM / 32GB depolama
    - Android 12 tabanlı Google TV

    Samsung 55QN80F 51.000TL 
    - 55" UHD VA 120Hz QLED panel
    - Mini Led arka aydınlatma
    - 10bit, P3 %100
    - HDR10+ Adaptive, HLG
    - ARC, CEC, eARC, ALLM, HFR, VRR
    - 4.0 CH 30W, Dolby Atmos
    - Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3
    - 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0
    - NQ4 AI Gen2 işlemci
    - One UI Tizen işletim sistemi

    TCL 65Q6C/C6K 53.000TL
    - 65" UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel
    - 242 bölge Mini Led arka aydınlatma
    - FRC 10bit, P3 %93, 7000:1
    - Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG
    - MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC
    - 2x10W hoparlör, 20W subwoofer, Onkyo
    - 1xUSB3.0, 1xUSB2.0, 
    - Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4
    - AIPQ Pro, Google TV

    LG 65QNED86A6A 60.000TL
    - 65" UHD 120Hz panel
    - Mini Led arka aydınlatma
    - 0.1ms, FRC 10bit, P3 %100
    - Dolby Vision, HDR10, HLG
    - ALLM, VRR, HFR, eARC
    - 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
    - Wi-Fi6, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB
    - α8 Gen2 AI Processor 4K, WebOS 25

    LG OLED55C54LA 63.000TL
    - 55" UHD LG Oled Evo 120Hz panel
    - Piksel bazında arka aydınlatma 
    - 10bit, P3 %99, 0.1ms
    - HDR 10 Pro, Dolby Vision IQ, HLG
    - ALLM, ARC, eARC, HFR, VRR
    - 2x10W hoparlör, 2x10W woofer, Atmos
    - Wi-Fi6, Bluetooth 5.3
    - 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0
    - a9 Gen 8 AI Processor 4K
    - WebOS 25 işletim sistemi

