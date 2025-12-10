Televizyon Tavsiyeleri - Aralık 2025

Görüntü kalitesi, panel kalitesi, ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Aralık ayında satın alabileceğiniz en fiyat/performans televizyon modellerini önerdik.
00:00 - Giriş
00:17 - TCL 55T8C/P8K
01:02 - Samsung 55QN80F
01:41 - TCL 65Q6C/C6K
02:44 - LG 65QNED86A6A
03:39 - LG OLED55C54LA
05:03 - Notlar Köşesi
06:05 - Kapanış
TCL 55T8C/P8K 37.000TL
- 55" UHD CSOT HVA 120Hz panel
- DLED arka aydınlatma
- 350nit parlaklık, 5000:1 kontrast
- FRC 10bit, P3 %93, WCG
- HDR10+, HLG, Dolby Vision
- MEMC, HFR, VRR, ALLM, eARC, CEC
- 2x10W hoparlör, 15W subwoofer, Onkyo
- Wi-Fi N 5GHz, Bluetooth, Atmos/DTS
- 2xHDMI 2.1, 2xHDMI 2.0, 1xUSB-A 3.0
- AiPQ Pro (MT9653) işlemci
- 3GB RAM / 32GB depolama
- Android 12 tabanlı Google TV
Samsung 55QN80F 51.000TL
- 55" UHD VA 120Hz QLED panel
- Mini Led arka aydınlatma
- 10bit, P3 %100
- HDR10+ Adaptive, HLG
- ARC, CEC, eARC, ALLM, HFR, VRR
- 4.0 CH 30W, Dolby Atmos
- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3
- 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0
- NQ4 AI Gen2 işlemci
- One UI Tizen işletim sistemi
TCL 65Q6C/C6K 53.000TL
- 65" UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel
- 242 bölge Mini Led arka aydınlatma
- FRC 10bit, P3 %93, 7000:1
- Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG
- MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC
- 2x10W hoparlör, 20W subwoofer, Onkyo
- 1xUSB3.0, 1xUSB2.0,
- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4
- AIPQ Pro, Google TV
LG 65QNED86A6A 60.000TL
- 65" UHD 120Hz panel
- Mini Led arka aydınlatma
- 0.1ms, FRC 10bit, P3 %100
- Dolby Vision, HDR10, HLG
- ALLM, VRR, HFR, eARC
- 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
- Wi-Fi6, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB
- α8 Gen2 AI Processor 4K, WebOS 25
LG OLED55C54LA 63.000TL
- 55" UHD LG Oled Evo 120Hz panel
- Piksel bazında arka aydınlatma
- 10bit, P3 %99, 0.1ms
- HDR 10 Pro, Dolby Vision IQ, HLG
- ALLM, ARC, eARC, HFR, VRR
- 2x10W hoparlör, 2x10W woofer, Atmos
- Wi-Fi6, Bluetooth 5.3
- 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0
- a9 Gen 8 AI Processor 4K
- WebOS 25 işletim sistemi