Volkswagen'in en ucuz elektrikli SUV'si kamuflajsız olarak görüntülendi

Tam Boyutta Gör Volkswagen'in şimdiye kadarki en küçük elektrikli SUV'si ID.Cross neredeyse kamuflajsız şekilde görüntüledi. Yine de Alman üretici, aracın ön kısmını gümüş ve siyah bantlarla kapatarak içten yanmalı bir model izlenimini vermeye çalışmış.

Otomobil, tasarım açısından konsepte büyük ölçüde sadık kalıyor. Küçük ve köşeli burun, kısa çıkıntılar ve arkaya doğru toplanan tasarım aynen korunmuş. İç mekan fotoğraflarda görünmese de, konseptte sunulan düzenin büyük ölçüde korunacağı kesin. Buna göre sürücünün önünde 11 inçlik bağımsız dijital gösterge ekranı yer alırken, orta konsolun üstünde ChatGPT destekli yapay zeka özelliklerine sahip 13 inçlik büyük bir multimedya ekranı bulunacak.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Elektrikli Polo ile aynı platformu kullanıyor

ID.Cross, kaputun altında yeni ID.Polo ile aynı MEB platformunu ve donanımını paylaşıyor. Konsept modelde önde konumlandırılmış 208 beygir gücünde bir elektrik motoru bulunuyordu. Bu motor, VW’nin bu hafta duyurduğu Polo EV için sunulacak üç başlangıç seçeneği arasındaki en güçlü versiyon. ID. Polo’nun diğer motor seçenekleri 114 beygir ve 133 beygir güç üretiyor. Bu iki versiyondan en az birinin, hatta muhtemelen her ikisinin de ID. Cross’ta sunulması bekleniyor.

Volkswagen, konseptin batarya kapasitesini açıklamamış olsa da menzil olarak 420 km değerini paylaşmıştı. Bu da 52 kWh bataryaya sahip, daha hafif ve aerodinamik ID. Polo için açıklanan 450 km menzille uyumlu. Polo ayrıca 37 kWh’lik daha küçük bir batarya seçeneğiyle de sunulacak. Ancak şirket, 2026’da seri üretime girecek SUV versiyonunda bu küçük bataryayı sunmayabilir.

