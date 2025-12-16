Elektrikli Renault Twingo satışa sunuldu: İşte resmi fiyatı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Renault bildiğiniz üzere popüler şehir otomobili Twingo'yu tamamen elektrikli bir formatta geri döndürmüştü. Geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan yeni Twingo E-Tech modeli bugün yani 16 Aralık itibarıyla Fransa'da siparişe açıldı. Renault, resmi internet sitesi aracılığıyla aracın resmi fiyat etiketini açıkladı.

Yeni Twingo, markanın ikonik tasarım çizgisini koruyor. 3.8 metre uzunluğundaki kompakt hatchback, dış görünümüyle 1992 model orijinal Twingo'yu açıkça hatırlatıyor. Elbette ki bu nostaljik yaklaşımın, modern detaylarla birleştirildiğini de söylemek gerek.

Elektrikli Twingo neler sunuyor?

Tüm 2026 Twingo modellerinde 7 inç dijital gösterge paneli ve 10.1 inç dokunmatik multimedya ekranı standart olarak yer alıyor. Öne–arkaya kaydırılabilen arka koltuklar sayesinde iç mekan farklı ihtiyaçlara kolayca uyum sağlayacak şekilde dizayn edilmiş. Bagaj hacmi ise 360 litreye kadar çıkabiliyor.

Yeni Twingo E-Tech, 82 beygir gücünde bir elektrik motoru ve 27.5 kWh kapasiteli bataryaya sahip. Renault'nun açıkladığı verilere göre otomobil 263 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Bu değerin şehir içi kullanım için yeterli olduğu söylenebilir. Fiyatlandırma ise modelin en dikkat çekici noktası.

Elektrikli Twingo fiyatı

Temel model olan Renault Twingo Evolution versiyonu Fransa'da 19.490 euro'dan satışa sunulurken, devlet teşvikleri sayesinde fiyat 14.720 euro'ya kadar düşüyor. Bu donanım seviyesinde manuel klima, park sensörleri, hız sabitleyici ve otomatik LED farlar standart olarak mevcut.

Daha gelişmiş Techno versiyonunun fiyat etiketi ise 21.090 euro. Teşvikle birlikte 16.320 euro seviyesine iniyor. Techno donanımında anahtarsız giriş, otomatik klima, navigasyon sistemi, geri görüş kamerası ve yoğun trafikte çalışabilen adaptif hız sabitleyici yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca 500 euro karşılığında sunulan Advanced Charge paketi; 11 kW çift yönlü AC şarj cihazı, 50 kW DC hızlı şarj cihazı ile V2L (araçtan cihaza) ve V2G (araçtan şebekeye) enerji sağlama fonksiyonlarını içeriyor. Tüm bu özellikleriyle Renault Twingo E-Tech, 2026 yılı itibarıyla markanın en uygun fiyatlı elektrikli otomobili konumuna yerleşmiş durumda.

