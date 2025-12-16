Elektrikli Renault Twingo satışa sunuldu: İşte resmi fiyatı

Yeni Twingo, markanın ikonik tasarım çizgisini koruyor. 3.8 metre uzunluğundaki kompakt hatchback, dış görünümüyle 1992 model orijinal Twingo'yu açıkça hatırlatıyor. Elbette ki bu nostaljik yaklaşımın, modern detaylarla birleştirildiğini de söylemek gerek.
Elektrikli Twingo neler sunuyor?
Tüm 2026 Twingo modellerinde 7 inç dijital gösterge paneli ve 10.1 inç dokunmatik multimedya ekranı standart olarak yer alıyor. Öne–arkaya kaydırılabilen arka koltuklar sayesinde iç mekan farklı ihtiyaçlara kolayca uyum sağlayacak şekilde dizayn edilmiş. Bagaj hacmi ise 360 litreye kadar çıkabiliyor.
Yeni Twingo E-Tech, 82 beygir gücünde bir elektrik motoru ve 27.5 kWh kapasiteli bataryaya sahip. Renault'nun açıkladığı verilere göre otomobil 263 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Bu değerin şehir içi kullanım için yeterli olduğu söylenebilir. Fiyatlandırma ise modelin en dikkat çekici noktası.
Elektrikli Twingo fiyatı
Temel model olan Renault Twingo Evolution versiyonu Fransa'da 19.490 euro'dan satışa sunulurken, devlet teşvikleri sayesinde fiyat 14.720 euro'ya kadar düşüyor. Bu donanım seviyesinde manuel klima, park sensörleri, hız sabitleyici ve otomatik LED farlar standart olarak mevcut.
Daha gelişmiş Techno versiyonunun fiyat etiketi ise 21.090 euro. Teşvikle birlikte 16.320 euro seviyesine iniyor. Techno donanımında anahtarsız giriş, otomatik klima, navigasyon sistemi, geri görüş kamerası ve yoğun trafikte çalışabilen adaptif hız sabitleyici yer alıyor.
