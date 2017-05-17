HTC U11 mercek altında: Yeni amiral gemisini Türkiye'de ilk defa kullandık

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
HTC için yeniden dönüşü simgeleyen yeni nesil akıllı telefon modeli U11'i Türkiye'de ilk defa kullandık. Bu videomuzda telefona ait tüm detayları masaya yatırıyor ve detaylarına iniyoruz.
HTC'nin yeni nesil akıllı telefon modeli U11'i, Donanım Haber olarak Türkiye'de ilk defa kullandık. HTC için geri dönüşü simgeleyen U11'in başta sıkılabilir telefon özelliği olmak üzere performansı, kamerası ve diğer tüm detaylarını örnekleriyle paylaşıyoruz.
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Haklısın dostum. Az daha planımız işliyordu fakat sen ince zekanla bu büyük oyunu bozdun
Çok düşündünüz mü bu yorumu yazarken yoksa artı alırım baya düşüncesiyle popülizm mi yapıyorsunuz? Ya hadi tasarımı görecelidir ona laf söyleyebilirsiniz ama 360 derece ses kaydı yapıyor bu cihaz, kameralar efsane olmuş en yüksek puanı almış detay seviyeleri üst seviyede, ses konusunda zaten yıllardır kendini kanıtlamış bir firma adamlar daha da üstüne koyup gürültü engelleyici kulaklık koyuyorlar kutu içeriğine. Farklı bir deneyim yaratabilmek amacıyla sıkılabilen bir kasa ile çalışan cihaz yapmışlar. En azından yenilik deniyorlar uğraşıyorlar. Ne çok severiz basit ve kötü yorum yapmayı...