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HTC U11 mercek altında: Yeni amiral gemisini Türkiye'de ilk defa kullandık

2 yıl
84,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC için yeniden dönüşü simgeleyen yeni nesil akıllı telefon modeli U11'i Türkiye'de ilk defa kullandık. Bu videomuzda telefona ait tüm detayları masaya yatırıyor ve detaylarına iniyoruz.
HTC'nin yeni nesil akıllı telefon modeli U11'i, Donanım Haber olarak Türkiye'de ilk defa kullandık. HTC için geri dönüşü simgeleyen U11'in başta sıkılabilir telefon özelliği olmak üzere performansı, kamerası ve diğer tüm detaylarını örnekleriyle paylaşıyoruz. 

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Speed-Step 2 yıl en beğenilen Hasegawa
Hasegawa
Eline aldigi her telefon icin cift kamera, bokeh efekti demeden gecmeyen Mesut bu telefonda o konulari agzina bile almadi. HTC, reklam metnini hazirlatirken ozellikle girmeyin demis anlasilan. N'abican, ekmek parasi iste. :D

Haklısın dostum. Az daha planımız işliyordu fakat sen ince zekanla bu büyük oyunu bozdun
HasegawaEline aldigi her telefon icin cift kamera, bokeh efekti demeden gecmeyen Mesut bu telefonda o konulari agzina bile almadi. HTC, reklam...
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3 Yanıt Yanıtla +40
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Cosster 2 yıl
Adamlar bi ton yenilik yapmış hala 1cmlik boşluğun muhabbeti dönüyor şaka gibi... Şık olcak diye ergonomi özürlü telefon üretmek zorunda değil her firma...
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chevanton 2 yıl Piddy
Piddy
HTC bu gidişle yakında piyasadan silinir

Çok düşündünüz mü bu yorumu yazarken yoksa artı alırım baya düşüncesiyle popülizm mi yapıyorsunuz? Ya hadi tasarımı görecelidir ona laf söyleyebilirsiniz ama 360 derece ses kaydı yapıyor bu cihaz, kameralar efsane olmuş en yüksek puanı almış detay seviyeleri üst seviyede, ses konusunda zaten yıllardır kendini kanıtlamış bir firma adamlar daha da üstüne koyup gürültü engelleyici kulaklık koyuyorlar kutu içeriğine. Farklı bir deneyim yaratabilmek amacıyla sıkılabilen bir kasa ile çalışan cihaz yapmışlar. En azından yenilik deniyorlar uğraşıyorlar. Ne çok severiz basit ve kötü yorum yapmayı...
PiddyHTC bu gidişle yakında piyasadan silinirÇok düşündünüz mü bu yorumu yazarken yoksa artı alırım baya düşüncesiyle popülizm...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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DH Misafiri 1 yıl
arkaaşlar telefon metal olsaydı nasıl sıkılabilir olurdu ki. bence sıkılma özelliğini eklemek için cam tasarıma geçmişler.kaldı ki htc yapar diğerleri takip eder.herkes htc çift kameralı telefon çıkınca ne gereği var dedi.şimdi apple bile çift kamera kullannıyor.eminim ki gelecek yıl bütün kulaklıklar hi-fi kaliteli ses veren kulaklıkla çıkıcak kutudan..fanatizm yapmayın.ince ekran tek elle kullanırken elinizin bi yeri o ekrana elbet değecek.ama hergün müzik dinliyoruz işe okula giderken .günlük hayatta kullandığımız özellikleri düşününce htc yapıyor adamamların hakkını yemeyin.fiyatlarda şirketten değil ülkede dolar 3.50 den aşağı inmiyor vergiler ürünün fiyatı kadar .dua edin 3.800 den çıktığına bence..telefonlar pahalı değil bizim paramız değer kaybediyor.
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DODANLI 1 yıl
Telefonun ana konusunu aradım forumda ama ana konusu bile yok henüz.
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sercos 1 yıl
Pil testi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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FRAPS_TR 1 yıl
Güzel cihaz htc sağlam telefon yapıyor.
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Haggard1963 1 yıl
Şu fanatizm olayını anlamıyorum. S8'den Samsung resmen ekranı daraltarak tüketiciyi yanılttı, 5.8 inç dediği ekran kullanılabilirlik açısından 5.5 bile değil.
U11'de de bence bariz eksiler var. Ses kalitesi üzerine özel çalışıyorsun, bunu rağmen kulaklık jakını kaldırıyorsun ve yine koyduğun pil 3000 mAh... Ön panelde ciddi bir asimetri var. Home tuşu çok garip duruyor. Arka cam yüzey ne kadar orijinal duruyorsa ön panel de o derece ucuz duruyor.
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akmac 1 yıl
home butonu telefonu toplama gibi gösteriyor o derece kötü.
theverge incelemesi.
theverge.com/...
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johnny_bravo_ 1 yıl
Hay batsın sizin şu s8 ekran kasa oraniniz..
Kimsenin donanım dan yenilikten konuştuğu yok ağzını açan ekran kasa ekran kasa çerçeve vs vs vs
Yahu şu u11 in Xz premium un ne eksiği var bırak eksiği fazlası var mesela benim için müzik çok önemli bu konuda s8 in 5 kere içinden geçer HTC..
Yeni evliyim borç harç derken bu telefonlara bu paraları verebilecek durumda değilim ama alabilecek olsam dusunmez alırdım HTC
Neyse size ekran kasa oranlarinizla mutluluklar..Görüntüye değil donanıma önem verenler neyi alacağını zaten biliyor
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tplon 1 yıl
arkadaşlar bu telefon türkiyeye ne zaman gelir bilgisi olan var mı ? biraz araştırma yaptım fakat bir bilgiye ulaşamadım.
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yigidoumit 1 yıl
ön kamerada otu focus olmaması kullanımda sorun yaratır mı acaba
lg 2 kullanıyorum kamerası güzel bir telefon almayı planlıyorum eksiksiz olsa foto özellikleri derdim.
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möhendis kafası 2 yıl
HTC android tarafının apple'ı gibi birşey premium cihazlar üretiyor bu da maliyeti arttırıyor. Yapacak birşey yok gülü seven dikenine katlanır :)
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