HTC U11 mercek altında: Yeni amiral gemisini Türkiye'de ilk defa kullandık

HTC için yeniden dönüşü simgeleyen yeni nesil akıllı telefon modeli U11'i Türkiye'de ilk defa kullandık. Bu videomuzda telefona ait tüm detayları masaya yatırıyor ve detaylarına iniyoruz.

HTC'nin yeni nesil akıllı telefon modeli U11'i, Donanım Haber olarak Türkiye'de ilk defa kullandık. HTC için geri dönüşü simgeleyen U11'in başta sıkılabilir telefon özelliği olmak üzere performansı, kamerası ve diğer tüm detaylarını örnekleriyle paylaşıyoruz.