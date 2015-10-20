Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Haftanın En İyi Android Oyunları : 20 Ekim - 27 Ekim

3 yıl
20,2b
1
Uygulama Haber Video
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Yunus Çağlayan
Editör ve Prodüksiyon Sorumlusu
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Haftanın En İyi Android Oyunları
 
Herkese merhaba ben Yunus Çağlayan. Uygulama Haber'in yeni bölümüne hoşgeldiniz. Bu haftaki konuğumuz Android platformu. Sizler için hangi uygulamaları seçtik hızlıca bi göz atalım;

1. Keyifli vakit geçirtirken sinirden elinizi ayağınızı titreten Mad Dex
2. Çıkışıyla beraber rekorları kıran Angry Birds 2
3. Şahin ile caddelerde yanladığımız Need for Şahin
4. Kamera ile çekilen objeler üstünde anında çeviri yapabilen Google Çeviri
5. Son zamanların popüler browser bilgini Akinator'un mobil versiyonu

1. Mad Dex

Bilgisayar oyuncularının bir çoğu Super Meat Boy'u bilirler. Mobil tarafta ise Mad Dex, tıpkı Super Meat Boy gibi bizi delirtmeye devam ediyor!
Kaçırılan kız arkadaşımızı platform üstündeki anahtarları toplayıp kurtarmaya çalışıyoruz. Fakat platform üstünde bir sürü tehlike bizleri bekliyor.
Oyunun kontrolleri gayet hızlı ve akıcı, takılma olmadan güzel bir şekilde ilerlemek mümkün. Tek kötü yanı ise plaftorm üstünde herhangi bir yende ölürsek, en baştan ve sıfırdan başlıyoruz.
Efektler ve sesler gerçekten güzel tasarlanmış. Keyifli vakit geçirmek için birebir fakat sinirden eliniz ayağınız titreyebilir. Uygulamanın boyutu 16 MB.


2. Angry Birds 2

Mobil cihazlarda iOS ve Android mağazalarında efsaneleşmiş bir oyundu Angry Birds. Yapımcısı Rovio, tam 14 adet farklı Angry Birds oyunu çıkararak ilk oyunun efsanesini devam ettirmeye çalıştı.
Ne var ki, farklı temalarla gelen diğer tüm Angry Birds oyunları, serinin ilk oyunu gibi tutulmadı. Uzun bir zaman sonra Rovio, Angry Birds 2 ile tekrar gündemde. Kısa sürede 10 milyon indirilmeyi aşan oyunda
bu kez çok farklı gelişmeler görüyoruz. Artık dilediğimiz kuş ile atış yapmamız mümkün. Tabii ki kuşlara sahip olmak için bölümlerde başarılı olmalı ve kart sahibi olmalıyız.
Eskiden her bölüm bir kademeden oluşurken, artık bir bölüm 2 veya 3 kademeden oluşuyor ve daha fazla zorlaşıyor. Ayrıca pis domuzları alt ederken büyüde kullanabiliyoruz.
Artık oyunda belirli bölümlerin sonunda Boss adıyla tabir edilen gelişmiş ve büyük domuzlar karşımıza çıkıyor. Online olarak kapışma yapabilmenin mümkün olduğu oyunda Arena'yı aktif etmek için 25.seviyeyi açmak gerekiyor.
Türkçe dil desteği, efektleri, sesleri yine olağanüstü olan oyunun boyutu 68 MB.


3. Need for Şahin

Atom Games'in yapımcılığında markete sürülen Need for Şahin, kızgın semtin atarlı gençlerini bekliyor! 
Özge Çarıkçı ve Hakan Aksu tarafından geliştirilen oyunda tofaş marka arabaların yanı sıra daha süratli araçlar ile yarışlara başlıyoruz. Aracımıza 6 farklı renk verebildiğimiz gibi,
dilersek Şahin, dilersek Kartal, dilersek de 2 farklı araç ile yarışlara katılabiliyoruz. Dinamiklerin ve grafiklerin çok daha fazla geliştirilmesi gerekiyor. 3 farklı kamera açısı bulunan oyunda, kontroller biraz zorlayıcı. 
Oyunda yarış ve yanlama seçenekleri aktif. Yakında Serbest Mod ve Çok Oyunculu modda eklenecek. Modifiye bölümünde aracımızın bir çok bölgesini değiştirebiliyoruz. Fakat bunun için oyun içi bakiyeye ihtiyacımız var ve bu bakiyeye gerçek para karşılığında sahip olabiliyoruz. Oyunda ana menüde Kanıbuz tarafından yapılmış bir rap şarkısıda çalıyor.
Destek verilerek daha çok geliştirilmesi gereken oyunun Boyutu ise 69 MB.


4. Google Çeviri

Google'ın çok dil destekli çeviri hizmeti, mobil platformda çok daha gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Basit ve sade arayüzü ile bizi karşılayan uygulamada Deyimler Sözlüğü, SMS Çevirisi gibi hizmetlerde bulunuyor.
En dikkat çeken özelliği ise Kamera özelliğini kullanarak kadraja soktuğumuz herhangi bir yazıyı anında çeviri ile istediğimiz dile çevirmesi. Bu işlem esnasında telefonu sabit tutmamız gerekiyor.
Herhangi bir sorun veya takılma yaşanmadan sorunsuz çeviri yapması gerçekten hoşumuza gitti. Ayrıca SMS çeviri hizmetide gerçekten çok kullanışlı ve sorunsuz. Bunun yanında galerinizdeki herhangi bir kelime içeren görüntülerden de kelimelerin çevirisini yapabiliyoruz.
Çok kullanışlı olan bu uygulamanın boyutu 8 MB.


5. Akinator

Oldukça eski bir browser uygulaması olmasına rağmen son bir kaç ayda oldukça popüler hale gelen Akinator, verdiğiniz ipuçları ile aklınızdan tuttuğunuz kişiyi bulmaya çalışıyor. Genel olarak hemen her denemesinde başarılı olan uygulama, oldukça keyifli.
Eğer aklınızda tuttuğunuz kişi bulunması zor ise, Akinator bi süre sonra sinirlenmeye başlıyor. Eğer yanlış bir kişiyi bulursa, kabul etmeyip tahminlere devam edebiliyoruz. Browser üstünden sorunsuz çalışan uygulama mobil tarafta ise biraz yavaş ama sorunsuz.
Keyifli vakit geçirebileceğiniz uygulamanın boyutu 34 MB.


Uygulamalar hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından bize belirtebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşcakalın.



En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
AlliedSL 3 yıl en beğenilen
Sağolun google çeviri çok iyi bi oyun
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
rdmbkmzc 3 yıl

google çeviri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Burnout drift oyununu birdahaki videoda incelermisiniz. Buda bir turk geliştiricisinin oyunudur. Unity assest storeda bonecrackergames adinda gorebilirsiniz. Tum yazilimsal kismi kendisine aittir 2000 satiri aşkin c# dili ile yazilimini hala geliştirmektedir. Bu tur beyinleri halkimiza tanitmamiz lazim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Burnout drift oyununu birdahaki videoda incelermisiniz. Buda bir turk geliştiricisinin oyunudur. Unity assest storeda bonecrackergames adinda gorebilirsiniz. Tum yazilimsal kismi kendisine aittir 2000 satiri aşkin c# dili ile yazilimini hala geliştirmektedir. Bu tur beyinleri halkimiza tanitmamiz lazim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furkanakgul 3 yıl
Burnout drift oyununu birdahaki videoda incelermisiniz. Buda bir turk geliştiricisinin oyunudur. Unity assest store ve youtube da bonecrackergames adinda gorebilirsiniz. Tum yazilimsal kismi ve modellemer kendisine aittir 2000 satiri aşkin kodu tek başına yazmış ve hali hazırda bu fizik motorunu geliştirmektedir. Bu tur beyinleri halkimiza tanitmamiz lazim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jporta 3 yıl
Youtube diye bir uygulama buldum çok güzel video falan izleyebiliyorsun.
Arkadaşım şakamısınız ya bu uygulamaları bilmeyen mi var google çeviriyi koymuş listeye
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spielberg 3 yıl jporta
jporta
Youtube diye bir uygulama buldum çok güzel video falan izleyebiliyorsun.
Arkadaşım şakamısınız ya bu uygulamaları bilmeyen mi var google çeviriyi koymuş listeye

Google çevirinin ne olduğunu herkes biliyor olabilir, zaten bende onu değil programın farklı bir özelliği olan kamera ile kadrajdaki kelimenin anında çeviri özelliğini anlattım. Mutlaka daha önce bu özelliği keşfetmemiş birileri vardır.

Emeğe saygınız için çok teşekkürler.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Qonrul 3 yıl
kaliteli program emeğinize sağlık
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dusunmeklazim 3 yıl
Keşke bu haftayı es geçseydiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
viper17 3 yıl
milletçe google çeviri yi merak ediyorduk
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CrowMeister 3 yıl
Haftanın öyle mi ??
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlliedSL 3 yıl en beğenilen
Sağolun google çeviri çok iyi bi oyun
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erich Fromm 3 yıl AlliedSL
"Uygulamalari" diye eklemisler bi de, sen bunu yazdiktan sonra :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13b izlenme · 1 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,5b izlenme · 3 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim