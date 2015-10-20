Haftanın En İyi Android Oyunları : 20 Ekim - 27 Ekim

Haftanın En İyi Android Oyunları

Herkese merhaba ben Yunus Çağlayan. Uygulama Haber'in yeni bölümüne hoşgeldiniz. Bu haftaki konuğumuz Android platformu. Sizler için hangi uygulamaları seçtik hızlıca bi göz atalım;





1. Keyifli vakit geçirtirken sinirden elinizi ayağınızı titreten Mad Dex

2. Çıkışıyla beraber rekorları kıran Angry Birds 2

3. Şahin ile caddelerde yanladığımız Need for Şahin

4. Kamera ile çekilen objeler üstünde anında çeviri yapabilen Google Çeviri

5. Son zamanların popüler browser bilgini Akinator'un mobil versiyonu





1. Mad Dex





Bilgisayar oyuncularının bir çoğu Super Meat Boy'u bilirler. Mobil tarafta ise Mad Dex, tıpkı Super Meat Boy gibi bizi delirtmeye devam ediyor!

Kaçırılan kız arkadaşımızı platform üstündeki anahtarları toplayıp kurtarmaya çalışıyoruz. Fakat platform üstünde bir sürü tehlike bizleri bekliyor.

Oyunun kontrolleri gayet hızlı ve akıcı, takılma olmadan güzel bir şekilde ilerlemek mümkün. Tek kötü yanı ise plaftorm üstünde herhangi bir yende ölürsek, en baştan ve sıfırdan başlıyoruz.

Efektler ve sesler gerçekten güzel tasarlanmış. Keyifli vakit geçirmek için birebir fakat sinirden eliniz ayağınız titreyebilir. Uygulamanın boyutu 16 MB.









2. Angry Birds 2





Mobil cihazlarda iOS ve Android mağazalarında efsaneleşmiş bir oyundu Angry Birds. Yapımcısı Rovio, tam 14 adet farklı Angry Birds oyunu çıkararak ilk oyunun efsanesini devam ettirmeye çalıştı.

Ne var ki, farklı temalarla gelen diğer tüm Angry Birds oyunları, serinin ilk oyunu gibi tutulmadı. Uzun bir zaman sonra Rovio, Angry Birds 2 ile tekrar gündemde. Kısa sürede 10 milyon indirilmeyi aşan oyunda

bu kez çok farklı gelişmeler görüyoruz. Artık dilediğimiz kuş ile atış yapmamız mümkün. Tabii ki kuşlara sahip olmak için bölümlerde başarılı olmalı ve kart sahibi olmalıyız.

Eskiden her bölüm bir kademeden oluşurken, artık bir bölüm 2 veya 3 kademeden oluşuyor ve daha fazla zorlaşıyor. Ayrıca pis domuzları alt ederken büyüde kullanabiliyoruz.

Artık oyunda belirli bölümlerin sonunda Boss adıyla tabir edilen gelişmiş ve büyük domuzlar karşımıza çıkıyor. Online olarak kapışma yapabilmenin mümkün olduğu oyunda Arena'yı aktif etmek için 25.seviyeyi açmak gerekiyor.

Türkçe dil desteği, efektleri, sesleri yine olağanüstü olan oyunun boyutu 68 MB.









3. Need for Şahin





Atom Games'in yapımcılığında markete sürülen Need for Şahin, kızgın semtin atarlı gençlerini bekliyor!

Özge Çarıkçı ve Hakan Aksu tarafından geliştirilen oyunda tofaş marka arabaların yanı sıra daha süratli araçlar ile yarışlara başlıyoruz. Aracımıza 6 farklı renk verebildiğimiz gibi,

dilersek Şahin, dilersek Kartal, dilersek de 2 farklı araç ile yarışlara katılabiliyoruz. Dinamiklerin ve grafiklerin çok daha fazla geliştirilmesi gerekiyor. 3 farklı kamera açısı bulunan oyunda, kontroller biraz zorlayıcı.

Oyunda yarış ve yanlama seçenekleri aktif. Yakında Serbest Mod ve Çok Oyunculu modda eklenecek. Modifiye bölümünde aracımızın bir çok bölgesini değiştirebiliyoruz. Fakat bunun için oyun içi bakiyeye ihtiyacımız var ve bu bakiyeye gerçek para karşılığında sahip olabiliyoruz. Oyunda ana menüde Kanıbuz tarafından yapılmış bir rap şarkısıda çalıyor.

Destek verilerek daha çok geliştirilmesi gereken oyunun Boyutu ise 69 MB.









4. Google Çeviri





Google'ın çok dil destekli çeviri hizmeti, mobil platformda çok daha gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Basit ve sade arayüzü ile bizi karşılayan uygulamada Deyimler Sözlüğü, SMS Çevirisi gibi hizmetlerde bulunuyor.

En dikkat çeken özelliği ise Kamera özelliğini kullanarak kadraja soktuğumuz herhangi bir yazıyı anında çeviri ile istediğimiz dile çevirmesi. Bu işlem esnasında telefonu sabit tutmamız gerekiyor.

Herhangi bir sorun veya takılma yaşanmadan sorunsuz çeviri yapması gerçekten hoşumuza gitti. Ayrıca SMS çeviri hizmetide gerçekten çok kullanışlı ve sorunsuz. Bunun yanında galerinizdeki herhangi bir kelime içeren görüntülerden de kelimelerin çevirisini yapabiliyoruz.

Çok kullanışlı olan bu uygulamanın boyutu 8 MB.









5. Akinator





Oldukça eski bir browser uygulaması olmasına rağmen son bir kaç ayda oldukça popüler hale gelen Akinator, verdiğiniz ipuçları ile aklınızdan tuttuğunuz kişiyi bulmaya çalışıyor. Genel olarak hemen her denemesinde başarılı olan uygulama, oldukça keyifli.

Eğer aklınızda tuttuğunuz kişi bulunması zor ise, Akinator bi süre sonra sinirlenmeye başlıyor. Eğer yanlış bir kişiyi bulursa, kabul etmeyip tahminlere devam edebiliyoruz. Browser üstünden sorunsuz çalışan uygulama mobil tarafta ise biraz yavaş ama sorunsuz.

Keyifli vakit geçirebileceğiniz uygulamanın boyutu 34 MB.









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