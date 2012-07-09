Haftanın Menüsü: Bakalım Donanım Haber'de bu hafta neler var?

Genel Yayın Yönetmeni
|Doğa ana :D
|Piledriver Fx lerden biraz ön haberler çıtlatabilirseniz çok güzel olacak.
BulldozerFx lere en az %20 fark atacağı doğrumu?????
| Menüde Samsung Series 7 Slate dokunmatik windows 7 li tablet var... Bakalım kronik arızalar kalitesiz malzeme hakkında bir çözüm var mı?
Zaten olsa idi Avrupa ve Amerikan Kıtası sürümlerinde sorun çıkmazdı... 3 G lisinde bile sorun var...
|Güzel bir CONDENSER mikrofon ses olayını profesyonel bir şekilde çözer.
|ses kayıdı cok kötü
|emeğinize sağlık çok güzel bir video.
logitech'in bu hafta ürünlerini biraz gereksiz buldum. düğmesi olmayan fare alışkanlık bozan çok da lazım olmayan bir yenilik. Touch pad eklentisi de öyle.
|nokia 808 pureview kamera ve tarayıcı performansı detaylı olarak inceleme istiyoruz kamera ayarları ve 0 ışıkta xenon flaşla çekimler bide benim için odaklama mesafesi odaklamada ne kadar iyi o önemli video çok güzeldi ellerinize sağlık teşekkürler :D
|video güzel herşey güzel ama doğa ana diye bişey ben bilmiyorum. O söze gerçekten çok üzüldüm... Teknoloji size bazı şeyleri unutturmuş zannedersem.
|Erdi abiden mavi gözlük atılımı bekliyoruz :D
|bu programda güzel ama birebir haber formatın da bir program daha gelmedi ve eksikliğini çok hissediyoruz.
|Güzel bir konsept...
beetle26
Bu arada bu yoruma da katılmamak elde değil... Farklı konseptler olsa da cidden o programı özlemiyor değiliz...
Video güzel,ellerinize sağlık...