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Haftanın Menüsü: Bakalım Donanım Haber'de bu hafta neler var?

6 yıl
30,8b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Haftanın Menüsü programının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bakalım bu hafta Donanım Haber'de hangi ürünleri izleyeceğiz ?
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
_Athelas_ 6 yıl en beğenilen
Sesi biraz daha netleştirebilsek çok iyi olur DH ahali :)
Video güzel,ellerinize sağlık...
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Ahm-@ 6 yıl
Mikrofon konusuna ufak bir el atarsanız iyi olacaktır.Onun dışında gayet güzel,sıkmadan izletiyor.Pazartesi günlerini artık merakla bekliyorum.
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1 Avatar
NoeqmBurton 6 yıl
Touch pad eklentisi de öyle.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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webmaster-mt 6 yıl
ender biraz heyecanlı :)
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DH Misafiri 6 yıl
Doğa ana :D
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DemirAtlı 6 yıl
Piledriver Fx lerden biraz ön haberler çıtlatabilirseniz çok güzel olacak.
BulldozerFx lere en az %20 fark atacağı doğrumu?????
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smart1978 6 yıl
Menüde Samsung Series 7 Slate dokunmatik windows 7 li tablet var... Bakalım kronik arızalar kalitesiz malzeme hakkında bir çözüm var mı?

Zaten olsa idi Avrupa ve Amerikan Kıtası sürümlerinde sorun çıkmazdı... 3 G lisinde bile sorun var...
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zazian_12 6 yıl
Güzel bir CONDENSER mikrofon ses olayını profesyonel bir şekilde çözer.
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gumusok 6 yıl
ses kayıdı cok kötü
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dirdom 6 yıl
emeğinize sağlık çok güzel bir video.
logitech'in bu hafta ürünlerini biraz gereksiz buldum. düğmesi olmayan fare alışkanlık bozan çok da lazım olmayan bir yenilik. Touch pad eklentisi de öyle.
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ag67 6 yıl
808i merakla bekliyorum
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DH Misafiri 6 yıl
nokia 808 pureview kamera ve tarayıcı performansı detaylı olarak inceleme istiyoruz kamera ayarları ve 0 ışıkta xenon flaşla çekimler bide benim için odaklama mesafesi odaklamada ne kadar iyi o önemli video çok güzeldi ellerinize sağlık teşekkürler :D
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DH Misafiri 6 yıl
video güzel herşey güzel ama doğa ana diye bişey ben bilmiyorum. O söze gerçekten çok üzüldüm... Teknoloji size bazı şeyleri unutturmuş zannedersem.
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JohnLord 6 yıl
Erdi abiden mavi gözlük atılımı bekliyoruz :D
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beetle26 6 yıl
bu programda güzel ama birebir haber formatın da bir program daha gelmedi ve eksikliğini çok hissediyoruz.
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jovanovic 6 yıl
Güzel bir konsept...
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jovanovic 6 yıl beetle26
beetle26

bu programda güzel ama birebir haber formatın da bir program daha gelmedi ve eksikliğini çok hissediyoruz.

Bu arada bu yoruma da katılmamak elde değil... Farklı konseptler olsa da cidden o programı özlemiyor değiliz...
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