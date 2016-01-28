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Haftanın sinema haberleri ve 29 Ocak Cuma günü vizyona girecek filmler

3 yıl
20b
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Dijital Perde
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Yunus Çağlayan
Editör ve Prodüksiyon Sorumlusu
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Dijital Perde’nin yeni bölümüne hoşgeldiniz. Sinema dünyasındaki gelişmelere ve yeni filmlere tekrar yakından bakıyoruz. 29 Ocak cuma günü vizyona girecek yeni filmleri ve haberler bakalım nasıl?

29 Ocak cuma günü vizyona girecek yeni filmleri ve sinema dünyasındaki haftanın önemli gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın filmlerine geçmeden önce dilerseniz haber turumuza başlayalım.
1. Türk Yapımı Toz Bezi filmi 66. Berlin Film Festivali’nde!


Daha önce yaptığı kısa filmi Açık Yara’yla çok sayıda festivale katılan Ahu Öztürk’ün yeni filmi Türk Bezi, 66. Berlin Film Festivali’nde Forum Bölümü’ne seçildi. Maltepe Belediyesi ve Kültür Bakanlığı’nın desteği ile çekilen film, İstanbul’da yaşam mücadelesi veren 2 gündelikçi kadının hayatını ele alıyor. 11 ve 21 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek festivalde yer alacak film, uluslararası prömiyerini Berlin’de yapacak. Filmin başrollerinde Nazan Kesal ve Asiye Dinçsoy bulunuyor.


2. THY Sponsorluğu’nda yeni Batman v Superman filminin özel tanıtım videosu yayınlandı!


Yaptığı anlaşmalar ve reklam filmleri ile adından sıkça söz ettiren Türk Hava Yolları, bu kez 2016 yılının merakla beklenen filmlerinden Batman v Superman : Adaletin Şafağı’na resmi sponsor oldu. Sponsorluk kapsamında filosundan Boeing 777-300 ER tipi uçağını filme uygun olarak boyatan THY, aynı zamanda YouTube kanalından da özel bir tanıtım klibi yayınladı. Klipte yer alan THY uçağı dikkatleri çekiyor. THY uçağında Business Class bölümünde yapılan çekimler filmde yer alıyor. Bu dev anlaşma için harcanan tutar ise 350 milyon dolar civarında.


3. Kolpaçino 3.Devre’den beklenen ilk fragman geldi!


Yerli komedi türünde büyük bir hayran kitlesi oluşturan ve 3.filmi merakla beklenen Kolpaçino’nun yeni fragmanı geldi. Yönetmenliğini yine Şafak Sezer’in üstlendiği filmde Erkan Petekkaya, Aydemir Akbaş, Ebubekir Öztürk ve Volkan Başaran gibi isimlerde bulunuyor. Başkan lakaplı bir mafya babası ile ters düşen ve zengin olma hayalleri kuran Özgür, Cemile ve Ganyotçu, yine büyük macera ve aksiyonun içinde kalacaktır. Film 11 Mart’ta seyircisi ile buluşacak.


4. Godfather filmiyle tanınan ünlü oyuncu Abe Vigoda hayatını kaybetti!


Farklı mimikleri ve ilginç yüz hatları sebebiyle en önemli karakter oyuncularından biri olarak gösterilen ve Baba filmiyle hafızalara kazınan aktör Abe Vigoda, 94 yaşında hayatını kaybetti. Baba filmindeki Sal Tessio karakterinin yanı sıra Barney Miller dizisinde de yer alan oyuncunun kızı, babasının hiçbir hastalığı olmadığını, tamamen doğal bir şekilde, uykusunda vefat ettiğini söyledi. Oyuncu en son 2008 yapımı Bilinmeyen Üçleme’de oynamıştı.


5. Jurassic Park’ın modernize edilmiş fan yapımı fragmanı yayınlandı!


Youtube’da eski ama efsanevi olan filmlerin fragmanlarını modern zamana göre yeniden işleyen Tom, bu kez Steven Spielberg’in kült yapımı Jurassic Park’ın modern düzenlemesini yaptı. Kullandığı sistem ve program hakkında bilgimiz yok fakat yaptığı işler gerçekten hayret uyandırıyor. Tom bu işi o kadar iyi yapıyor ki, o zamanların orjinal film sistemlerinden kat kat üstün olduğunu gözler önüne seriyor. Zaten videonun altındaki şu yorumdan herşeyi özetliyor;

‘’ Give this man a job in Hollywood!!!? ‘’


Sinema dünyasında haftanın öne çıkan başlıkları bunlardı. Dilerseniz şimdi 29 Ocak cuma günü vizyona girecek filmlere bir göz atalım.


1.Spotlight (Gerilim, 128 Dakika)


Haftanın sinema haberleri ve 29 Ocak Cuma günü vizyona girecek filmler
 

2001 yılında The Boston Globe, Marty Baron (Liev Schreiber) adında yeni bir editör kiralar kiralar. Walter "Robby" Robinson (Michael Keaton) ile tanışan Baron, Walter'in küçük gazeteci topluluğu takımı ''Spotlight''ın başkanı olduğunu anlar. Baron gazetede pedofil papaz John Geoghan ve Boston Başpiskoposu Cardinal Bernard Law hakkında küçük bir yazı okur ve Spotlight Takımı'nı hikayeyi kovalamaya zorlar. Ekip hasıraltı edilen dosyaları gün yüzüne çıkarmadan önce büyük baskılara göğüs germek zorunda kalır. Thomas McCarthy’nin yönettiği filmin başlıca rollerinde Rachel McAdams, Mark Ruffalo, Micheal Keaton ve Stanley Tucci gibi isimler yer alıyor.


IMDB: http://www.imdb.com/title/tt1895587/?ref_=nv_sr_1


2. Zor Saatler (Tarih, Dram, Aksiyon, 117 Dakika)


Haftanın sinema haberleri ve 29 Ocak Cuma günü vizyona girecek filmler

Sahil güvenlik tarihinin en büyük gemi kurtarma operasyonunu konu alan ve bu gerçek hikayeden uyarlanan Zor Saatler, o gerilim dolu anları beyaz perdeye taşıyor. 18 Şubat 1952’de ortalığı birbirine katan, kıyıları yerle bir eden, yoluna çıkan tüm gemileri parçalayan fırtına, SS Pendleton T-2 petrol tankerini ikiye ayırır. Yaklaşık 30 kişilik mürettebat ile beraber gemi sulara gömülmeye başlar. Zor durumdaki mürettebatın kontrolünü mühendis Ray Sybert üslenir ve fırtınaya karşı tüm ekibi korumaya ve yönlendirmeye başlar. Başrollerinde Chris Pine, Casey Affeck ve Josh Stewart’ın oynadığı filmin yönetmeni ise Craig Gillespie.


IMDB : http://www.imdb.com/title/tt2025690/?ref_=fn_al_tt_1


3. İftarlık Gazoz (Komedi)

Haftanın sinema haberleri ve 29 Ocak Cuma günü vizyona girecek filmler
 

1970’ler Türkiye’sinin barış ve huzur dolu Ege kasabalarından birinde ailesi ile beraber yaşayan Adem, zeki ve çalışkan bir çocuktur. 5.sınıfı yeni bitirmiştir. Yaz tatilini boş geçirmek istemeyen Adem, ailesine Gazozcu Cibar Kemal Usta ile çalışmak istediğini söyler. Zor da olsa izni koparan Adem gazozcu çırağı olarak çalışmaya başlar. Ramazan ayının başıdır ve Adem camide imamın oruç ile anlattıklarını üzerine alınır, üstelik Berna da oruç tutacaktır. Küçük olduğu için oruç tutmasına izin vermeyen ailesinden gizli niyet eder. Fakat Ege’nin yaz sıcağında, bir yandan da gazoz satarken oruç tutmak hiç de kolay değildir. Hele de bozmanın kefareti 61 gün iken ve Berna’nın aslında direk orucu tuttuğunu öğrenmişken! Susuzluk ve açlık onu çok yormuştur, seraplar görmeye başlar. Adem’in yaşadığı bu zorluklar, onu bir maceranın içine sürükler. Filmin başrollerinde Cem Yılmaz, Mehmet Ali Alabora gibi isimler bulunurken yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu yer alıyor.


IMDB : http://www.imdb.com/title/tt5229228/?ref_=fn_al_tt_1


4. Yalan Labirenti (Tarih, Dram, 124 Dakika)


Haftanın sinema haberleri ve 29 Ocak Cuma günü vizyona girecek filmler
 

2. Dünya Savaşı’nın ardından Batı Almanya sadece yaralarını sarmamış, ekonomi ve sanayi tarafında büyük bir gelişme katetmiştir. İnsanlar sanki hiçbir kayıp verilmemiş gibi hayatlarına devam etmektedir. Bir gün gazeteci Thomas, eski bir Nazi’nin, öğretmenlik yaptığını görür. Fakat tüm adil kurumlar savaşla alakalı konularda sessizlik ve yaptırımsızlık uygulamaktadır. Konu hakkında bilgi sahibi olan savcı Radmann ise Nazi’lerin adalete hesap vermesi için hukuksal bir savaşa başlar. Giulio Ricci’nin yönettiği filmin başrollerinde Alexander Fehling, Hansi Jochmann ve Adrei Szymanski bulunuyor.


IMDB : http://www.imdb.com/title/tt3825638/?ref_=fn_al_tt_1


5. Her Şey Aşktan (Romantik, Komedi)

Haftanın sinema haberleri ve 29 Ocak Cuma günü vizyona girecek filmler
 

Bir alışveriş merkezinde çalışan Pelin hayatının aşkı, aynı zamanda bir playboy olarak tanınan İlker tarafından evlilik hazırlığındayken aldatılır. Bir anda Pelin’in dünyası başına yıkılır. Zavallı Pelin’e yaşadığı hayal kırıklıkları ve intikam dolu serüveninde, yakışıklı bir rock davulcusu olan Burak yol arkadaşlığı yapacak ve hayatını değiştirecektir. Pelin’e en mutsuz olduğu anda yol gösteren rock grubunda davulcu, doğa tutkunu, yakışıklı Burak’la yaşadıklarını izlerken çok etkileneceksiniz…

Çünkü hayat plan yaparken yaşadıklarındır ve aşkın içinde tutku, kavga, gurur biraz da intikam vardır. Filmin yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu otururken, oyuncu kadrosunda Hande Doğandemir, Şükrü Özyıldız, Mithat Can Özer ve Hakan Meriçliler gibi isimler bulunuyor.

Filmler ve haberler hakkındaki görüşlerinizi alt tarafta bulunan yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere, hoşcakalın.
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Bender B. Rodriquez 3 yıl en beğenilen
geym of bizansa giden varsa cem yilmaza da giden olur

Benim anlamadigim geym of bizan gibi dedemin fisi gibi yada sacma animasyonlar vizyonda bekliyor. Hateful eight denizliye gelmiyor. Bunu kim ayarliyor bilmiyorum ama koca film nasil bikac sehre gelir aklim almiyor
geym of bizansa giden varsa cem yilmaza da giden olurBenim anlamadigim geym of bizan gibi dedemin fisi gibi yada sacma animasyonlar vizyonda bekliyor...
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sonic26 3 yıl
Bender B. Rodriquez
geym of bizansa giden varsa cem yilmaza da giden olur Benim anlamadigim geym of bizan gibi dedemin fisi gibi yada sacma animasyonlar vizyonda bekliyor. Hateful eight denizliye gelmiyor. Bunu kim ayarliyor bilmiyorum ama koca film nasil bikac sehre gelir aklim almiyor

dedemin fişine saçma diyen insanın aklından şüphe ederim
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sonic26 3 yıl
Bender B. Rodriquez
geym of bizansa giden varsa cem yilmaza da giden olur Benim anlamadigim geym of bizan gibi dedemin fisi gibi yada sacma animasyonlar vizyonda bekliyor. Hateful eight denizliye gelmiyor. Bunu kim ayarliyor bilmiyorum ama koca film nasil bikac sehre gelir aklim almiyor

demin fişine saçma diyen insanın aklından şüphe ederim
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Spielberg 3 yıl
Sharparrow
alınma ama hala film incelemesi yapıyormusun merak ettim. uzun zamandır takip edemedimde :)))))

Neden böyle dalga geçercesine bir üslup kullandığınızı anlayamıyorum. ''Alınma ama'' yazmanızında bir anlamı kalmıyor bu durumda. Hiç gereği yok ama yinede ilginiz için teşekkürler.
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Sharparrow 3 yıl
alınma ama hala film incelemesi yapıyormusun merak ettim. uzun zamandır takip edemedimde :)))))
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oray 3 yıl
spotlight guzel film, yalanlar labirenti de 2014 filmi olmasina ragmen anca gelisi biraz garip...
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Bender B. Rodriquez 3 yıl en beğenilen
geym of bizansa giden varsa cem yilmaza da giden olur

Benim anlamadigim geym of bizan gibi dedemin fisi gibi yada sacma animasyonlar vizyonda bekliyor. Hateful eight denizliye gelmiyor. Bunu kim ayarliyor bilmiyorum ama koca film nasil bikac sehre gelir aklim almiyor
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N. Chomsky 3 yıl

Spotlight iyi filme benziyor.
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LegendM 3 yıl
Cok merak ediyorum ali baba rezaletinden sonra hala cem yilmaz filmlerine gidecek varmidir?
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