Hande Enes yeni yatırımını MenaPay ile Blockchain’e yaptı

Türkiye’nin en önemli melek yatırımcılarından, Engin Grup Yönetim Kurulu Üyesi Hande Enes’in bir sonraki yatırımı belli oldu. Hande Enes, Türkiye ve Orta Doğu’nun yenilikçi ödeme platformunu geliştiren yerli Blockchain girişim MenaPay’e yatırım yaptı. Blockchain tabanlı ödeme platformunu geçtiğimiz aylarda mobil uygulamalar üzerinden hizmete açan MenaPay, Mayıs ayında ise token satışını tamamlamıştı.

Alınan yeni yatırımı değerlendiren MenaPay Genel Müdürü Tolga Odoğlu, “Hande Enes Türkiye’de girişimcilik ekosistemine yön veren en önemli aktörlerden biri. MenaPay’i Türkiye ve Orta Doğu’da hızla büyütmek için kendisinin tecrübelerinden faydalanacağız.” dedi.

MenaPay’in yeni yatırımcısı Hande Enes, “MenaPay bir süredir çok yakından takip ettiğim bir Blockchain girişimiydi. MenaPay’in Orta Doğu’dan çıkan ilk Unicorn olma hedefi beni heyecanlandırıyor” diye konuştu. MenaPay Yönetim Kurulu Üyesi Burak Balık ise MenaPay yatırımcıları içerisine Hande Enes’in katılması ile ilgili cok mutlu olduğunu dile getirirken; “Hande Enes için melek yatırımcı yerine “Archangel” terimini kullanmamız daha yerinde olacaktır. Gücümüze güç kattık, hep birlikte bölgenin ilk milyar dolarlık fin-tech şirketini çıkaracağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

MenaPay kripto para ve ödeme teknolojileri arasında yeni nesil bir bağ kuruyor. Nüfusunun %84'ü geleneksel bankacılık hizmetlerini kullanmayan Orta Doğu ve Afrika için geliştirilmiş Blockchain tabanlı, İslami Finans esaslarına uygun olan bu platform üzerinden elde edilen gelirin önemli bir bölümü ile borsalardan MPAY tokenları geri alınarak “green mining” rezervi doldurulacak. Bu tasarımla, kripto para dünyasına yenilikçi bir yaklaşım ve yatırımcılara platformun gelirine ortak olma imkanı sunulmaktadır.

MenaPay'in yenilikçi modeli olan “Green Mining” ile yatırım yapmayan kullanıcılar bile MenaPay’i kullanarak yaptıkları her işlemde MPAY token kazanma şansı buluyorlar.

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