Hindistanlı ev kadını taşınabilir bilgisayar yaptı

Masaüstü bilgisayar büyüklüğündeki notebook'lara daha önce de tanık olduk (örneğin HP HDX Pavilion gibi) ancak böylesini hiç görmedik. Hindistan'ın Bagalore kentinde sıradan bir hayat yaşayan ev kadını T. Bhargavi, kendi dizüstü bilgisayarını yaptı. Lise diplomasına sahip olan bayan Bhargavi'nin, eşi için yaptığı CabTop isimli bilgisayar, bir dizüstü bilgisayardan ziyade taşınabilir özelliklte bir masaüstü bilgisayar gibi görünse de kompakt ve hafif yapısı onu ayrı bir yere konumlandırıyor. Temel sistem bileşenlerine ek olarak güç kaynağını da üzerinde barındıran ve 17-21-inç TFT monitörle kullanılabilen sistem, Hindistan Bilim ve Endüstriyel Araştırmalar Ofisi'nin sağladığı fonla yaklaşık 500 dolara mal edildi. Ağırlığı 10 Kg olan CabTop için bundan sonraki planın ise, metal yerine plastik malzeme kullanılarak cihazın hafifletilerek daha taşınabilir bir yapıya büründürülmesi olacak.
Merkezi Makine Mühendisliği Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan fonksiyonellik testine göre CabTop, bir kişisel bilgisayar kadar iyi olmayı başarıyor.
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mesaj.pclabs.com.tr/...
HEM KULPLU
boşluk insana herşeyi yaptırıyor
neyin haberi yapılmış, dalgamı gecilmiş, bi forumda gormustum burası olabilir hatırlamıyorum canta mod die eleman normal pc yi cantaya sıgdırmış ve bu kadınınkinden daha güzeldi. bu kadın ne yapmış yenilik olarak ? bi de her haberde tr 50 sene sonra yapar yok 100 sene sonra cıkar bunları yazanların amaçları ve fikirleri ne ki bole yorumlar yapıyolar ?
Helal olsun.Hindistan-İran bu gibi ülkelere gerçekten helal olsun..Kounyla alakası yok belki ama bizden çok daha azimliler.Bizimkiler anca dalga geçip gülerken iki ülke de uzaya fırlatış yaptı - Hindistan Astronot gönderdi..
geçen sene aynı buna benzer bir haber de Türk bir emekli vatandaş da enerji üretmede yeni bir yöntem bulmuştu.haber aynen böyleydi fakat tek farkı yukarda siyah ile yazdığım yerin bir benzeri fakat olumsuzu vardı..Kimse destek sağlamadığı için adam Hollandaya gitmişti
tekrardan Helal olsun inşallah Daha incesini de yaparlar
Bu adamın iki gözü birden gökyüzüne (uzaya) bakıyor, yakında gidici gibime geldi...
hindista gelecekte abd ye karsı çin ile birlikte süper güç olarak görülen bir ülke...bir dev..iran ise bir balon... sadece boş acem palavralarıyla rejimini korumaya calışıyor..bakalım daha ne kadar direnebilecekler..