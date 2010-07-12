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Hindistanlı ev kadını taşınabilir bilgisayar yaptı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
22,7b
1
63
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Masaüstü bilgisayar büyüklüğündeki notebook'lara daha önce de tanık olduk (örneğin HP HDX Pavilion gibi) ancak böylesini hiç görmedik. Hindistan'ın Bagalore kentinde sıradan bir hayat yaşayan ev kadını T. Bhargavi, kendi dizüstü bilgisayarını yaptı. Lise diplomasına sahip olan bayan Bhargavi'nin, eşi için yaptığı CabTop isimli bilgisayar, bir dizüstü bilgisayardan ziyade taşınabilir özelliklte bir masaüstü bilgisayar gibi görünse de kompakt ve hafif yapısı onu ayrı bir yere konumlandırıyor. Temel sistem bileşenlerine ek olarak güç kaynağını da üzerinde barındıran ve 17-21-inç TFT monitörle kullanılabilen sistem, Hindistan Bilim ve Endüstriyel Araştırmalar Ofisi'nin sağladığı fonla yaklaşık 500 dolara mal edildi. Ağırlığı 10 Kg olan CabTop için bundan sonraki planın ise, metal yerine plastik malzeme kullanılarak cihazın hafifletilerek daha taşınabilir bir yapıya büründürülmesi olacak.

Merkezi Makine Mühendisliği Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan fonksiyonellik testine göre CabTop, bir kişisel bilgisayar kadar iyi olmayı başarıyor.


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Lets_Do_İt 9 yıl
azimle Sı.an Taşı delermiş
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SupermanPrime 9 yıl
allah aşkına taşınabilir ev yapıyolar diyen arkadaş ve ona katılanlar o evin içinde nanometre varmı ? böle mesaj yazıyosunuz ya helal olsun yani...
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umut_baris 9 yıl
Biz önce herşeyi kendimize ait dvd felan yapalım sonra bakarız
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acbold 9 yıl
iyi güzel , tebrikler hanımefendiye de gereksiz olmuş :):)
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jrfelae 9 yıl
Taşınabilir bilgisayarmı Şerrrrrefsizim benim aklıma gelmişti

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alpa07 9 yıl
BU DAHA ŞIK DEĞİLMİ ARKADAS
mesaj.pclabs.com.tr/...
HEM KULPLU
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(@yberk) 9 yıl
helal olsun gerçekten bizim hanımlar anca dantel örsün
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Batuist 9 yıl
demek kadının evde bayağı bi canı sıkılmış ki ne yapacağını şaşırmış...
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overlord 9 yıl

Batuist

demek kadının evde bayağı bi canı sıkılmış ki ne yapacağını şaşırmış...


boşluk insana herşeyi yaptırıyor
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icon 9 yıl

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South Korea 9 yıl

gereksiz
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xpow3r 9 yıl
fx57




Masaüstü bilgisayar büyüklüğündeki notebook'lara daha önce de tanık olduk (örneğin HP HDX Pavilion gibi) ancak böylesini hiç görmedik. Hindistan'ın Bagalore kentinde sıradan bir hayat yaşayan ev kadını T. Bhargavi, kendi dizüstü bilgisayarını yaptı. Lise diplomasına sahip olan bayan Bhargavi'nin, eşi için yaptığı CabTop isimli bilgisayar, bir dizüstü bilgisayardan ziyade taşınabilir özelliklte bir masaüstü bilgisayar gibi görünse de kompakt ve hafif yapısı onu ayrı bir yere konumlandırıyor. Temel sistem bileşenlerine ek olarak güç kaynağını da üzerinde barındıran ve 17-21-inç TFT monitörle kullanılabilen sistem, Hindistan Bilim ve Endüstriyel Araştırmalar Ofisi'nin sağladığı fonla yaklaşık 500 dolara mal edildi. Ağırlığı 10 Kg olan CabTop için bundan sonraki planın ise, metal yerine plastik malzeme kullanılarak cihazın hafifletilerek daha taşınabilir bir yapıya büründürülmesi olacak.


Merkezi Makine Mühendisliği Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan fonksiyonellik testine göre CabTop, bir kişisel bilgisayar kadar iyi olmayı başarıyor.




neyin haberi yapılmış, dalgamı gecilmiş, bi forumda gormustum burası olabilir hatırlamıyorum canta mod die eleman normal pc yi cantaya sıgdırmış ve bu kadınınkinden daha güzeldi. bu kadın ne yapmış yenilik olarak ? bi de her haberde tr 50 sene sonra yapar yok 100 sene sonra cıkar bunları yazanların amaçları ve fikirleri ne ki bole yorumlar yapıyolar ?
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DH Misafiri 9 yıl
HP kocaman bir Pavilion HDX ile büyüklük ve anti-fonsiyonellik başarısını bir kez daha ortaya koymuştu gerçekten. Fx57 nin taşı yerine gitmiş midir bilemeyiz :) fakat hintli ev kadını bizim ülkemizdeki ev kadınlarına pek benzemiyor. Kollarının arasında bir bebek olmalıydı, ellerinde çamaşır veya bir tencere... Bizde ne derler bilirsiniz. "Sırtından sopayı; Karnından sıpayı..." Tek farkımız işe bu: "Zihniyet Farkı" Kadınlar da gelişmiş veya gelişmekte olan toplumun bir üreteni olabiliyor, bir birey sonuçta... Biz kadının başındaki bezle filan uğraşıyoruz... Başarılar...
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jolawe 9 yıl
500 dolara mal etmiş. zaten 500 dolara laptop var hindistanda satılmıyomu laptop lan
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The Echoes 9 yıl
fx57




Masaüstü bilgisayar büyüklüğündeki notebook'lara daha önce de tanık olduk (örneğin HP HDX Pavilion gibi) ancak böylesini hiç görmedik. Hindistan'ın Bagalore kentinde sıradan bir hayat yaşayan ev kadını T. Bhargavi, kendi dizüstü bilgisayarını yaptı. Lise diplomasına sahip olan bayan Bhargavi'nin, eşi için yaptığı CabTop isimli bilgisayar, bir dizüstü bilgisayardan ziyade taşınabilir özelliklte bir masaüstü bilgisayar gibi görünse de kompakt ve hafif yapısı onu ayrı bir yere konumlandırıyor. Temel sistem bileşenlerine ek olarak güç kaynağını da üzerinde barındıran ve 17-21-inç TFT monitörle kullanılabilen sistem, Hindistan Bilim ve Endüstriyel Araştırmalar Ofisi'nin sağladığı fonla yaklaşık 500 dolara mal edildi. Ağırlığı 10 Kg olan CabTop için bundan sonraki planın ise, metal yerine plastik malzeme kullanılarak cihazın hafifletilerek daha taşınabilir bir yapıya büründürülmesi olacak.


Merkezi Makine Mühendisliği Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan fonksiyonellik testine göre CabTop, bir kişisel bilgisayar kadar iyi olmayı başarıyor.



Helal olsun.Hindistan-İran bu gibi ülkelere gerçekten helal olsun..Kounyla alakası yok belki ama bizden çok daha azimliler.Bizimkiler anca dalga geçip gülerken iki ülke de uzaya fırlatış yaptı - Hindistan Astronot gönderdi..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

geçen sene aynı buna benzer bir haber de Türk bir emekli vatandaş da enerji üretmede yeni bir yöntem bulmuştu.haber aynen böyleydi fakat tek farkı yukarda siyah ile yazdığım yerin bir benzeri fakat olumsuzu vardı..Kimse destek sağlamadığı için adam Hollandaya gitmişti


tekrardan Helal olsun inşallah Daha incesini de yaparlar



sakiri

Teknolojiyi yobazlastirmak diye ben buna derim.


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overlord 9 yıl
bizim türk insanı taşınabilir ev yapıyor. Taşınabilir bilgisayarda ne var.
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fuckulteli 9 yıl

ThunderVolt

Helal olsun.Hindistan-İran bu gibi ülkelere gerçekten helal olsun..Kounyla alakası yok belki ama bizden çok daha azimliler.Bizimkiler anca dalga geçip gülerken iki ülke de uzaya fırlatış yaptı - Hindistan Astronot gönderdi..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

geçen sene aynı buna benzer bir haber de Türk bir emekli vatandaş da enerji üretmede yeni bir yöntem bulmuştu.haber aynen böyleydi fakat tek farkı yukarda siyah ile yazdığım yerin bir benzeri fakat olumsuzu vardı..Kimse destek sağlamadığı için adam Hollandaya gitmişti


tekrardan Helal olsun inşallah Daha incesini de yaparlar


Bu adamın iki gözü birden gökyüzüne (uzaya) bakıyor, yakında gidici gibime geldi...
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olağan_şüpheli 9 yıl

ThunderVolt

fx57




Masaüstü bilgisayar büyüklüğündeki notebook'lara daha önce de tanık olduk (örneğin HP HDX Pavilion gibi) ancak böylesini hiç görmedik. Hindistan'ın Bagalore kentinde sıradan bir hayat yaşayan ev kadını T. Bhargavi, kendi dizüstü bilgisayarını yaptı. Lise diplomasına sahip olan bayan Bhargavi'nin, eşi için yaptığı CabTop isimli bilgisayar, bir dizüstü bilgisayardan ziyade taşınabilir özelliklte bir masaüstü bilgisayar gibi görünse de kompakt ve hafif yapısı onu ayrı bir yere konumlandırıyor. Temel sistem bileşenlerine ek olarak güç kaynağını da üzerinde barındıran ve 17-21-inç TFT monitörle kullanılabilen sistem, Hindistan Bilim ve Endüstriyel Araştırmalar Ofisi'nin sağladığı fonla yaklaşık 500 dolara mal edildi. Ağırlığı 10 Kg olan CabTop için bundan sonraki planın ise, metal yerine plastik malzeme kullanılarak cihazın hafifletilerek daha taşınabilir bir yapıya büründürülmesi olacak.


Merkezi Makine Mühendisliği Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan fonksiyonellik testine göre CabTop, bir kişisel bilgisayar kadar iyi olmayı başarıyor.



Helal olsun.Hindistan-İran bu gibi ülkelere gerçekten helal olsun..Kounyla alakası yok belki ama bizden çok daha azimliler.Bizimkiler anca dalga geçip gülerken iki ülke de uzaya fırlatış yaptı - Hindistan Astronot gönderdi..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

geçen sene aynı buna benzer bir haber de Türk bir emekli vatandaş da enerji üretmede yeni bir yöntem bulmuştu.haber aynen böyleydi fakat tek farkı yukarda siyah ile yazdığım yerin bir benzeri fakat olumsuzu vardı..Kimse destek sağlamadığı için adam Hollandaya gitmişti


tekrardan Helal olsun inşallah Daha incesini de yaparlar



sakiri

Teknolojiyi yobazlastirmak diye ben buna derim.




hindista gelecekte abd ye karsı çin ile birlikte süper güç olarak görülen bir ülke...bir dev..iran ise bir balon... sadece boş acem palavralarıyla rejimini korumaya calışıyor..bakalım daha ne kadar direnebilecekler..
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sakiri 9 yıl
Teknolojiyi yobazlastirmak diye ben buna derim.
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