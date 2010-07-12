Hindistanlı ev kadını taşınabilir bilgisayar yaptı

Masaüstü bilgisayar büyüklüğündeki notebook'lara daha önce de tanık olduk (örneğin HP HDX Pavilion gibi) ancak böylesini hiç görmedik. Hindistan'ın Bagalore kentinde sıradan bir hayat yaşayan ev kadını T. Bhargavi, kendi dizüstü bilgisayarını yaptı. Lise diplomasına sahip olan bayan Bhargavi'nin, eşi için yaptığı CabTop isimli bilgisayar, bir dizüstü bilgisayardan ziyade taşınabilir özelliklte bir masaüstü bilgisayar gibi görünse de kompakt ve hafif yapısı onu ayrı bir yere konumlandırıyor. Temel sistem bileşenlerine ek olarak güç kaynağını da üzerinde barındıran ve 17-21-inç TFT monitörle kullanılabilen sistem, Hindistan Bilim ve Endüstriyel Araştırmalar Ofisi'nin sağladığı fonla yaklaşık 500 dolara mal edildi. Ağırlığı 10 Kg olan CabTop için bundan sonraki planın ise, metal yerine plastik malzeme kullanılarak cihazın hafifletilerek daha taşınabilir bir yapıya büründürülmesi olacak.

Merkezi Makine Mühendisliği Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan fonksiyonellik testine göre CabTop, bir kişisel bilgisayar kadar iyi olmayı başarıyor.