Apple, iPhone çipini taşıyan uygun fiyatlı MacBook çıkarmayı planlıyor

Tam Boyutta Gör Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, iPhone çipinden güç alan daha düşük fiyatlı MacBook piyasaya sürmeyi planlıyor.

Apple M5 çipli MacBook Pro ve iPad Pro bu sonbaharda tanıtılacak 17 sa. önce eklendi

Uygun fiyatlı MacBook, Apple’ın M serisi işlemcisi yerine iPhone 16 Pro serisindeki A18 Pro çipiyle çalışacak. Mevcut MacBook Air ile aynı 13 inç ekran boyutuna sahip olacak. Gümüş, mavi, pembe ve sarı renk seçeneğiyle gelecek.

Şimdiye kadar tüm Apple Silicon işlemcili Mac'ler daha yüksek güçlü M serisini kullanmış olsa da, iPhone çipi de bir MacBook'u çalıştırabilecek kadar güçlü. Geekbench'te, A18 Pro çipinin tek çekirdeği yaklaşık 3500 puan almıştı. Bu, Mac mini’deki M4 çipinin biraz gerisinde bir sonuç. Çok çekirdeklide ise daha büyük bir fark var; A18 Pro için 8780 puana karşılık M4 için 15000. Ancak, A18’in çok çekirdekli puanı, birçok kişinin bugün hâlâ kullandığı 2020'deki M1 çipiyle rekabet edecek düzeyde.

Yeni MacBook’un 2025'in dördüncü çeyreğinin sonlarında veya 2026'nın ilk çeyreğinin başlarında seri üretime girmesi bekleniyor.

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