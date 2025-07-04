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    Apple'ın 2026'ya kadar tanıtacağı Mac'ler ortaya çıktı

    Apple'ın Mac serisi için yol haritası sızdırıldı. 2025 modelleri, M5 çiple güncellenirken, büyük yükseltmeler M6 çiple donatılan MacBook ve diğer cihazlarda görülecek.

    apple yeni m5 macbook ve 2025 mac modelleri Tam Boyutta Gör
    Apple’ın 2026 sonuna kadar Mac serisi için olası yol haritasını ortaya çıkaran ürün tanımlayıcılara ulaşıldı. Sızdırılan ayrıntılar, yeniden tasarlanmış M6 MacBook Pro ve yeni bir Mac Pro'nun yanı sıra MacBook Pro, MacBook Air, iMac ve Mac mini için M5 destekli güncellemelere işaret ediyor.

    2026'ya kadar piyasaya çıkacak Mac modelleri

    • M5 Pro işlemcili Mac mini
    • M5 işlemcili iMac
    • M5 Max & M5 Pro çipli 14 inç MacBook Pro
    • M5 Max & M5 Pro çipli 16 inç MacBook Pro
    • M5 çipli 13 inç ve 15 inç MacBook Air
    • M6 Max & M6 Pro çipli 14 inç MacBook Pro
    • M6 Max & M6 Pro çipli 16 inç MacBook Pro
    • A18 Pro işlemcili MacBook

    M5 çip ailesinin MacBook Pro ile başlayarak 2025 sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dört yeni tanımlayıcı -J714c, J714s, J716c ve J716s- M5 Pro ve M5 Max çipleriyle donatılan 14 inç ve 16 inç modellere karşılık geliyor. Apple M5, termal performansı iyileştirebilecek TSMC'nin "SoIC-mH" paketlemesini içeren ilk çip olabilir. Masaüstü Mac'ler de yeni M5 Pro Mac mini (J873s) ve M5 iMac (J833ct) dahil olmak üzere M5 güncellemeleri alacak.

    2025 sonlarında J704 olarak tanımlanan yeni Mac Pro modeli gelecek. Mevcut M4 Max çipinde UltraFusion ara bağlantısı olmadığından, bu yeni modelin M3 Ultra mı yoksa M5 Ultra mı içereceği belirsiz. Daha ileriye bakıldığında, iki yeni Mac Studio yapılandırmasının (J775c ve J775d) 2026’da tanıtılacağı bildiriliyor.

    Rapora göre MacBook Air, 2026 başlarında M5 çiple güncellenecek. J813 ve J815 tanımlayıcıları, Apple'ın mevcut 13 inç ve 15 inç ekran boyutlarına sadık kalacağını gösteriyor. MacBook Pro için 2026'nın sonlarında daha önemli bir güncelleme bekleniyor. Rapor, önceki söylentilerle uyumlu olarak OLED ekrana sahip yeniden tasarlanmış, daha ince bir kasaya işaret ediyor. K114c, K114s, K116c ve K116s tanımlayıcıları, M6 Pro ve M6 Max çipiyle geleceğini, 14 inç ve 16 inç boyutlarının kalacağını gösteriyor. M6 ayrıca, Apple'ın modemi ana işlemcisiyle birleştirme planına dayanarak yerleşik hücresel modeme sahip ilk Apple Silicon işlemci olabilir.

    Son olarak, raporda iki tanımlanmamış Mac modeli, J700 ve J804'ten bahsediliyor. J804 belirsiz olsa da, J700 tanımlayıcısı, A18 Pro çipi kullanması beklenen uygun fiyatlı MacBook modeli olabilir.

    Kaynakça https://appleinsider.com/articles/25/07/03/apple-product-identifiers-have-leaked-every-mac-release-through-2026 https://www.macrumors.com/2025/07/03/future-mac-identifiers/
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