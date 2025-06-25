Windows 10 desteği sonlanıyor: 1 yıl ücretsiz güncelleme sunulacak

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Microsoft, geçtiğimiz sonbaharda Windows 10'u resmi destek bitiş tarihinden sonra kullanmaya devam etmek isteyen kişilerin, 30 dolar karşılığında Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmesi (ESU) programına katılarak bunu yapabileceklerini duyurmuştu. Bu ödeme, kullanıcılara bir yıllık ek güvenlik güncelleştirmesi sağlayacaktı. Bugün, 14 Ekim 2025 son tarihten önce Microsoft, bu ücreti ödemek istemeyen kişiler için ek seçenekleri duyurdu.

Microsoft'a göre Windows 11'e geçmek için 5 neden 6 sa. önce eklendi

Microsoft geçen yıl Windows 10 kullanıcılarından yıllık ek güvenlik güncelleştirmeleri için 30 dolar ücret alacağını açıklamıştı. Şimdi, kullanıcıların 14 Ekim'de Windows 10 desteğinin sona ermesinden önce Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmelerine (ESU) ücretsiz olarak kaydolmalarına imkan veriyor. Ancak bir sorun var.

Windows 10 güvenlik güncelleştirmeleri nasıl alınacak?

Kullanıcıların kişisel Windows 10 bilgisayarlarında ESU programına dahil olmak için üç seçeneği olacak. Ücretsiz seçenek, Windows Yedekleme’yi açıp ayarları ve klasörleri buluta senkronize etmek. Ancak, Windows Yedekleme OneDrive’ı kullanıyor ve Microsoft ücretsiz olarak yalnızca 5GB depolama alanı veriyor. Belgeler klasöründe yerel olarak depolanan çok sayıda dosyası olan kullanıcıların ek alan satın alması gerekiyor.

Windows 10'da bir yıllık ek güncelleştirme için bir diğer seçenek; 30 dolar ödemek veya 1000 Microsoft Ödül puanı kullanmak.

Kullanıcılar için Windows 10 genişletilmiş güvenlik güncelleştirmeleri 13 Ekim 2026'ya kadar sunulacakancak işletmeler üç yıla kadar önemli güvenlik güncelleştirmeleri alma seçeneğine sahip. Microsoft ayrıca Windows 365 ve Sanal Makineler aracılığıyla Windows 11 Bulut Bilgisayarlarına erişen Windows 10 cihazları için ESU'yu ücretsiz sunacak.

Windows 11 geçen yılın sonlarında PC oyunları için en popüler işletim sistemi haline geldi ancak Steam kullanıcılarının %37'si hâlâ Windows 10 kullanıyor. Microsoft'un Windows 10 kullanıcılarını yükseltmeye veya PC'lerini değiştirmeye ikna etmek için yalnızca birkaç ayı kaldı. Son olarak şirket, Windows 10’dan 11’e geçmek için 5 geçerli neden paylaştı.

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