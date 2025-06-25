Microsoft'a göre Windows 11'e geçmek için 5 neden

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11’in daha hızlı performans, daha kolay gezinme, yeni özellikler ve deneyimler ve daha iyi güvenlik getirdiğini söylüyor. İşte Microsoft’a göre Windows 10’dan 11’e geçmek için 5 neden:

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Windows 11’e geçmek için nedenler

Güvenlik

Hız

Modern kullanıcı deneyimi

Erişilebilirlik iyileştirmeleri

Yeni yapay zeka destekli özellikler

Microsoft, TPM 2.0, Akıllı Uygulama Denetimi ve VBS gibi güvenlik özelliklerini uygulamanın güvenlik olaylarını azaltmaya yardımcı olduğunu söylüyor. Şirket, güvenlik olaylarında %62 oranında düşüş, aygıt yazılımı saldırılarında da 3 kat azalma olduğunu belirtiyor.

Windows 11, Windows 10'dan 2.3 kata kadar daha hızlı güncelleme yüklemesi sağlayan çeşitli Windows Update iyileştirmeleri sunuyor.

Windows 11, Snap Düzenleri, sanal masaüstü iyileştirmeleri gibi üretkenliği artıran çeşitli özelliklere sahip. Görev çubuğu ve Başlat menüsü de daha sade görünümde.

Windows 11, selefinden daha erişilebilir. İşletim sistemi, Sesli Erişim, daha az dikkat dağıtıcı unsurlar için Odak Oturumları, Canlı Altyazılar, Sesle Yazma ve daha fazlası gibi yepyeni erişilebilirlik özelliklerine sahip.

Windows 11, Windows 10'da bulunmayan yapay zeka özellikleri içeriyor. Bunlar arasında; Recall, Click to Do, yapay zeka destekli Windows Search, Ayarlar yardımcısı, Paint Cocreator ve daha fazlası bulunuyor. Ancak, bunlar yalnızca yeni cihazlarda kullanılabiliyor. Copilot Vision gibi bazı yapay zeka özellikleri tüm cihazlarda çalışıyor.

Windows 10 desteği 14 Ekim'de sona eriyor

Windows 10 dört ay içinde desteğinin sonuna ulaşacak ancak herkes yükseltmeye hazır değil. Bazı kullanıcılar desteklenmeyen donanıma sahip, bazıları işletim sisteminin görev çubuğu ve Başlat menüsü gibi tartışmalı kısımlarını beğenmiyor, bazıları da geçmek için bir neden görmüyor. Microsoft, kullanıcıların desteğin sona ermesinden sonra bile Windows 10'da kalmasına izin verecek. Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmesi programı tüm kullanıcılar için ücretsiz olacak.

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Microsoft'a göre Windows 11'e geçmek için 5 neden

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