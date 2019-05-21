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Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu

2 hf.
5,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Honor yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Londra'da düzenlediği etkinlikte duyurdu. Dünyada ilk defa f/1.4 kamera ile gelen telefonun detaylarını ilk izlenim videmuzda anlatıyoruz.
Honor'un yeni amiral gemisi özellikle kamera donanımıyla epey iddialı. 6.26-inç boyutunda Full HD+ IPS ekrana sahip olan telefon, Kirin 980 platformundan güç alıyor ve konfigürasyona göre 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesiyle alınabilecek olan telefon, özellikle kamera yetenekleriyle epey dikkat çekiyor.
Telefonun ana kamerası, Sony'nin IMX586 sensörünü kullanıyor ve f/1.4 diyafram ile geliyor. Faz algılamalı netleme, elektronik stabilizasyon, yapat zeka destekli stavilizasyon ve optik görüntü stabilizasyonu gibi özelliklerden istifade eden telefon, ayrıca 16MP çözünürlüğünde olan, f/2.2 diyaframa sahip 117 derece görüş açılı ultra geni kameraya ve 8MP'lik OIS destekli telefoto kamerasını bünyesinde barındırıyor. 4K'da 30fps video kaydı yapabilen telefonun, ekranda kamera deliği formunda olan 32MP çözünürlüğündeki özçekim kamerası ise 1080p'de 30fps video kaydı gerçekleştirebiliyor.
4000mAh kapasiteli bataryadan güç alan ve 22.5W SuperCharge hızlı şarj teknolojisini destekleyen Honor 20 Pro, Android 9.0 üzerinde Magic 2.1 arayüzünü kullanıyor. Ülkemize de gelecek olan telefonun çıkış tarihi ve fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

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strathmorea 2 hf. en beğenilen Lumibrite
Sadece 2019'un ilk 3 ayında 60 milyon telefon satışı yapan bir firma. Dün Amerikan ambargosu kondu diye bugün tüm telefon satışlarını, tüm inovasyon çalışmalarını, tüm telefon modellerini ve tonla yatırım yaptığı ve meyvesini aldığı ek geliştirmelerini vs iptal mi edecekti.! Dünyanın en büyük 2.telefon markası ki yıl sonunda Samsung'u geçerek 1.konumda olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Hiç bir şey olacağı yok göz dağı verdiler ve öyle ya da böyle aşılacak bu durum.
Sadece 2019'un ilk 3 ayında 60 milyon telefon satışı yapan bir firma. Dün Amerikan ambargosu kondu diye bugün tüm telefon satışlarını, tüm inovasyon çalışmalar...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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Lumibrite 2 hf.
Huawei'deki rahatlık da can sıkmaya başladı.Şu şartlarda geleceği olmayan cihazı niye alalım?
Amaç ne, kazık atmak mı?
Adamlar senin lisansını iptal etmiş, hâlâ daha yeni model tanıtıyor, TV'de reklamları oynamaya devam ediyor
Huawei'deki rahatlık da can sıkmaya başladı.Şu şartlarda geleceği olmayan cihazı niye alalım?Amaç ne, kazık atmak mı?Adamlar senin lisansını iptal et...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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smart1978 2 hf.
4K da 60 FPS halen yok veya 10 bit renk derinliginde cekemiyor olusu cok kotu . Rakiplerinde yillardir var bu yil Samsung ta kamera da 10 bit fotograf ve video kayit destegine gecmistir. Sony yillardir gecmisti ...
Kirin 980 gecen yilin sonlarina dogru tanitilmisti artik acok eskidi. Pahali bir cihaz olmus ...
4K da 60 FPS halen yok veya 10 bit renk derinliginde cekemiyor olusu cok kotu . Rakiplerinde yillardir var bu yil Samsung ta kamera da 10 bit fotograf ve video ...
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Yanıtla +6
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werberus 1 hf.
Fiyatı fazla olmuş
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foreveriphone 2 hf.
Huawei saf Androidi geliştirir geliştirmesine ama Androidi Android yapan Google servisleri özellikle de YouTube haritalar Gmail.Bunlar olmadan kimse almaz Huawei telefon, wp gibi silinir gider piyasadan
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ezimuse 2 hf.
Ortamda yer alan yapay LED ışıkları kamera toparlayamamış yüzün sol tarafında masmavi ölü renkler var kamera süper deniliyor. Neyi süper bunun?
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Tensi 2 hf. ezimuse
PR metninde ne yaziyorsa okunuyor iste.
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SeKSandDoRT 2 hf.

android dediğiniz şey özgür ve ücretsiz açık kaynak kodlu bir linux işletim sistemidir, google tarafından bu linux sürümüne android adı verilmiştir, tıpkı pardus gibi bir isimdir yani.
şimdi huaweide kendi linux işletim sistemini yapıp adına ANTRİKOT dese kim ne yapabilir,
android tarafındaki bütün uygulamarı çatır çatır kullanırsın,
çok çok çok kastırırlarsa vazgeçemediğin google uygulamasını tarayıcı üzerinden kullanırsın, benim gibi,
olabilen işleri opera tarayıcı üzerinden hallediyorum, hele meizunun türkiyedeki ilk dönemlerinde gapps bile kurulu gelmiyordu isteğe bağlıydı, kendi marketinden market uygulaması indirmek gerekiyordu..
işletim sistemine isim bulduk, market için önerilerinizi bekliyorum..
KELLE ! olabilir mesela.
1 Yanıt Yanıtla +2
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kuzgun_ 2 hf. SeKSandDoRT


güzel fikir..
yinede magaza sıkıntı olacak, google stroy'deki uygulamaları kelle'de bulabilecek / kullanabilecek miyiz telif hakkı vs.
WP'ların batmasının sebebi mağazaydı yoksa çok şahane telefonlardı.
microsoft ve google'un ayağını yerden kesecek bir rakipleri olmalı.. bunların tekelci politikaları hep midemi bulandırıyor
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Lumibrite 2 hf.
Huawei'deki rahatlık da can sıkmaya başladı.Şu şartlarda geleceği olmayan cihazı niye alalım?
Amaç ne, kazık atmak mı?
Adamlar senin lisansını iptal etmiş, hâlâ daha yeni model tanıtıyor, TV'de reklamları oynamaya devam ediyor
2 Yanıt Yanıtla +10
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strathmorea 2 hf. Lumibrite
Sadece 2019'un ilk 3 ayında 60 milyon telefon satışı yapan bir firma. Dün Amerikan ambargosu kondu diye bugün tüm telefon satışlarını, tüm inovasyon çalışmalarını, tüm telefon modellerini ve tonla yatırım yaptığı ve meyvesini aldığı ek geliştirmelerini vs iptal mi edecekti.! Dünyanın en büyük 2.telefon markası ki yıl sonunda Samsung'u geçerek 1.konumda olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Hiç bir şey olacağı yok göz dağı verdiler ve öyle ya da böyle aşılacak bu durum.
2 Yanıt Yanıtla +16
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Glorfindel1907 2 hf. Lumibrite
Talihsiz bir yorum olmuş bence, Dünyanın belkide en büyük şirketi olan microsof'un ne durumlara düştüğünü gördük, Üstelik verdiği hiçbir sözüde tutmadı bu konuda, Huawei marka olarak diğerlerinden farklı gibi bence bir yolunu bulacaktır diye düşünüyorum...
Bildiğim kadarı ile zaten android değilde servisleri kısıtlanacak yani telefonların içinden youtube, haritalar gibi servisler verilmeyecek tabi ileride ne olur bilinmez, Kendi işletim sistemleri hazır deniyor birşekilde bu uygulamaları entegre edebilirse'ki bence edebilir yine ilk 3 sıradan düşmez bence.
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Mr. Jingles 2 hf.
Fiyatı da 7500’den aşağı olmaz şimdi bunun.
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iade 2 hf.
Tasarımsal anlamda OnePlus 7 Pro vs Samsung Galaxy S10+ çok daha iyi bir cihaz bence. Ayrıca kamera özellikleriyle öne çıkan amiral gemisi sıfatındaki akıllı telefonların (P30 Pro, Mate 20 Pro, Honor 20 Pro) video tarafında 4k60fps kayıt yapamaması biraz trajikomik bir durum.
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LaT1F 2 hf.
telefonun sağında solunda ne var tuşlar nasıl kızılötesi portu var mı vs bu tip bilgilerde verilse iyi olır
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strathmorea 2 hf.
7 Dakikalık videonun 6 dakikası kamera özelliklerine ayrılmış. Bahsedecek başka bir şey yok mu kameradan başka?
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ertugrul_121 2 hf.
1500 2000 tl bandında olursa alınır artık gmail vesaire kullanılmayacak
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eP_362 2 hf. ertugrul_121
O dediğiniz bu ve önceki modeller için geçerli değil. Eski modellere herhangi bir engelleme olmayacağı ve güvenlik güncellemeleri alacakları açıklandı.
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