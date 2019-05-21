Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu

Honor yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Londra'da düzenlediği etkinlikte duyurdu. Dünyada ilk defa f/1.4 kamera ile gelen telefonun detaylarını ilk izlenim videmuzda anlatıyoruz.

Honor'un yeni amiral gemisi özellikle kamera donanımıyla epey iddialı. 6.26-inç boyutunda Full HD+ IPS ekrana sahip olan telefon, Kirin 980 platformundan güç alıyor ve konfigürasyona göre 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesiyle alınabilecek olan telefon, özellikle kamera yetenekleriyle epey dikkat çekiyor.

Telefonun ana kamerası, Sony'nin IMX586 sensörünü kullanıyor ve f/1.4 diyafram ile geliyor. Faz algılamalı netleme, elektronik stabilizasyon, yapat zeka destekli stavilizasyon ve optik görüntü stabilizasyonu gibi özelliklerden istifade eden telefon, ayrıca 16MP çözünürlüğünde olan, f/2.2 diyaframa sahip 117 derece görüş açılı ultra geni kameraya ve 8MP'lik OIS destekli telefoto kamerasını bünyesinde barındırıyor. 4K'da 30fps video kaydı yapabilen telefonun, ekranda kamera deliği formunda olan 32MP çözünürlüğündeki özçekim kamerası ise 1080p'de 30fps video kaydı gerçekleştirebiliyor.

4000mAh kapasiteli bataryadan güç alan ve 22.5W SuperCharge hızlı şarj teknolojisini destekleyen Honor 20 Pro, Android 9.0 üzerinde Magic 2.1 arayüzünü kullanıyor. Ülkemize de gelecek olan telefonun çıkış tarihi ve fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.