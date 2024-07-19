2si1 - Yurttan çıkış artık 500 TL, Instagram'a Super Beğeni geliyor!

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

2si1'in bu haftaki bölümünde elbette yine bir zam haberi bulunuyor. Bunun dışına FC25 duyurusu, Honor 200 Pro, Xiaomi'nin akıllı şemsiyesi gibi gündem haberlerine de yer verdik.

2si1'in bu haftası yine zamsız geçmiyor. Bu sefer zammın yanında bir de sansür bulunuyor. Bu iki haber dışında FC25'in duyurusu, Honor 200 Pro, Xiaomi'nin akıllı şemsiyesi gibi gündem olaylarını da konuştuk. Ayrıca videoda bahsi geçen Mcdodo'nun kampanyasından yararlanmak veya ürünleri incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

00:00 Intro

00:10 Kerem'in doğum günü

01:15 Mcdodo Kampanyası

03:20 Sizden gelenler yorumlar

04:58 Yurt dışı pulu zamlandı

07:52 Wattpad erişim engeli

10:44 Instagram Süper Beğeni

14:26 FC 25 duyuruldu

17:08 Dijital Platformların Analizi

20:00 Microsoft Xbox reklamlarını sonlandırıyor mu?

21:28 Amazon'dan konsolsuz oyun kampanyası

23:18 Xiaomi akıllı şemsiye

26:30 Resident Evil 7 iOS'te satamadı

30:00 Akıllı telefon pazarı

32:05 Espor Olimpiyatları 2025'te

36:14 Honor 200 ve 200 Pro

39:40 Honor katlanabilir telefon

42:49 Kapanış

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.