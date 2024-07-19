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    2si1 - Yurttan çıkış artık 500 TL, Instagram'a Super Beğeni geliyor!

    2si1'in bu haftaki bölümünde elbette yine bir zam haberi bulunuyor. Bunun dışına FC25 duyurusu, Honor 200 Pro, Xiaomi'nin akıllı şemsiyesi gibi gündem haberlerine de yer verdik.

    2si1'in bu haftası yine zamsız geçmiyor. Bu sefer zammın yanında bir de sansür bulunuyor. Bu iki haber dışında FC25'in duyurusu, Honor 200 Pro, Xiaomi'nin akıllı şemsiyesi gibi gündem olaylarını da konuştuk. Ayrıca videoda bahsi geçen Mcdodo'nun kampanyasından yararlanmak veya ürünleri incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

    00:00 Intro
    00:10 Kerem'in doğum günü
    01:15 Mcdodo Kampanyası
    03:20 Sizden gelenler yorumlar
    04:58 Yurt dışı pulu zamlandı
    07:52 Wattpad erişim engeli
    10:44 Instagram Süper Beğeni
    14:26 FC 25 duyuruldu
    17:08 Dijital Platformların Analizi
    20:00 Microsoft Xbox reklamlarını sonlandırıyor mu?
    21:28 Amazon'dan konsolsuz oyun kampanyası
    23:18 Xiaomi akıllı şemsiye
    26:30 Resident Evil 7 iOS'te satamadı
    30:00 Akıllı telefon pazarı
    32:05 Espor Olimpiyatları 2025'te
    36:14 Honor 200 ve 200 Pro
    39:40 Honor katlanabilir telefon
    42:49 Kapanış

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