2si1 - Yurttan çıkış artık 500 TL, Instagram'a Super Beğeni geliyor!

2si1'in bu haftası yine zamsız geçmiyor. Bu sefer zammın yanında bir de sansür bulunuyor. Bu iki haber dışında FC25'in duyurusu, Honor 200 Pro, Xiaomi'nin akıllı şemsiyesi gibi gündem olaylarını da konuştuk. Ayrıca videoda bahsi geçen Mcdodo'nun kampanyasından yararlanmak veya ürünleri incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
00:00 Intro
00:10 Kerem'in doğum günü
01:15 Mcdodo Kampanyası
03:20 Sizden gelenler yorumlar
04:58 Yurt dışı pulu zamlandı
07:52 Wattpad erişim engeli
10:44 Instagram Süper Beğeni
14:26 FC 25 duyuruldu
17:08 Dijital Platformların Analizi
20:00 Microsoft Xbox reklamlarını sonlandırıyor mu?
21:28 Amazon'dan konsolsuz oyun kampanyası
23:18 Xiaomi akıllı şemsiye
26:30 Resident Evil 7 iOS'te satamadı
30:00 Akıllı telefon pazarı
32:05 Espor Olimpiyatları 2025'te
36:14 Honor 200 ve 200 Pro
39:40 Honor katlanabilir telefon
42:49 Kapanış