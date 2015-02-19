Jabra ''STORM'' Test Masamızda

Bluetooth 4.0 ve nfc özelliği ile dikkat çeken ürün, sizlerinde görebileceği üzere, A2DP'den HFP'ye kadar, bir çok profili desteklemekte.İki adet mikrofonu bulunan gürültü önleme özelliği ile ile donatılmış storm, geniş bant desteği sunabiliyor.10 metre konuşma mesafesi bulunan ürünümüz, 10 saat konuşma ve 240 saatte bekleme ömrü sunabilmekte.

kulakta bir çok kablosuza nazaran kötü bir sunum yansıtmıyor, aksine oldukça estetik durduğunu söyleyebilirim.

Polikarbonat malzeme ile donatılmış STORM, akranlarına nazaran 7.9 gramlık ağırlığı ile oldukça dikkat çekiyor. Hem hafif, hem de uzun süreli kullanımlarda rahatlık açısından sıkıntı yaratmıyor.

Ürünün gri ve siyahla bezenmiş gövde kısmına geçtiğimde oldukça iyi gizlenmiş usb şarj portunu görebiliyorum. Hemen altında ses açma kapama tuşları, bağlantı ve şarj bildirim göstergelerinin ortasında ise açma kapama butonu bulunuyor.

Mikrofon ve çağrı kontrol tuşunun olduğu uç kısım oldukça estetik bir tasarıma sahip. Dış seslerin etkilerini azaltması adına bu bölgeye sünger koymayı da ihmal etmemişler.

Geniş Bant (HD Ses) frekans tepkisi bulunan ürün, dijital hatlarda insan seslerinin gerçekçi iletilmesini sağlayabiliyor. Daha açık olmak gerekirse

telefonların kısıtladığı frekans band limitini ve aktarımları, konuşmaların kalitesi açısından rahatlatarak, 300 hz-3.4 khz olan limiti, 50 hz-7 khz kadar genişletebiliyor.







Cihaz otomatik bir şekilde ses seviyesine ayarlayabildiği gibi aynı zamanda da 240 saat gibi bir bekleme moduna geçip, olası ani şarj bitmelerinden bizleri koruyabiliyor.



Bu soguk havalarda, Kaan ile yaptığım sesli görüşmelerde herhangi bir şekilde kayba ya da ses bozukluğuna rastlamadım. Gürültü önleme özelliği gerçekten başarılı, sesli görüşmelerde netlik açısından sıkıntı yaşatmadı.



Ürün iki mikrofonla birleştirilmiş güçlü gürültü önleme filtresine sahip olduğu için beni tatmin etmeyi başardı.





Tek kanal kulaklığın ses kalitesinden bahsetmem gerekirse, özelikle ses şiddeti oldukça yüksek. vokal odaklı olduğu için mid kristal netliğinde. Yalnız tizlerin biraz fazla parlak olduğunu ve yüksek seviyelerde rahatsız ettiğini söylemeliyim.



Storm'un dahili bir sensörle gelmediğini belirtmeliyim. Aslında bu tamamiyle tercih meselesi olsa da en azından olabilirmiş. Onun dıoşında malzeme kalitesi ve tasarımı oldukça hoşuma gitti. Ürün gerçekten rahat ve kolay kullanım avantajlarına sahip.