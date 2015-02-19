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Jabra ''STORM'' Test Masamızda

4 yıl
36,9b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Jabra'nın, bluetooth 4.0 ve NFC destekli tek kanal kulaklığını, hem ses kalitesi hem de kullanım kolaylığı açısından değerlendiriyoruz.


Jabra Storm Teknik Özellikler:

Bağlantı: Bluetooth 4.0, NFC
Destek:HFP, HSP,A2DP,AVRCP
Frekans Tepkisi: Geniş bant
Konuşma Mesafesi: 10 m
Konuşma Süresi: 10 Saat
Güvenlik:128 bir şifreleme
Gürültü engelleme: Bulunuyor (DSP)
Wind Noise Blackout: Rüzgar Engelleme
Şarj Süresi: 2 Saat
Mikrofon: 2 Adet (HD)
Ağırlık:7.9 gr

Ek Özellikler:

Ses Seviyesi Düğmeleri
Power Nap (uyku modu)
Otomatik Ses Seviyesi Ayarı
Sesli Yönlendirme
Şarj ve Bağlantı Göstergesi
Ek Slikon ve Sünger

Jabra ''STORM'' Test Masamızda


Bluetooth 4.0 ve nfc özelliği ile dikkat çeken ürün, sizlerinde görebileceği üzere, A2DP'den HFP'ye kadar, bir çok profili desteklemekte.İki adet mikrofonu bulunan gürültü önleme özelliği ile ile donatılmış storm, geniş bant desteği sunabiliyor.10 metre konuşma mesafesi bulunan ürünümüz, 10 saat konuşma ve 240 saatte bekleme ömrü sunabilmekte.
Jabra ''STORM'' Test Masamızda

Polikarbonat malzeme ile donatılmış STORM, akranlarına nazaran 7.9 gramlık ağırlığı ile oldukça dikkat çekiyor. Hem hafif, hem de uzun süreli kullanımlarda rahatlık açısından sıkıntı yaratmıyor.
Kulaklık, kulağın arkasına gizlenebilen ince bir yapıya sahip. kulakta bir çok kablosuza nazaran kötü bir sunum yansıtmıyor, aksine oldukça estetik durduğunu söyleyebilirim.
Jabra ''STORM'' Test Masamızda

Ürünün gri ve siyahla bezenmiş gövde kısmına geçtiğimde oldukça iyi gizlenmiş usb şarj portunu görebiliyorum. Hemen altında ses açma kapama tuşları, bağlantı ve şarj bildirim göstergelerinin ortasında ise açma kapama butonu bulunuyor. 

 Mikrofon ve çağrı kontrol tuşunun olduğu uç kısım oldukça estetik bir tasarıma sahip. Dış seslerin etkilerini azaltması adına bu bölgeye sünger koymayı da ihmal etmemişler.

Jabra ''STORM'' Test Masamızda


Geniş Bant (HD Ses) frekans tepkisi bulunan ürün, dijital hatlarda insan seslerinin gerçekçi iletilmesini sağlayabiliyor. Daha açık olmak gerekirse
telefonların kısıtladığı frekans band limitini ve aktarımları, konuşmaların kalitesi açısından rahatlatarak, 300 hz-3.4 khz olan limiti, 50 hz-7 khz kadar genişletebiliyor. 

Cihaz otomatik bir şekilde ses seviyesine ayarlayabildiği gibi aynı zamanda da 240 saat gibi bir bekleme moduna geçip, olası ani şarj bitmelerinden bizleri koruyabiliyor.

Bu soguk havalarda, Kaan ile yaptığım sesli görüşmelerde herhangi bir şekilde kayba ya da ses bozukluğuna rastlamadım. Gürültü önleme özelliği gerçekten başarılı, sesli görüşmelerde netlik açısından sıkıntı yaşatmadı.

Ürün iki mikrofonla birleştirilmiş güçlü gürültü önleme filtresine sahip olduğu için beni tatmin etmeyi başardı.

Tek kanal kulaklığın ses kalitesinden bahsetmem gerekirse, özelikle ses şiddeti oldukça yüksek. vokal odaklı olduğu için mid kristal netliğinde. Yalnız tizlerin biraz fazla parlak olduğunu ve yüksek seviyelerde rahatsız ettiğini söylemeliyim.

Storm'un dahili bir sensörle gelmediğini belirtmeliyim. Aslında bu tamamiyle tercih meselesi olsa da en azından olabilirmiş. Onun dıoşında malzeme kalitesi ve tasarımı oldukça hoşuma gitti. Ürün gerçekten rahat ve kolay kullanım avantajlarına sahip.

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DH Misafiri 6 ay
jabra motion vatandan sipariş verdim.sesli komutları gelen çağrıyı reddetme,kabul etme,sesli arama izah ederseniz çok sevinirim.şimdiden teşekkür ederim..erkan
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DH Misafiri 1 yıl
Mrb ürün çağrları kendi otomatik açıyor bunu nasıl engelleyebilirim. Teşekkür ederim.
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DH Misafiri 3 yıl
hocam samsung not1 telefonum var nasıl kullanacagım
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turab27 3 yıl
bu üzerindeki uyarı ışıkları neler, yani tam şarz olduğunu nasıl anlıyoruz?
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DH Misafiri 3 yıl
bu kulaklık ta müzik dnlene biliyormu bilen var mı teşekkürler
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DH Misafiri 4 yıl
Cihaz kendiliğinden cevap veriyor. Bunu nasıl engelleyebilirim? Yardımcı olursanız memnun olurum. Şimdiden teşekkürler
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DH Misafiri 4 yıl
Sezer Bey, sunumunuz için teşekkürler. Ben cihazı aldım, kullanıyorum. Bi sorun var, çözemedim. Cihaz kendiliğinden cevap veriyor. Bunu nasıl engelleyebilirim? Yardımcı olursanız memnun olurum. Şimdiden teşekkürler...
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DH Misafiri 4 yıl
Ben cihazdan aldım ve berbat bir ses iletimi vardı 30 tl lik kulaklıklar daha iyi ses veriyordu geldiği gibi tüm parçalarını göndermeme rağmen servis 1 ay boyunca bakım aşamasında felan gibi sözlerle zaman geçirdikten sonra usb kablosu olmadığı için değiştiremeyeceklerini söylediler. Servisle görüşürken telefondaki arkadaş aynı ürünün aynı sorunla çok defa geldiğini söylemişti. Tip ve gösteriş olarak iyi ancak kalite ve destek açısından kesinlikle tavsiye etmiyorum.......
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bestofMd 4 yıl
İyiymiş teşekkürler
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blazea 4 yıl
Ben istiyorum bana iyi bakılsın diyerek beni hiç beklemediğim bir anda güldürdüğün için teşekkürler
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