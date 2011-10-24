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Kaspersky Lab, "Türkiye Kurumsal BT Güvenlik Riskleri Araştırması" sonuçlarını açıklıyor Güvenli içerik ve tehdit yönetimi çözümleri lideri Kaspersky Lab, 25 Ekim Salı günü Feriye Lokantası'nda düzenleyeceği basın toplantısında "Türkiye Kurumsal BT Güvenlik Riskleri Araştırması" sonuçlarını açıklıyor ve yeni kurumsal ürünü "Kaspersky Endpoint Security 8"'in Türkiye lansmanını yapıyor. Toplantıda Kaspersky Lab'in B2B International şirketi ile birlikte Türkiye'de farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurumlara yönelik olarak "BT güvenliği, BT güvenlik yatırımları ve en önemli BT tehlikeleri" konu başlıklarında yaptığı "Türkiye Kurumsal BT Güvenlik Riskleri Araştırması" sonuçları Kaspersky Lab Pazar İstihbarat & Öngörü Bölüm Başkanı Alexander Erofeev tarafından açıklanacak. Kaspersky Lab'in kurumsal müşterileri için piyasaya sunduğu yeni ürününün Türkiye lansmanını ise gerçekleştireceği sunum ile Kaspersky Lab Türkiye Kurumsal Ürünler Satış Müdürü Umut Güler yapacak. Güler, sunumunda KES 8'in kurumlara getirdiği çok yönlü koruma özellikleri üzerinde duracak.