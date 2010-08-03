Kaspersky Lab Türkiye'ye sosyal medyadan da ulaşabilirsiniz!

Bilgi güvenliği konusunda sunduğu antivirüs yazılımlarıyla tüm kullanıcılara internette güvenli gezinme sağlayan Kaspersky Lab (KL) Türkiye, bu alandaki bilgi birikimini sosyal medyada paylaşıma açtı. Artık herkes www.kasperskyclubturkey.com/ adresindeki bilgileri Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarını kullanarak takip edebilecek. Kaspersky Lab'in Türkiye blog'unu takip edenler, antivirüs dünyasındaki yenliklere, tehditlere, antivirüs analistlerinin makalelerine, Kaspersky Lab dünyasındaki gelişmelere anında ulaşabilecek.

Sosyal ağlardan kendilerini takip edecek olanları " Merhaba" yazısıyla karşılayan Kaspersky Lab Türkiye Genel Müdürü Murat Göçe, Moskova merkezli şirketin 13 yıllık serüvende nereden nereye geldiğini özetledikten sonra yazısını "Ülkemizin en az terör, en az kaçakçılık ve hatta ekonomik sorunları kadar önem teşkil eden İnternet güvenliğimize her zamankinden daha da fazla yardımcı olabilmek dileğiyle..." diye bitiriyor.

Spam için 'kullan at' alan adları

Sık sık yeni bilgiler ve makaleler aracılığıyla güncellenen www.kasperskyclubturkey.com ile takip edebileceğiniz birçok haberin yanı sıra Spam postacıların yıllardır kullandığı yöntem hakkında ilginç bir habere yer veriliyor.

Blogda yayınlanan ilginç bir haberde şu görüşlere yer veriliyor: "Spam postacılar ve botnet operatörleri güvenlik teknolojilerini etkisiz hale getirmek için sürekli arayış içerisindeler. Yayınlanan son raporların gösterdiğine göre spam postacılar ve botnet operatörleri çok sayıda alan adı satın alarak, spam aktivitelerinin engellenmesini önlemek için gün içerisinde defalarca bu adları değiştirerek kullanmaya başladılar.

Spam postacılar yıllardır çok sayıda alan adı satın alarak ve bunları birbirlerine yönlendirerek, kullanıcıları genellikle zararlı siteler olmak üzere, sahte ürünlerin, korsan yazılımların ve cinsellik içerikli hapların satıldığı sitelere gitmeye zorlamaktalar. Anti-spam servisleri ve e-posta filtreleri ise genellikle spam postacılar tarafından kullanıldığı bilinen alan adları ve zararlı yazılım içeren sitelerin alan adlarından oluşan statik listeler kullandıkları için yeni alan adları kullanılarak yapılan ataklar karşısında etkisiz kalmaktalar."

Kaspersky Lab Türkiye'yi ziyaret etmek için: www.kasperskyclubturkey.com/ ; Twitter ve Facebook içinse KasperskyTR'yi takip etmeniz yeterli.

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