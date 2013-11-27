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Kaspersky Özel: Akıllı telefonların güvenlik riskleri, devletleri bekleyen tehlikeler...
5 yıl
8,1b
2
Operatörler - Kurumsal Haberler
38
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Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Kaspersky ile yaptığımız özel röportajda populer güvenlik trendlerini, akıllı telefonlardaki güvenlik açıklarını ve büyük ölçekli şirketlerle devletleri bekleyen tehlikelerin detaylarını konuşuyoruz.
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1
XXX Tentacion
5 yıl
editörün seçimi
Antivirüs satan şirketler var olması için o tehlikeler olmalı. Çarka çomak sokmaya gerek yok.
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DH Misafiri
5 yıl
editörün seçimi
vermiş olduğunuz bilgi için teşekkür ederim
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DH Misafiri
5 yıl
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saçmalamak bi yere kadar, insanları kandırmakta bi yere kadar, windows üzerinde mevcut virüslerin %90 bu antivirüs satan şirketler tarafından piyasaya sunulduğunu ilkokula giden çocuklar bile biliyor... android üzerinde mevcut oyun ve uygulamalar aslında ne kadar tehlikeli bir bilseniz... neyse konunun uzmanları bu işi daha iyi bilir, siz iyi bir antivirüs program alın ve bütün dertlerinizden kurtulun :)
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+1
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halil_Sav
5 yıl
editörün seçimi
ben marketten 5 dolara aldım ama hiçbir b..... yaramıyor sadece arama ve sms filtresi çalışıyor.
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RoadSing3r
5 yıl
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Bizimkilerin canı sıkılınca Kaspersky'e gidip video çekiyorlar :D
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akbirkurt
5 yıl
editörün seçimi
Redhack'e değinmeden de olmazdı zaten.
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KaleyDeskop
5 yıl
editörün seçimi
türkiye e devlete geçti geçeli çok büyük tehlike altında özellikle uyap ulusal yargı ağı en tehlike altında olan kurumumuz bu yüzde devlet hacker yetiştiricekmiş onun yerine adam gibi güvenlik elemanı alın
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thunderstruck7
5 yıl
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Apple buraya Türkiye ye bir el sallar gibi oldu yavaş yavaş kaymalar olacaktır habibi
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Nokia Specialist
5 yıl
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Android için konuşmuşlar. Akıllı telefonlar için değil.
3 Yanıt
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Serhanass
5 yıl
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Nokia Specialist
Apple nin hacklenip bilgilerin çalınmaması demesi gibi birşey olsa gerek bu 😊
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CVenturas
5 yıl
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Nokia Specialist
TurboCore
Android için konuşmuşlar. Akıllı telefonlar için değil.
Windows Phone yok değil mi
1 Yanıt
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aydinozsoy
5 yıl
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Nokia Specialist
TurboCore
Android için konuşmuşlar. Akıllı telefonlar için değil.
Doğru söze ne hacet
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