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Kaspersky Özel: Akıllı telefonların güvenlik riskleri, devletleri bekleyen tehlikeler...

5 yıl
8,1b
2
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Kaspersky ile yaptığımız özel röportajda populer güvenlik trendlerini, akıllı telefonlardaki güvenlik açıklarını ve büyük ölçekli şirketlerle devletleri bekleyen tehlikelerin detaylarını konuşuyoruz.
 

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XXX Tentacion 5 yıl
Antivirüs satan şirketler var olması için o tehlikeler olmalı. Çarka çomak sokmaya gerek yok.
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DH Misafiri 5 yıl
vermiş olduğunuz bilgi için teşekkür ederim
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DH Misafiri 5 yıl
saçmalamak bi yere kadar, insanları kandırmakta bi yere kadar, windows üzerinde mevcut virüslerin %90 bu antivirüs satan şirketler tarafından piyasaya sunulduğunu ilkokula giden çocuklar bile biliyor... android üzerinde mevcut oyun ve uygulamalar aslında ne kadar tehlikeli bir bilseniz... neyse konunun uzmanları bu işi daha iyi bilir, siz iyi bir antivirüs program alın ve bütün dertlerinizden kurtulun :)
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halil_Sav 5 yıl
ben marketten 5 dolara aldım ama hiçbir b..... yaramıyor sadece arama ve sms filtresi çalışıyor.
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RoadSing3r 5 yıl
Bizimkilerin canı sıkılınca Kaspersky'e gidip video çekiyorlar :D
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akbirkurt 5 yıl
Redhack'e değinmeden de olmazdı zaten.
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KaleyDeskop 5 yıl
türkiye e devlete geçti geçeli çok büyük tehlike altında özellikle uyap ulusal yargı ağı en tehlike altında olan kurumumuz bu yüzde devlet hacker yetiştiricekmiş onun yerine adam gibi güvenlik elemanı alın
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thunderstruck7 5 yıl
Apple buraya Türkiye ye bir el sallar gibi oldu yavaş yavaş kaymalar olacaktır habibi
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Nokia Specialist 5 yıl
Android için konuşmuşlar. Akıllı telefonlar için değil.
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Serhanass 5 yıl Nokia Specialist
Apple nin hacklenip bilgilerin çalınmaması demesi gibi birşey olsa gerek bu 😊
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CVenturas 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore
Android için konuşmuşlar. Akıllı telefonlar için değil.

Windows Phone yok değil mi
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aydinozsoy 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore
Android için konuşmuşlar. Akıllı telefonlar için değil.

Doğru söze ne hacet
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