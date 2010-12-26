Kno, Nvidia Tegra 2 tabanlı tabletlerinin satışına başlıyor

Elektronik üreticisi Kno, resmi tanıtımını geçtiğimiz ay yaptığı Nvidia Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarlarını satışa sunuyor. Tek ve çift ekranlı versiyonları bulunan yeni tabletlerin, aynı sınıftaki benzer diğer çözümlerden farklı olarak gelişmiş elektronik kitap okuyucusu deneyimiyle öne çıktıkları belirtiliyor. Öğrenciler için hazırlanan tabletler, 16GB dahili depolama kapasitesi ile geliyor ve Nvidia Tegra 2 platformunun 3D ve HD video konusundaki yetenekleri sayesinde aynı zamanda gelişmiş çoklu ortam özellikleri sunuyorlar.

Internet erişimi, elektronik kitap okuyucusu yetenekleri ve çeşitli paylaşım özellikleriyle donatılan tabletlerde, 14.1-inç büyüklüğünde ve 1440 x 900 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekran kullanılıyor. Tek ekranlı modeli 599 dolar seviyesinden satışa sunulan tabletin çift ekranlı versiyonu ise 890 dolar olarak açıklanan etiket fiyatına sahip.