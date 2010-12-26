Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kno, Nvidia Tegra 2 tabanlı tabletlerinin satışına başlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,4b
1
7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kno, Nvidia Tegra 2 tabanlı tabletlerinin satışına başlıyor
Tam Boyutta Gör

Elektronik üreticisi Kno, resmi tanıtımını geçtiğimiz ay yaptığı Nvidia Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarlarını satışa sunuyor. Tek ve çift ekranlı versiyonları bulunan yeni tabletlerin, aynı sınıftaki benzer diğer çözümlerden farklı olarak gelişmiş elektronik kitap okuyucusu deneyimiyle öne çıktıkları belirtiliyor. Öğrenciler için hazırlanan tabletler, 16GB dahili depolama kapasitesi ile geliyor ve Nvidia Tegra 2 platformunun 3D ve HD video konusundaki yetenekleri sayesinde aynı zamanda gelişmiş çoklu ortam özellikleri sunuyorlar.

Internet erişimi, elektronik kitap okuyucusu yetenekleri ve çeşitli paylaşım özellikleriyle donatılan tabletlerde, 14.1-inç büyüklüğünde ve 1440 x 900 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekran kullanılıyor. Tek ekranlı modeli 599 dolar seviyesinden satışa sunulan tabletin çift ekranlı versiyonu ise 890 dolar olarak açıklanan etiket fiyatına sahip.

Kno, Nvidia Tegra 2 tabanlı tabletlerinin satışına başlıyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
LKLC 8 yıl
bunlar için birisi protez kol yapmalı bence. bele falan takılacak, rahat rahat kullanacaksın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Force 8 yıl
Eğer sitesine bakarsanız cihaz tamamiyle öğrencilere yönelik, yani bu tablet (hele ki çift ekranlıyı) ayakta değil sırada kullanım için tasarlamışlar. iPad ya da HP Slate tarzı tabletlere rakip değil bence bu yüzden. Kitapları ve defterleri düşünürsek, kilolarca ağırlık yerine 1.2 kg tek ekran, 2.5 kg çift ekran gayet makul geliyor. Çok iyi bir e-book okuma sistemi ve not alma yeteneğine sahip cihaz. Açıkçası Asus EEE Note almayı düşünürken izlediğim kno tanıtımlarından sonra kararsızlığa sürüklendim diyebilirim. Renkli ekran ve Ubuntu tabanlı olması çok cazip fakat ekranı hem parmak hem de stylus destekliyor bu da kafamda acaba Asus EEE Note'un aksine bileğimizi koyarak yazarsak, bir defterde yazarkenki gibi, yazım sıkıntıları oluşur mu sorusunu oluşturdu. Kapsamlı incelemelerini bekliyorum bu yüzden merakla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trakya1923 8 yıl
bunlar hepten uçtu bu fiyata :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TuzsuzDELiBEKiR 8 yıl
tablet denilen şeyin kullanım şekli bir elinizle tutup diğer elinizle işlem yapmak ... 14" ekran büyüklüğü ve 2.5 kg ağırlık eşyanın tabiatına aykırı şekilde cihazı direkt ölü doğum haline getirmiş ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 8 yıl
Ağırlığına şimdi baktım 2.5 kg olarak gözüküyor acaip bişi. Yanında kameramanlara kamerayı taşırken direkt omurgalarına aktarmaya yarıyan bir yelekte verseler süper olur anca o zaman taşınır çünkü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 8 yıl
Çok ince yada hafif gibi durmuyor. iPad'in en büyük eleştirisi ağır olduğunu düşünürsek bunlarınki dahada ağırdır.
Bence 10" inch'in üzerine çıkmaya gerek yok insan bileği uzun süre bunları tutamaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
çözünürlük harika fiyat normal ama işletim sistemi hakkında bilgi yok??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl MSI'ın Avrupa genel müdürü Ted Hung ile konuştuk 8 yıl Haftanın en iyi 5 Android oyunu -8- 8 yıl Optoma PK301: Cebinizdeki Sinema! video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim