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Küçük, ince ve çok iş görür: Lacie Petit, DataStar'da

8 yıl
3,1b
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Çevre Birimleri
DH Bülten
Dh Bülten
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Lacie'nin Türkiye distribütörü DataStar, Lacie'nin aşırı ısınmaya karşı korumalı ve dayanıklı alüminyum kasalı, daha küçük boyutlarda, ince, yeni taşınabilir diski Lacie Petit'nin satışına başladı. Lacie Petit, hem PC hem Mac uyumlu.

Lacie ürünlerinin Türkiye distribütörü olan DataStar, şık, dayanıklı ve biraz daha küçük boyutlarda taşınabilir disk arayanlara yönelik yeni Lacie Petit'in satışına başladı. Lacie'nin tüm ürünleri gibi şık bir tasarıma sahip olan Petit, alüminyum kasası sayesinde hem dayanıklılığını artırıyor, hem de aşırı ısınmaya karşı korunuyor. 

DataStar, Lacie Petit'i iki farklı kapasite seçeneği ile sunuyor. 320 ve 500GB kapasiteli ürünler, hemen hemen tüm kullanıcıların gereksinimlerine yanıt verebiliyor. Örneğin 500GB'lık Lacie Petit yaklaşık 710 adet film ya da 165 bin şarkı ya da 500 bin fotoğraf depolayabiliyor. Hem PC hem de Macintosh destekli olan Petit, özel yedekleme yazılımı ile kullanımı da kolaylaştırıyor. USB 2.0 giriş yuvası bulunan ve 82 x 129 x 14 mm boyutlarındaki Lacie Petit, inceliği (14 mm) ile de dikkat çekiyor. Ağırlığı da sadece 240 gr.

Windows XP, Vista ve 7 işletim sistemlerinin yanı sıra Mac OS X 10.5 ve 10.6 işletim sistemlerini de destekleyen Lacie Petit'in fiyatları şöyle:

Lacie Petit 320GB: 90 USD+KDV

Lacie Petit 500GB: 112 USD+KDV


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