LG Mobile, ''düşünebilen'' akıllı telefon tanıtma planları yapıyor

Son dönemlerde zarar açıklayan ve istediği çıkışı henüz yakalayamayan LG Mobile Communications, görünüşe göre bu gidişatına kısa süre içinde ''Dur'' deme peşinde. LG Mobile'ın önemli isimlerinden Kwon Bong-suk, oyunun kuralını yeniden yazacaklarını açıkladı. Bunu da tanıtmayı planladıkları ''düşünebilen'' akıllı telefonla gerçekleştirecekler.



Düşünebilen akıllı telefonun yapabileceği eylemlerden birisi şu şekilde örneklendirilmiş. Akıllı telefonunuzun çalar saatini işe gitmek üzere sabah 6:00'a ayarladınız. Eğer akıllı telefonunuz ev ve iş arası mesafede ekstradan trafik yoğunluğu tespit ederse sizi, işe geç kalmamanız için 5:30 gibi uyandırma kararı alıyor. Düşünebilen akıllı telefonun gerçekleştirebileceği diğer eylemler de düşünüldüğünde bu konseptin şimdiden merak uyandırdığı söylenebilir.



LG Mobile'ın bir diğer planının da alt segmentte konumlandırılan 100$'lık akıllı telefonlar olduğu belirtiliyor. Elbette bahsi geçen 100$'lık modellerin istenen düzeyde kullanıcı deneyimi sunamadıkları taktirde tüketiciyle buluşmayacağının altı çizilmekte.



http://www.theverge.com/2012/4/6/2929764/lg-mobile-thinking-smartphone-kwon-bong-suk