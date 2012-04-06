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LG Mobile, ''düşünebilen'' akıllı telefon tanıtma planları yapıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,2b
1
37
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Son dönemlerde zarar açıklayan ve istediği çıkışı henüz yakalayamayan LG Mobile Communications, görünüşe göre bu gidişatına kısa süre içinde ''Dur'' deme peşinde. LG Mobile'ın önemli isimlerinden Kwon Bong-suk, oyunun kuralını yeniden yazacaklarını açıkladı. Bunu da tanıtmayı planladıkları ''düşünebilen'' akıllı telefonla gerçekleştirecekler.
Düşünebilen akıllı telefonun yapabileceği eylemlerden birisi şu şekilde örneklendirilmiş. Akıllı telefonunuzun çalar saatini işe gitmek üzere sabah 6:00'a ayarladınız. Eğer akıllı telefonunuz ev ve iş arası mesafede ekstradan trafik yoğunluğu tespit ederse sizi, işe geç kalmamanız için 5:30 gibi uyandırma kararı alıyor. Düşünebilen akıllı telefonun gerçekleştirebileceği diğer eylemler de düşünüldüğünde bu konseptin şimdiden merak uyandırdığı söylenebilir.
LG Mobile'ın bir diğer planının da alt segmentte konumlandırılan 100$'lık akıllı telefonlar olduğu belirtiliyor. Elbette bahsi geçen 100$'lık modellerin istenen düzeyde kullanıcı deneyimi sunamadıkları taktirde tüketiciyle buluşmayacağının altı çizilmekte.

http://www.theverge.com/2012/4/6/2929764/lg-mobile-thinking-smartphone-kwon-bong-suk Yorum Yaz
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hooper 7 yıl en beğenilen
Sonra tekrar özür dilerler pardon bu alet düşünemiyordu diye :)
1 Yanıt Yanıtla +14
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FB®h Pozitif 7 yıl
İşe yetiştireceğim diye gecenin 3'ünde uyandırırsa beni kırarım ben o telefonu
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Prequel 7 yıl
Yahu artık biri adam gibi komplike bir yapay zeka çıkarsın. Tüm firmalarda gerek sesli kontrol bağlamında olsun gerek normal kullanımda olsun ufak tefek atılımlar var ama yapılaiblecekleri düşününce gerçekten bu konuda büyük bir eksiklik var. Çok zor birşey değil sadece yoğun programcılık gerektiriyor. Şu an programlamayla çok daha insansı işler yapmaları mümkünken, çok daha soyut kararlar almaları mümkünken böyle birkaç özellikle tanıtıp haydii piyasaya sürdükleri ürünlerden vazgeçmeleri gerekiyor.
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danGerfuLL 7 yıl
Aslina bakarsaniz LG saglam cihaz uretiyor ve iyi de teknik servisi var. Ben Optimus One'in ana kartini iki kere yaktim ikisinde de sorgusuz sualsiz bir sey talep etmeden degistirdiler. Ancak yazilim destegi 0 ustunde yazilimin stabilitesi de 0. Optimus One ile Viber, WhatsApp ve konusma disinda hicbir sey yapmiyorum/yapamiyorum.
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E_Aydin35 7 yıl
Bence çok iyi bir çalışma, gidişat kötü diye pes etmeyip yenilikleri hızla üreten firmaları çok seviyorum..:)
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akcanon 7 yıl
Bunu bu zamana kadar LG , DÜŞÜNEMEDİ .
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face1tr 7 yıl
burcuyla buluşmnaya gidince, telefon hemen arkaplana burcuyla çekilen fotoğrafları döşeyecek. Sen burcuylayken Gizem ararsa, Gizem'i hemen telesekretere yönlendirecek.
tabii bunları yapabilmesi için kutu içeriğine nabız ölçümü yapacak aparatları dadahil etmesi gerekebilir :)
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Doughnut 7 yıl
Hareket edemeyen robot yapacaklar yani :)
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Jesse James 7 yıl
Chandler Bing
verilen örnek şu anda yapılabilinir bir şey. bizim düşünemeyen telefonlar da yapabilir bunu. lgnin düşünme tanımı biraz değişik tanırım. android telefonlar ram yetmeyince bazı programları kapatır ya, bu da düşünme sayılabilir o zaman. sonuçta kendi bakıyor ram yok, kapatıyor... örnek içinse trafik yoğunluğunu gösteren programlar var. bi program yazılsa, oraya iş koordinatımızı girsek, nerede uyuduğumuzu gpsten bulsa, kurduğumuz alarmın çalmasına 1 saat kala her 10 dakikada bir o güzargahtaki yoğunluğu kontrol etse, artış varsa alarmı erkene alsa bu denilen olur zaten. çok yapılabilinir.

Ram yetmeyince bazı programları kapatmak ile burda bahsi geçen olay dediğiniz gibi benzer lâkin maymun ile insan arasında ki benzerlik oranıyla da eştir.
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Chandler Bing 7 yıl Jesse James
Jesse James

Chandler Bing

verilen örnek şu anda yapılabilinir bir şey. bizim düşünemeyen telefonlar da yapabilir bunu. lgnin düşünme tanımı biraz değişik tanırım. android telefonlar ram yetmeyince bazı programları kapatır ya, bu da düşünme sayılabilir o zaman. sonuçta kendi bakıyor ram yok, kapatıyor... örnek içinse trafik yoğunluğunu gösteren programlar var. bi program yazılsa, oraya iş koordinatımızı girsek, nerede uyuduğumuzu gpsten bulsa, kurduğumuz alarmın çalmasına 1 saat kala her 10 dakikada bir o güzargahtaki yoğunluğu kontrol etse, artış varsa alarmı erkene alsa bu denilen olur zaten. çok yapılabilinir.


Ram yetmeyince bazı programları kapatmak ile burda bahsi geçen olay dediğiniz gibi benzer lâkin maymun ile insan arasında ki benzerlik oranıyla da eştir.

yoo değildir. dediğim şekilde bi program yazılabilir. birisinde atıyorum 30 dakika içindeki trafik yoğunluğu farkına bakıp saati değiştirecek, birisinde ram miktarına bakıp kapatma yapacak. ikisi de basit şeyler. lg'nin düşünüyor dediği bir şeyi bizim komut vermeden yapmamız. ram olayı da aynen biz komut yapmadan gerçekleştiği için o örneği verdim.
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vidoko 7 yıl
aklımdan geçen leri lg düşünüyordur umarım ona göre hizmet ve teknik servis desteği versin.
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IceRulez 7 yıl
kimi,kime göre,neyi neye göre, where is the mr smith ? where is the neo ?
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fpscan 7 yıl
Saka değil miydi bu.
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mangdasire 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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aziz77 7 yıl
lg ancak 2 yılda bir güncellem yapabilen bir firma,uzak dursun.
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