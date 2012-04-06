LG Mobile, ''düşünebilen'' akıllı telefon tanıtma planları yapıyor

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Son dönemlerde zarar açıklayan ve istediği çıkışı henüz yakalayamayan LG Mobile Communications, görünüşe göre bu gidişatına kısa süre içinde ''Dur'' deme peşinde. LG Mobile'ın önemli isimlerinden Kwon Bong-suk, oyunun kuralını yeniden yazacaklarını açıkladı. Bunu da tanıtmayı planladıkları ''düşünebilen'' akıllı telefonla gerçekleştirecekler.
Düşünebilen akıllı telefonun yapabileceği eylemlerden birisi şu şekilde örneklendirilmiş. Akıllı telefonunuzun çalar saatini işe gitmek üzere sabah 6:00'a ayarladınız. Eğer akıllı telefonunuz ev ve iş arası mesafede ekstradan trafik yoğunluğu tespit ederse sizi, işe geç kalmamanız için 5:30 gibi uyandırma kararı alıyor. Düşünebilen akıllı telefonun gerçekleştirebileceği diğer eylemler de düşünüldüğünde bu konseptin şimdiden merak uyandırdığı söylenebilir.
LG Mobile'ın bir diğer planının da alt segmentte konumlandırılan 100$'lık akıllı telefonlar olduğu belirtiliyor. Elbette bahsi geçen 100$'lık modellerin istenen düzeyde kullanıcı deneyimi sunamadıkları taktirde tüketiciyle buluşmayacağının altı çizilmekte.
http://www.theverge.com/2012/4/6/2929764/lg-mobile-thinking-smartphone-kwon-bong-suk Yorum Yaz Paylaş Tweetle
tabii bunları yapabilmesi için kutu içeriğine nabız ölçümü yapacak aparatları dadahil etmesi gerekebilir :)
Ram yetmeyince bazı programları kapatmak ile burda bahsi geçen olay dediğiniz gibi benzer lâkin maymun ile insan arasında ki benzerlik oranıyla da eştir.
yoo değildir. dediğim şekilde bi program yazılabilir. birisinde atıyorum 30 dakika içindeki trafik yoğunluğu farkına bakıp saati değiştirecek, birisinde ram miktarına bakıp kapatma yapacak. ikisi de basit şeyler. lg'nin düşünüyor dediği bir şeyi bizim komut vermeden yapmamız. ram olayı da aynen biz komut yapmadan gerçekleştiği için o örneği verdim.
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