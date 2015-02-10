LG Music Flow Hi-Fi Sistem Test Masamızda

Haber Editörü
LG'nin, yeni piyasaya sürdüğü ve iddialı olduğu hi-fi sistemini, sizler için stüdyomuza konuk ediyor, H7, H5 ve H3 modelli hoparlörlerin performansını değerlendiriyorum.
Teknik Özellikler:
Kanal: 2.0 ve 1.0 (H3)
Toplam çıkış gücü:H7 70W, H5 (40W), H3 (30W)
Bağlantı: Wi-Fİ, Ethernet, Bluetooth ve NFC
Destek: WPS, DLNA, DMS, iOS ve Android
Güç Tüketimi: 12 watt, 5.4 w (bekleme modu)
Ağırlık: H7 4.1 kg, H5 3.25 kg, H3 2.25 kg
A2DP: Yok
Örnekleme oranı: 24bit/192KHz
HD Müzik: Var
DAC: Bulunuyor
Teknik özelliklere baktığımda, H7 ve H5'in 2.0 kanal yapısına sahip olduğunu görebiliyorum, H3 ise 1.0 yapıda geliyor. H7'nin 70 watt, H5'in 40 watt ve H3 modelinin ise 30 watt çıkış gücü bulunuyor. Bu özelliklerin yanı sıra ağırlık ve ebat olarak da farklılık gösteren ürünlerin diğer tüm özellikleri aynı.
Bağlantı şekillerinden tutun, destekledikleri teknolojilere kadar, bu ürünler yüksek çözünürlüklü parçaları destekleyebiliyor. Hepsinde örnekleme oranı 24 bit/192 KHz olarak belirlenmiş. Dahili Dac birimi bulunan ürünlerde ne yazık ki A2DP özelliği bulunmuyor.
Ürünler, genel olarak metal sürücü ızgarası dışında sert plastik malzeme ile kaplanmış. Önceden de dediğim gibi tasarım genel olarak hi-fi esintisini yansıtacak bir kıvamda değil. Sade bir sunumun hakim olduğunu sizlerde farketmişsinizdir.
Hepsinin ortak özelliklerinden bir tanesi ise alt kısımlarının kaymayan bir yapıda tasarlanmış olmasıdır. Biliyorsunuz ki laminat parke ile donatılmış evlerde, bazen elektronik cihazlar kayabiliyor. Özellikle hayvan besleyenler için eziyet olabilmekte. Doğal olarak ortaya kötü bir görüntü çıkartabiliyor. En azından bu seri bu hususta oldukça dayanıklı.
Ürünlerin malzeme kalitesi gerçekten oldukça iyi, özellikle tuşların tüm kullanım koşullarına uygun olduğunu ve hiç bir şekilde insanı rahatsız etmediğini söyleyebilirim.
Müzik performansı, hi-fi bir sisteme nazaran biraz geride kalsa da H3 modelli hoparlörün, genel katkısı sayesinde müzik performansının hoşuma gitmeye başladığını belirtmeliyim. Yüksek seviyelerde müzik dinlerken distorsiyona maruz kalmadım. Bassların sesleri boğmadığını ve olumsuz bir etki yaratmadığını belirtmek istiyorum. Yalnız aynı şeyi H5 için söyleyemeyeceğim.
Ürünleri teker teker bağlayıp, kontrol etme sürecinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle kırmızı led yandığı an bilin ki cihaz bağlantıya hazırdır. Hoparlör eklemek için ürün ekle tuşuna bastığınızda bir süre program sizi bekletip, hoparlörü sisteme dahil ediyor. Dediğim gibi uygulama bunların kontrolünü sağlıyor.
Ürün bir çok türü kaldırabiliyor. Özellikle H3 ve H7 ile sistemi toplamanızı öneririm. Nedense H5'in genel performansı pek hoşuma gitmediği için iptal edip geriye kalan düzenek ile o çok istediğim müzikal beklentiyi elde edebildim. Eğer hi-end, film ve müzik performansı tatmim edici bir ürün arıyorsanız tercih edebilirsiniz.
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LG HS6 soundbar satın aldım bundan 2 ay önce. Merak ettiğim konu şu, bu ürünleri soundbara bağladıktan sonra Lg Music Flow uygulamasını kullanmadan, TV'den müzik ya da film izlerken surround sistem olarak kullanabilir miyim ? TV'ye bağlı 4+1 sistem gibi.
Teşekkürler.
Konunun üzerinden oldukça zaman geçmiş olmasına ragmen bir konuda soru sorma ihtiyacı duydum.H3 ürününü yeni aldım.Fakat ürün çalışırken ve kapalıyken parazit cızırtı benzeri sesler çıkarıyor.hoparlörü 'on' konumuna getirdiğimde ise bu sesler daha duyulur ve rahatsız edici hale geliyor.Ürünü incelediğiniz için size sorma ihtiyacı hissettim.Böyle bir durum gözünüze çarpmışmıydı.Yoksa aldığım ürün mü hatalı?Bunu öğrenmeye çalışıyorum.Yardımcı olabilirseniz sevinirim.Şimdiden teşekkür ediyorum.Herkese iyi günler...
İnceleme için teşekkürler.