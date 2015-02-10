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LG Music Flow Hi-Fi Sistem Test Masamızda

4 yıl
67,1b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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LG'nin, yeni piyasaya sürdüğü ve iddialı olduğu hi-fi sistemini, sizler için stüdyomuza konuk ediyor, H7, H5 ve H3 modelli hoparlörlerin performansını değerlendiriyorum.




Teknik Özellikler:

Kanal: 2.0 ve 1.0 (H3)
Toplam çıkış gücü:H7 70W, H5 (40W), H3 (30W)
Bağlantı: Wi-Fİ, Ethernet, Bluetooth ve NFC
Destek: WPS, DLNA, DMS, iOS ve Android
Güç Tüketimi: 12 watt, 5.4 w (bekleme modu)
Ağırlık: H7 4.1 kg, H5 3.25 kg, H3 2.25 kg
A2DP: Yok
Örnekleme oranı: 24bit/192KHz
HD Müzik: Var
DAC: Bulunuyor



Teknik özelliklere baktığımda, H7 ve H5'in 2.0 kanal yapısına sahip olduğunu görebiliyorum, H3 ise 1.0 yapıda geliyor. H7'nin 70 watt, H5'in 40 watt ve H3 modelinin ise 30 watt çıkış gücü bulunuyor. Bu özelliklerin yanı sıra ağırlık ve ebat olarak da farklılık gösteren ürünlerin diğer tüm özellikleri aynı.

Bağlantı şekillerinden tutun, destekledikleri teknolojilere kadar, bu ürünler yüksek çözünürlüklü parçaları destekleyebiliyor. Hepsinde örnekleme oranı 24 bit/192 KHz olarak belirlenmiş. Dahili Dac birimi bulunan ürünlerde ne yazık ki A2DP özelliği bulunmuyor.


LG Music Flow Hi-Fi Sistem Test Masamızda
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Ürünler, genel olarak metal sürücü ızgarası dışında sert plastik malzeme ile kaplanmışÖnceden de dediğim gibi tasarım genel olarak hi-fi esintisini yansıtacak bir kıvamda değil. Sade bir sunumun hakim olduğunu sizlerde farketmişsinizdir.

LG Music Flow Hi-Fi Sistem Test Masamızda
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Hepsinin ortak özelliklerinden bir tanesi ise alt kısımlarının kaymayan bir yapıda tasarlanmış olmasıdır. Biliyorsunuz ki laminat parke ile donatılmış evlerde, bazen elektronik cihazlar kayabiliyor. Özellikle hayvan besleyenler için eziyet olabilmekte. Doğal olarak ortaya kötü bir görüntü çıkartabiliyor. En azından bu seri bu hususta oldukça dayanıklı.

LG Music Flow Hi-Fi Sistem Test Masamızda
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Ürünlerin malzeme kalitesi gerçekten oldukça iyi, özellikle tuşların tüm kullanım koşullarına uygun olduğunu ve hiç bir şekilde insanı rahatsız etmediğini söyleyebilirim.

LG Music Flow Hi-Fi Sistem Test Masamızda
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Müzik performansı, hi-fi bir sisteme nazaran biraz geride kalsa da H3 modelli hoparlörün, genel katkısı sayesinde müzik performansının hoşuma gitmeye başladığını belirtmeliyim. Yüksek seviyelerde müzik dinlerken distorsiyona maruz kalmadım. Bassların sesleri boğmadığını ve olumsuz bir etki yaratmadığını belirtmek istiyorum. Yalnız aynı şeyi H5 için söyleyemeyeceğim.

LG Music Flow Hi-Fi Sistem Test Masamızda
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Ürünleri teker teker bağlayıp, kontrol etme sürecinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle kırmızı led yandığı an bilin ki cihaz bağlantıya hazırdır. Hoparlör eklemek için ürün ekle tuşuna bastığınızda bir süre program sizi bekletip, hoparlörü sisteme dahil ediyor. Dediğim gibi uygulama bunların kontrolünü sağlıyor. 

LG Music Flow Hi-Fi Sistem Test Masamızda
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Ürün bir çok türü kaldırabiliyor. Özellikle H3 ve H7 ile sistemi toplamanızı öneririm. Nedense H5'in genel performansı pek hoşuma gitmediği için iptal edip geriye kalan düzenek ile o çok istediğim müzikal beklentiyi elde edebildim. Eğer hi-end, film ve müzik performansı tatmim edici bir ürün arıyorsanız tercih edebilirsiniz.

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DH Misafiri 3 yıl
Merhaba,
LG HS6 soundbar satın aldım bundan 2 ay önce. Merak ettiğim konu şu, bu ürünleri soundbara bağladıktan sonra Lg Music Flow uygulamasını kullanmadan, TV'den müzik ya da film izlerken surround sistem olarak kullanabilir miyim ? TV'ye bağlı 4+1 sistem gibi.
Teşekkürler.
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DH Misafiri 3 yıl
İyi günler,
Konunun üzerinden oldukça zaman geçmiş olmasına ragmen bir konuda soru sorma ihtiyacı duydum.H3 ürününü yeni aldım.Fakat ürün çalışırken ve kapalıyken parazit cızırtı benzeri sesler çıkarıyor.hoparlörü 'on' konumuna getirdiğimde ise bu sesler daha duyulur ve rahatsız edici hale geliyor.Ürünü incelediğiniz için size sorma ihtiyacı hissettim.Böyle bir durum gözünüze çarpmışmıydı.Yoksa aldığım ürün mü hatalı?Bunu öğrenmeye çalışıyorum.Yardımcı olabilirseniz sevinirim.Şimdiden teşekkür ediyorum.Herkese iyi günler...
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erdknt 4 yıl
2 adet H3 almak istiyorum. Stereo olarak kullanmayı düşünüyorum. Önerir misiniz?
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FantomİçinF 4 yıl
LG Kalitesi
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pranis 4 yıl
Çok geç kaldım konuya
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zulkarneyin 4 yıl
Çok çirkin hediye gelsa evime koymam :)
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DreamSs 4 yıl
İnceleme icin tskler. Ses kalitesini tabiki yaninda dinlenemeden burdan anlayamayiz ama anlattiklarin az cok fikir sahibi ediyor. Neyse benim asil merak ettigim. Bize gercekten bir high end boyle hi fi ya da xfi neyse gercekten en iyisi diyebilcegimiz bir sistem bize hazirlayip sunar misin? Birde bu hifi sistemlerin en iyisi yaninda fiyati ucuz ama gercekten verdigin paraya degecek bir hifi sistem daha tavsiyesi istiyoruz. Cogumuz 10 20 bin tl ye sistem toplayamayiz ama oluyorsa 2 3bin tl gibi fiyatlara bize sistem tavsiye eder ve tanitirsan cok memnun oluruz. Senin ses sistemleri konusundaki tecrubelerine guveniyoruz.
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DH Sezer 4 yıl DreamSs
Burada hazırlayıp sunmam biraz zor gibi gözüküyor. Daha müzikal bir ortamda stüdyo kalitesinde deneyeceğim ama bir gün. Benim sana önerim eğer hi-fi bir sistem toplamak istiyorsan ikinci el sürücülerde ve yollarda sıkıntı olmayan bir hoparlör alman. Neredece bulabileceğini biliyorsun zaten. Amfi olarak da marantz hayranı biri olaraktan bi bakınabilirsin. Ama özelden bir kaç öneride bulunabilirim de Türkiyeye gelişi yok zaten.
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pranis 4 yıl
Lütfen şu dandik saçma ses çıkartan kolonlara HI-FI demeyin, bunların sese sadıklıkla alakası yok. bluetoothtan, usb den, cd den, pc den verilen sesleri HI-FI diye millete yediren bir sistem var karşımızda. Halbu ki hi-fi nin yanından bile geçmeyen saçmalıklar. 5+1 hi-fi olamaz,7+1 hi-fi olamaz, 2+1, 9+1. sizin hi-fi sandığınız sadece filmlerdeki sahnelerin ayrı ayrı ses içermesi. ama alakası yok. Artık böyle haberler yapmayın, tamam adamlar satıcaz diye hi-fi diye etiket yapmış, 20 watt değil, o hoparlörlerden 10 watt zor alınır. Hacminden genişliğinden teknik özeliklerinden belli. bir de hi-end yazılmış.. ses mühendisi görse - ye boğar. çok seviyorum böyle eleştiri yapmayı önemsemeyin beni.
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DH Sezer 4 yıl pranis
Sana bose 601 diyor gidiyorum : D Eleştiri ya da deneyim paylaşmak en doğal hakkın o konuda bir sıkıntı yok. Ben de videoda belirttim zaten hi-fi bir sistemden alabileceğin o derinlik ile bu sistem çok farklı diye. Ama öyle çokta yerin dibine vurmaya gerek yok çünkü kitle ve beklentiler olarak da bakmak lazım olaya.
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Barbaroscakir 4 yıl
Bir müzik açaydınız :D
İnceleme için teşekkürler.
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DH Sezer 4 yıl Barbaroscakir
Açtım açtım sonlarda bir kez daha bak istersen güncel haline.
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DH Sezer 4 yıl
Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum, aklınıza takılan her hangi bir soruda çekinmeden bana ulaşabilirsiniz.
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