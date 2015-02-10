LG Music Flow Hi-Fi Sistem Test Masamızda

LG'nin, yeni piyasaya sürdüğü ve iddialı olduğu hi-fi sistemini, sizler için stüdyomuza konuk ediyor, H7, H5 ve H3 modelli hoparlörlerin performansını değerlendiriyorum.



Kanal: 2.0 ve 1.0 (H3)

Toplam çıkış gücü:H7 70W, H5 (40W), H3 (30W)

Bağlantı: Wi-Fİ, Ethernet, Bluetooth ve NFC

Destek: WPS, DLNA, DMS, iOS ve Android

Güç Tüketimi: 12 watt, 5.4 w (bekleme modu)

Ağırlık: H7 4.1 kg, H5 3.25 kg, H3 2.25 kg

A2DP: Yok

Örnekleme oranı: 24bit/192KHz

HD Müzik: Var

DAC: Bulunuyor

Teknik özelliklere baktığımda, H7 ve H5'in 2.0 kanal yapısına sahip olduğunu görebiliyorum, H3 ise 1.0 yapıda geliyor. H7'nin 70 watt, H5'in 40 watt ve H3 modelinin ise 30 watt çıkış gücü bulunuyor. Bu özelliklerin yanı sıra ağırlık ve ebat olarak da farklılık gösteren ürünlerin diğer tüm özellikleri aynı.

Bağlantı şekillerinden tutun, destekledikleri teknolojilere kadar, bu ürünler yüksek çözünürlüklü parçaları destekleyebiliyor. Hepsinde örnekleme oranı 24 bit/192 KHz olarak belirlenmiş.

Dahili Dac birimi bulunan ürünlerde ne yazık ki A2DP özelliği bulunmuyor.